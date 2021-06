[VIDEO] Mujer arrestada en Ohio tras pelearse con trabajadores de McDonald’s

Una mujer fue arrestada después de una pelea con los empleados de un Mcdonald’s en Ravenna, Ohio. Un video de Facebook en el que se muestra a Cherysse Cleveland atacando a los trabajadores se volvió viral. El video de tres minutos se publicó el 14 de junio de 2021.

Brian Allen publicó el video y escribió en Facebook: “La gente está loca. Acabo de ver esto en Ravenna McDonald’s”. Según Fox 8, el incidente ocurrió alrededor de las 9:40 AM. La policía de Ravenna dijo que tuvieron que responder a una llamada de un restaurante de comida rápida en 418 West Main Street para un informe de un asalto, según la estación de noticias.

Los policías vieron a Cleveland, de 44 años, “balanceando agresivamente sus brazos” hacia las personas dentro del McDonald’s cuando llegaron, según documentos judiciales obtenidos por Fox 8. Fue esposada y sacada del restaurante, dijo la policía. Según documentos judiciales, Cleveland se molestó cuando los trabajadores de McDonald’s le dijeron que no podían mezclar tres sabores. En ese momento, enloqueció y comenzó a atacar a los empleados, según la estación de noticias. La policía dijo que Cleveland también trató de ir detrás del mostrador de McDonald’s y golpeó a una trabajadora en la cara cuando la detuvieron, informa la estación de noticias.

Se puede escuchar a una de los trabajadoras de McDonald’s decirle a Cleveland: “No me toques, te destruiré”





Play



Video Video related to mujer arrestada en ohio tras pelearse con trabajadores de mcdonald’s 2021-06-16T21:19:30-04:00

El video, que tiene más de 2.2 millones de visitas en Facebook, comienza con Cleveland detrás del mostrador de McDonald’s enfrentándose a dos trabajadores. El video muestra a Cleveland golpeando a una de los empleadas y luego tratando de empujar a las dos mujeres mientras intentan retenerla. Una de las trabajadoras le dice a Cleveland: “No me toques. No me toques. Te destruiré”. Cleveland luego se libera y golpea a la otra mujer en la cara, muestra el video, antes de gritarle “Zo***”.

Cleveland luego les dice a los trabajadores: “Lo siento, llevo despierta todo el día. Lo siento.” Luego, de repente, arranca la mascarilla de la cara de una de las empleados y golpea el mostrador con el puño. Uno de los trabajadores de McDonald’s le dice a Cleveland que podría ir a la cárcel por agresión. “Está bien, entonces iré a la cárcel. Iré a la maldita prisión”, responde Cleveland.

Cleveland luego llena una taza con hielo de la máquina de refrescos antes de caminar hacia el mostrador e intentar llegar a la máquina de sabores por segunda vez, muestra el video. Una de los trabajadoras de McDonald’s le dice: “No vuelvas aquí” y trata de detenerla antes de que Cleveland la golpee en la cara. La trabajadora, que antes le dijo a Cleveland que la “destruiría” si la tocaba, luego tira a Cleveland al suelo y comienza a golpearla, según muestra el video. La trabajadora la agarra entonces del pelo. El video termina con Cleveland tratando de atacar a los trabajadores nuevamente cuando llega un oficial de policía y la esposa, diciéndole a Cleveland “basta” y luego la saca de la tienda.

Según Fox 8, dos empleados sufrieron heridas leves. Allen, quien publicó el video, le dijo a WOIO: “Me preocupaba que pudiera comenzar a lastimar a alguien. Entonces, comencé a grabar en caso de que la policía necesitara la cinta para cualquier tipo de evidencia del asalto”.

Allen agregó: “Si estuviera en su lugar, no habría podido mostrar la moderación que tuvieron. Puedes ver en el video que varias veces, no solo una, ella los agredió físicamente o los empujó. Y no hacen nada más que tratar de protegerse. Y también puede escuchar claramente a la única empleada que intenta proteger a su jefe. Creo que ambos hicieron un trabajo sobresaliente. No veo que nadie tenga que soportar un abuso como ese. Creo que la lección es simplemente tratar a las personas de la forma en que queremos que nos traten a nosotros”.

Cleveland, cuyo registro incluye una condena por agresión criminal anterior, fue acusado de 2 cargos de agresión menor

Cleveland fue fichada en el Departamento de Policía de Ravenna y luego llevada al Centro de Justicia del Condado de Portage, según documentos judiciales. Según los registros judiciales del condado de Portage, Cleveland fue acusada de dos delitos menores de primer grado de agresión. Los cargos conllevan una posible sentencia de hasta 6 meses de cárcel, según la ley estatal de Ohio.

Cleveland compareció ante un juez del condado de Portage el 15 de junio y se declaró inocente, informa WOIO. Su fianza se fijó en $ 1,000, según la estación de noticias. El juez le ordenó que no regresara a la ubicación del McDonald’s de Ravenna y que no tuviera contacto con las víctimas. Ella se liberó de la custodia, según muestran los registros.

En 2014, Cleveland fue declarada culpable de agresión grave en segundo grado en el condado de Portage. Fue sentenciada a dos años de prisión. Estuvo 217 días en la cárcel antes de la sentencia. Según documentos judiciales, Cleveland fue acusada de arrojar a una mujer al suelo y golpearla repetidamente y luego arrojarle una lámpara.

Cleveland también fue acusada de alteración del orden público en 2014 y robo en 2013.