Cheques de estímulo COVID-19: ¿Cómo obtener pagos por $1,200 y $3,400 con nueva propuesta?

A pesar de que las negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulos fracasaron en el Senado la semana pasada, el regreso a sesiones legislativas este lunes 14 de septiembre, ha vuelto a revivir las esperanzas de que un nuevo plan de ayudas por el COVID-19 vean la luz en este 2020.

La Cámara de representantes, liderada por los demócratas y bajo el mando de Nacy Pelosi, aprobó en mayo pasado la Ley Héroes, que buscaba poner a andar un proyecto por más de $3.3 bilones de dólares, cifra que los republicanos ven muy elevada y que ni siquiera consideraron con su oferta de apenas $1 billón inicialmente. La semana pasada aparecieron con un proyecto menor, de $500,000 millones, llamado “Skinny Bill”, que no incluía cheques de alivio por ningún valor y que no fue aprobada por la plenaria del Senado.

Pero las esperanzas esta vez no están del lado de ninguno de esos proyectos, que practicamente están desestimados por ambos bandos, sino por el lado de una nueva propuesta que 50 congresistas del Caucus de solucionadores de problemas, que busca someter a votación una ley casi intermedia, que sí incluye cheques.

Today, the @ProbSolveCaucus announced the release of its "March to Common Ground" #COVID19 relief package, a compromise reached by 25 democrats & 25 republicans to help the American people through the next 6 months. Hear @RepTomReed in this #DailyPoint 👉 https://t.co/YpqyFHhfdP pic.twitter.com/XhdL3TvNcn — A Starting Point (@ASP) September 15, 2020

Viendo que los republicanos se han mantenido en no aprobar nada más allá de $1.3 billones y que los demócratas están inamovibles en sus deseos ahora de un plan de $2.2 billones, el nuevo proyecto, llamado “Avanzando hacia un terreno común”, solicita fondos por $1.5 billones, según lo revelaron los proponentes y lo reseñó el diario The New York Times.

Sobre el asunto particular de los cheques, ofrecería otro pago por $1,200 para personas solteras, $2,400 para parejas que declaren impuestos conjuntamente y $500 dólares por cada dependiente, sin importar la edad. Es decir que una pareja con dos niños, podría recibir pagos por $3,400.

🚨🚨 Proud to be unveiling our "March To Common Ground" stimulus framework today! Americans deserve a functioning Congress that can rise to the challenge and deliver the relief they need. More below: https://t.co/3pJnhQ9S00 — Tom Reed (@RepTomReed) September 15, 2020

Asimismo, el proyecto de ley otorga $500,000 millones de dólares a los gobiernos estatales y locales, $450 dólares de pago extra por desempleo ($150 más que lo que firmó Trump en agosto) por 8 semanas.

Por otro lado, le daría $95,000 millones adicionales al Programa de Protección de Cheques de Pago y reasignaría $145 mil millones que no se gastaron en la primera ronda del plan y entregaría $100,000 millones para pruebas del COVID-19 y planes de rastreo de casos.

De igual manera, se destaca en el articulado la inclusión de $25,000 millones para ayudas hipotecarias y a familias que tengan problemas en los pagos de sus rentas, $130 mil millones para escuelas, $15 mil millones para el Servicio de correo y $400 millones para las elecciones.

El proyecto, está siendo liderado por el republicano Tom Reed (de Nueva York) y el demócrata Josh Gottheimer (de Nueva Jersey).



Our March to Common Ground package from the @ProbSolveCaucus does just that — it lays out a common sense framework to get help and resources out to American families and businesses. (2/2) — Rep Josh Gottheimer (@RepJoshG) September 15, 2020

“Nuestro marco refleja meses de creación de consenso bipartidista sobre las acciones que el Gobierno federal puede tomar para ayudar a las familias trabajadoras y las comunidades locales en todo el país mientras navegan por los impactos del COVID-19″, mencionó Reed, según citó el periódico neoyorquino El Diario.

