Cheques de estímulo: Desde la Casa Blanca reclaman un acuerdo urgente

Sin una solución clara para conseguir una segunda ronda de cheques de estímulo antes de las próximas elecciones presidenciales, dos funcionarios de la Casa Blanca instan a los legisladores del Congreso a dejar de lado sus diferencias políticas y encontrar un terreno común.

El 11 de octubre, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, se dirigieron a los miembros de la Cámara y el Senado en una declaración conjunta, expresando la necesidad de un proyecto de ley bipartidista adaptado a la asistencia escolar y aérea, beneficios de desempleo federales extendidos y otra ronda de de cheques de estímulo.

Los dos funcionarios pidieron a los legisladores que reutilicen los fondos no utilizados de la primera ronda de cheques de estímulo.

“Ahora es el momento de unirnos y votar de inmediato un proyecto de ley que nos permita gastar los fondos no utilizados del Programa de Protección de Cheques de Pago mientras continuamos trabajando hacia un paquete integral”, dijeron Mnuchin y Meadows.

Letter from Secretary @stevenmnuchin1 and @WhiteHouse Chief of Staff Mark Meadows to Members of Congress on the stimulus negotiations ⬇️ pic.twitter.com/KJp61eZNph

Las negociaciones se han estancado una vez más después de que tanto republicanos como demócratas desestimaran la reciente propuesta de 1.8 billones de dólares de la Casa Blanca a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, según The Washington Post.

Mnuchin y Meadows dijeron que los legisladores no pueden descansar hasta que “todo el mundo pueda volver a trabajar”, y señalaron que “ciertos sectores de la economía todavía necesitan apoyo adicional”.

También culparon a los demócratas de la Cámara por la situación de “stand by”, criticando la falta de voluntad de Pelosi para comprometerse con “muchas propuestas diferentes de la Casa Blanca”. “La Cámara ha aprobado dos proyectos de ley partidistas separados en lugar de comprometerse con nosotros en una legislación bipartidista como lo hemos hecho en el pasado”, afirmaron. “Continuaremos tratando de trabajar con la presidenta Pelosi y el senador Schumer”.

En septiembre, los demócratas de la Cámara de Representantes comenzaron a redactar una ley para una segunda ronda de cheques de estímulo actualizada de $ 2.2 billones, un proyecto de ley un poco más pequeño que su propuesta inicial de $ 3 billones. El precio total de la próxima ronda ha sido un importante punto de fricción entre los negociadores.

“No se trata solo del miembro de primera línea, sino también de la legislación que puede ser aprobada tanto por la Cámara como por el Senado y promulgada por el presidente Trump”, continuaron.

“El enfoque de todo o nada es una respuesta inaceptable para el pueblo estadounidense”, dijeron Mnuchin y Meadows.

Esto es lo que necesita saber:

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, reveló que hay aproximadamente 130.000 millones de dólares “dando vueltas” de la primera ronda de cheques de estímulo, que ofrece préstamos a pequeñas empresas que luchan para seguir adelante con la pandemia.

La Administración de Pequeñas Empresas aprobó más de 5,2 millones de préstamos durante la primera ronda del Programa de Protección de Cheques de Pago, según Fox Business. Con un valor acumulado total de $ 525 mil millones, aproximadamente $ 130 mil millones aún no se han utilizado, explicó el medio.

White House economic adviser Larry Kudlow says he doesn’t think the stimulus deal is dead, despite President Trump’s $1.8 trillion proposal facing opposition from Senate GOP. “I think if an agreement can be reached, they will go along with it” https://t.co/Viunv4eaxp #CNNSOTU pic.twitter.com/RNV1O8GzSr

— State of the Union (@CNNSotu) October 11, 2020