Cheques de estímulo: Senador republicano dice que no tendrás los 1200 dólares hasta 2021

Las elecciones de 2020 están justo a la vuelta de la esquina sin que el Congreso haya aprobado un segundo plan de cheques de estímulo COVID-19 que les daría a los estadounidenses una segunda ronda de pagos directos, beneficios de desempleo extendidos y más.

Sin embargo, ¿para cuándo como más temprano sería posible la aprobación de un plan después de las elecciones?

El senador Mitch McConnell, el líder de la mayoría, dijo al presentador de radio Hugh Hewitt, según Fox News, que espera que ocurre un segundo plan “justo al comienzo” de 2021. Eso hace que sus comentarios no coinciden con los del presidente.

Por supuesto, depende mucho del resultado de las elecciones del 3 de noviembre, incluido si los republicanos retienen el control del Senado de los Estados Unidos y la Casa Blanca. Por ahora, los comentarios de McConnell tienen mucho peso porque se necesita una votación en el Congreso para aprobar un paquete de cheques de estímulo. La Constitución de los Estados Unidos otorgó autoridad de financiamiento al Congreso.

Esto es lo que necesitas saber:

En sus comentarios a Hewitt, McConnell se centró en la ayuda que necesitan las pequeñas empresas. Los republicanos han tratado de eliminar planes más estrechos para ayudar a las pequeñas empresas, pero los demócratas han rechazado sistemáticamente planes de importe más reducido e insisten en su precio total de 2,2 billones de dólares (McConnnell ha dicho que los republicanos del Senado podrían apoyar con solo 500 mil millones de dólares, y la Casa Blanca ha propuesto 1,8 billones de dólares).

McConnell dijo que el plan de ayuda estaría dirigido “particularmente a las pequeñas empresas que están luchando y a los hospitales que ahora están lidiando con la segunda ola del coronavirus y, por supuesto, los desafíos para la educación, tanto K-12 como universitaria”, según a Fox News.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, escribió en Twitter: “Me desperté esta mañana y leí la carta de @SpeakerPelosi en la prensa. Aquí va mi respuesta. Su enfoque de TODO O NADA está perjudicando a los trabajadores estadounidenses que necesitan ayuda AHORA”.

Esta es su respuesta.

I woke up this morning and read @SpeakerPelosi’s letter to me in the press. Enclosed is my response. Her ALL OR NONE approach is hurting hard-working Americans who need help NOW! pic.twitter.com/tarhPwYmkv

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) October 29, 2020