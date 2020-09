Cheques de estímulo COVID-19: ¿Qué novedades hay esta semana sobre los pagos de $1,200?

Millones de estadounidenses recibieron un cheque de estímulo por el coronavirus a principios de este año y ahora se preguntan si hay un segundo pago en el horizonte.

Con las elecciones que se avecinan, se está cerrando la ventana para que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo sobre los detalles de un paquete de ayuda económica.

Sin embargo, con millones de estadounidenses sin trabajo, debido a las dificultades económicas provocadas por la pandemia, muchos legisladores siguen presionando para que se apruebe un proyecto de ley.

Como señaló AS.com, el Senado está programado para cesar sesiones el 2 de octubre, y está “preparado para posponer el inicio de su próximo descanso”. La Cámara ya ha declarado que retrasaría la salida al receso de elecciones de noviembre hasta que se alcance un acuerdo legislativo.

El estancamiento ha estado en el monto total de un paquete.

Si bien la Casa Blanca ha sugerido que aumentaría el costo total de un paquete de estímulo a $1,5 billones, según AS.com, los demócratas han bajado de $3 billones a $2,2 billones. A fines del mes pasado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que “ya no se moverían” de ese monto, cuando se trata del costo general de un paquete de ayuda económica.

It's encouraging to see that the President is now calling on Republicans to “go for the much higher numbers” after months of Senate GOP efforts to shortchange Americans’ needs. We look forward hearing from his negotiators that they will finally meet us halfway. #FamiliesFirstNow

La semana pasada, un grupo de 50 legisladores de la Cámara propuso un paquete de estímulo bipartidista diseñado para “unir a las facciones amargamente divididas de Washington y reiniciar las negociaciones antes de las elecciones de noviembre”, según Forbes.

El plan llegó a $1,5 billones de dólares y fue inmediatamente rechazado por los principales demócratas. Incluye $2 billones en ayuda adicional a la economía, otra ronda de cheques de estímulo y una extensión del beneficio extra de desempleo federal de $450 por semana, durante ocho semanas.

El martes pasado, según Roll Call, varios líderes del comité demócrata de la Cámara de Representantes emitieron una declaración conjunta que decía que el plan bipartidista “no llega a lo que se necesita para salvar vidas e impulsar la economía”.

¿Podría aprobarse un proyecto de ley antes de las elecciones?

Even Speaker Pelosi’s own House Democrats are sick of her blocking COVID-19 relief.

But she insists anything short of her multi-trillion wish list would make Democrats “a cheap date.” What a joke.

People are hurting. They need help. Not the Speaker's pointless political games.

— Leader McConnell (@senatemajldr) September 16, 2020