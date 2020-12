Segundo cheque de estímulo: Bernie Sanders propone cheques de $2,400. ¿Aceptarán su propuesta?

Bernie Sanders junto a un improbable aliado en el Senado, Josh Hawley, propone cheques de estímulo de $1,200 para cada estadounidense que califique. Hawley es republicano de Missouri y Sanders es independiente de Vermont. Las parejas recibirían $2,400 bajo el plan.

En Twitter, Sanders escribió: “La gente de todo el país está pensando: ¿El gobierno escucha su dolor? ¿A su gobierno le importan un carajo? Si unimos al pueblo estadounidense, podemos asegurarnos de que el Congreso proporcione al menos un pago de $1,200 por cada adulto de la clase trabajadora”.

People all over the country are thinking: Does the government hear their pain? Does their government give a damn about them?

If we rally the American people, we can make sure Congress provides at least a $1200 payment for every working class adult. pic.twitter.com/Ng0zzmYBGR

— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 10, 2020