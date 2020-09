Cheques de estímulo: ¿Darán otra vez pagos de $600 semanales por desempleo?: ¿Cuándo?

Las esperanzas de que un nuevo paquete de estímulos por el COVID-19 sea aprobado pronto aun no están perdidas. Este miércoles la Cámara de Representantes someterá a votación el llamado proyecto Ley Héroes 2.0, una versión de menor monto que la ley original que aprobaron en mayo pasado y que fue rechazada por el Senado.

Con un valor de $2.2 billones de dólares, el nuevo intento no solo incluiría cheques de estímulo de $1,200 para individuos y $2,400 para parejas, sino que además reinstauraría el bono de desempleo semanal extra de $600 dólares que otorgaba la Ley Cares y que expiró el 31 de julio.

En el articulado sometido a votación, se estipula que el auxilio adicional de $600 dólares para los millones de estadounidenses que se encuentran desempleados, se otorgaría hasta el mes de enero del 2021, lo que sería un alivio vital para muchas familias, según lo dio a conocer Forbes.

The House will be proceeding with our vote tonight on the updated #HeroesAct in order to formalize our proffer to Republicans in the negotiations to address the health and economic catastrophe in our country. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 30, 2020

La propuesta de ley incluye además $436 mil millones en ayuda de emergencia para los gobiernos estatales y locales, $75 mil millones para pruebas y atención médica y financiamiento para el Servicio Postal, de cara a lograr mejoras antes de las elecciones. Asimismo se habla de $225 mil millones para escuelas y guarderías y un monto destinado a tenderle la mano a empleados de aerolíneas.

Today, @stevenmnuchin1 and I had an extensive conversation and we found areas where we are seeking further clarification. Our conversation will continue. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 30, 2020

“La Cámara procederá con nuestra votación esta noche sobre la #HeroesAct actualizada para formalizar nuestra oferta a los republicanos en las negociaciones para abordar la catástrofe económica y de salud en nuestro país”, aseguró la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, hace unas horas en su Twitter.

“Hoy Steve Munchin y yo tuvimos una conversación extensa y encontramos áreas en las que buscamos más aclaraciones. Nuestra conversación continuará”, agregó la líder demócrata, quien se mostró esperanzada.

Nearly 200,000 Americans have died. Almost seven million Americans have been infected. The sudden removal of CDC guidelines on airborne coronavirus spread is the latest sign of the Trump Admin’s broken response to this crisis, which continues to cost American lives. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 21, 2020

El nuevo paquete de alivios fue anunciado el 28 de septiembre, pero a pesar de las posturas optimistas de Pelosi, desde entonces, el presidente del Senado, Mitch McConell se ha mostrado en contra del proyecto.

“No es más serio que cualquiera de sus trucos políticos desde hace meses”, dijo el político, quien se ha negado a aprobar un paquete que cueste más de $1 billón de dólares.

“Si continúan negándose a ponerse serios, las familias estadounidenses seguirán sufriendo”, agregó el republicano, quien en un intento previo hecho hace unas semanas, llamado “proyecto delgado”, dejaba por fuera ayuda a familias quitando los cheques de estímulo.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, está en la línea de optimismo de Pelosi y dijo que siente que el Congreso podrá llegar a un acuerdo antes del 2 de octubre, cuando se irá a receso la Cámara y del 9 de octubre, cuando se irá el Senado.

“Hemos avanzado mucho en los últimos días, todavía no tenemos un acuerdo, pero tenemos más trabajo por hacer. Y vamos a ver dónde terminamos”, dijo el funcionario, según informó Heavy.



Mnuchin destacó también que espera que se apruebe un plan similar al propuesto por el caucus bipartidista de Resolución de Problemas de la Cámara, de aproximadamente $1.5 billones, que sí incluye cheques de estímulo por $1,200, pero en cuanto los bonos extra de desempleo, solo los daría por $450 y por un límite de 8 semanas.

