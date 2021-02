Tercer Cheque de Estímulo: ¿Quién recibirá $1.400?

La pandemia del coronavirus ha ocasionado muchos problemas económicos y sociales en el mundo. Estados Unidos siendo una de las naciones más golpeadas por el virus, no ha sido la excepción, y es por eso por lo que millones de ciudadanos estadounidenses esperan que, tras la posesión del nuevo mandatario, el presidente Joe Biden, se agilice la entrega de un nuevo paquete de rescate económico.

Third stimulus check update: Dems move ahead on bill that includes $1,400 payments as Biden meets with Senate Republicans https://t.co/2fVIT32XlX pic.twitter.com/ndIvjfoVKj

Si bien es cierto que una de las grandes promesas de Joe Biden en su campaña electoral, era que si era elegido como presidente, otorgaría un tercer cheque de estímulo. En la actualidad y ya que el demócrata ejerce como máximo jefe de estado, necesita tener la aprobación del Congreso para conceder esta ayuda, de ahí que las negociaciones para un tercer cheque pasen por la Cámara y una vez aprobado en esta estancia el Senado lo ratifique dando vía libre para que finalmente el presidente firme el decreto.

Es de anotar que durante el lunes 1 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en reunión con senadores republicanos en la Casa Blanca, rechazó una propuesta de rescate de $618.000 millones de dólares, por considerar que la suma era insuficiente frente a su propuesta de $1.9 billones, el cual incluye un tercer cheque por un valor de $1,400 dólares en destinación a su primer plan de estímulo económico.

El actual mandatario sigue insistiendo a los legisladores sobre la urgencia de aprobar esta ayuda económica, argumentando su postura sobre el hecho de que miles de familias atraviesan una difícil situación económica, y que el monto propuesto en la anterior administración, no es suficiente para solventar todos los gastos de un hogar.

“600 dólares simplemente no son suficientes cuando tienes que elegir entre pagar el alquiler y poner comida en la mesa. Es por eso por lo que mi “Plan de Rescate Estadounidense” terminará el trabajo de entregar 2,000 dólares a las personas que más lo necesitan.”, sentenció el presidente.

No se ha definido el tope salarial para poder ser beneficiario de este tercer cheque de estímulo, pero la lista de elegibles se amplió y podrá otorgarse a las siguientes personas:

• Dependientes de todas las edades, incluidos adultos mayores, estudiantes universitarios y personas con discapacidad.

• Familias mixtas: Los niños cuyos dos padres sean indocumentados, también podrán ser elegibles para recibir esta ayuda.

De aprobarse un tercer cheque de estímulo, los ciudadanos estadounidenses adultos que no tengan dependientes recibirán la suma de $1,400 dólares, siempre y cuando su Ingreso Bruto Ajustado (AGI) sea menor a los $75,000 dólares por año, y quienes con AGI anual de $103,000 dólares recibirán menos.

En cuanto a las parejas casadas, si estas presentan una declaración conjunta, el cheque de ayuda podría ser de hasta $2,800 dólares, siempre y cuando su ingreso bruto ajustado se encuentre entre los $150,000 y $206,000 dólares. Las parejas que superen el límite del AGI no califican para recibir el pago.

De otro lado, los dependientes, de acuerdo al proyecto de ley del Presidente Biden, especialmente los mayores de 17 años que no fueron tenidos en cuenta en el segundo cheque firmado por el gobierno, han sido incluidos esta vez, y se les otorgará $2,000 dólares, $600 adicionales de la última ayuda.

En caso de que se apruebe un tercer cheque, Forbes tiene una calculadora para poder estimar el dinero que usted podría recibir. Solo debe de contestar tres preguntas: si declaró impuestos en 2019, de qué manera los presentó y el ingreso anual. En caso de haber dependientes, también se deben de anotar.

• Hasta $1,400 dólares para personas que califiquen

• $2,800 dólares para parejas calificadas que presenten una declaración de impuestos conjunta

• $1,400 dólares por cada hijo dependiente menor de 17 años

• $2,000 dólares por un adulto dependiente calificado. Los dependientes adultos no se incluyeron en la última ronda de cheques de estímulo, por lo que es probable que califiquen para los $2,000 completos en esta ronda.

THE LATEST:

Many of you are asking, when will the third round of stimulus checks be distributed. Here’s where we are… pic.twitter.com/LX29qwerA7

— Joshua Short (@JoshuaShortWNDU) February 1, 2021