Desfile de Thanksgiving Day de Macy’s 2021: lo que tienes que saber

Una vez más, es el momento de la tradición anual del Día del Pavo y del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. Este año es la tradición número 95, transmitida por NBC, que ha sido la transmisión oficial del desfile desde el año 1953.

Los presentadores del programa “Today” Hoda Kotb, Savannah Guthrie y Al Roker serán los anfitriones de las festividades de NBC, mientras que Ana Jurka, Carlos Adyan, Freddy Lomelí y la actual Miss Universo, Andrea Meza, presentarán la transmisión simultánea en español por Telemundo.

The 95th #MacysParade is almost here! The action begins Thanksgiving morning at 9am in all time zones on NBC. ❤ this Tweet for a reminder to tune in and catch the Parade’s best moments. — Macy's (@Macys) October 28, 2021

Esto es lo que necesita saber sobre los artistas y la lista de presentaciones.

Encabezando las apariciones de celebridades están los ex alumnos de “Dancing With the Stars” Jimmie Allen, Andy Grammer, Nelly y Jordan Fisher. Grammer terminó séptimo en la temporada 21 con su compañera Allison Holker, Allen recientemente terminó séptimo en la temporada 30 con su compañera Emma Slater, Nelly quedó en el tercer lugar en la temporada 29 con Daniella Karagach, y Fisher ganó el Trofeo Mirrorball en la temporada 25 junto a su compañera Lindsay Arnold .

Otros artistas incluyen Jon Batiste, “Blue’s Clues & You!” el presentador Josh Dela Cruz y los ex presentadores de “Blue’s Clues” Steve Burns y Donovan Patton, Kristin Chenoweth, Darren Criss, Foreigner, el elenco de “Girls5eva” de Peacock (Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell, Busy Philipps), Mickey Guyton, Chris Lane, Miss América Camille Schrier, el elenco y los Muppets de “Barrio Sésamo”, Kim Petras, Kelly Rowland, Rob Thomas, Tai Verdes, Zoe Wees, Tauren Wells y, por supuesto, Santa Claus.

Además, la ganadora de “American Idol”, Carrie Underwood, realizará una actuación especial de su nuevo álbum “My Gift”, además de las actuaciones de los elencos de Broadway de “SIX”, “Moulin Rouge!” Y “Wicked”, y un adelanto del próximo musical en vivo de NBC, “Annie Live!”, que se estrena el 2 de diciembre en NBC. Y como siempre, Radio City Rockettes mejorará las cosas con una actuación de alto nivel en Herald Square.

Según el comunicado de prensa de NBC, los globos que regresan este año incluyen:

• “Astronaut Snoopy” de Peanuts Worldwide

• “The Boss Baby” de DreamWorks Animation y Universal Pictures

• “Diario de un niño debilucho” de Abrams Books

• “DINO” de Sinclair de Sinclair Oil Corporation

• “Goku” de Toei Animations, Inc.

• Chase de “PAW Patrol” de Nickelodeon

• “Pillsbury Doughboy” de Pillsbury

• “Red Titan” de “Ryan’s World” de Sunlight Entertainment y pocket.watch

• Papá Pitufo de “Los Pitufos” de Nickelodeon

• “Sonic the Hedgehog” de SEGA

• “Bob Esponja y Gary” de Nickelodeon

Los nuevos globos para 2021 incluyen “Ada Twist, Scientist” de Netflix, ¡un Funko Pop! inspiró a “Grogu” (también conocido como Baby Yoda) de la serie “Star Wars” “The Mandalorian”, un nuevo globo “Ronald McDonald” de McDonald’s y “Pikachu” y “Eevee” de Pokemon International Company. También habrá varios vehículos inflables (globos y triciclos).

En 2021, el desfile debutará con seis nuevas carrozas:

• “Birds of a Feather Stream Together” de Peacock con el elenco de “Girls5eva” de Peacock

• “Celebration Gator” de la Oficina de Turismo de Louisiana con Jon Batiste

• “Colossal Wave of Wonder” de Kalahari Resorts and Conventions con Nelly

• “Gravy Pirates” de HEINZ

• “Magic Meets the Sea” de Disney Cruise Line con Jordan Fisher e invitados especiales

• “Polo Norte de Tiptoe”

El desfile también cuenta con 10 bandas de música de todo el país, bailarines de la Escuela de Danza del Ballet Hispánico, el Coro Juvenil de la Alianza Educativa de Broadway, bailarines de los Estudios de Danza Fred Astaire, el Equipo de Danza de St. John, Spirit of America y Dance Stars, Young People’s Chorus of NYC y muchos, muchos más.

El 95° desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy’s se transmite el jueves 25 de noviembre de 9:00 a.m. a mediodía en todas las zonas horarias en NBC. También será transmitido en Peacock.

