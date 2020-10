Cheque COVID-19: Trump acaba con la esperanza de recibir nuevos pagos antes de las elecciones

El presidente Donald Trump acabó con las esperanzas de los ciudadanos de Estados Unidos de recibir un segundo cheque de estímulo COVID-19. El mandatario informó por Twitter que había decidido cerrar las negociaciones entre republicanos y demócratas sobre un paquete financiero para ayudara negocios y personas hasta después de las elecciones.

“Nancy Pelosi está pidiendo 2,4 millones de dólares (2,4 Trillion, en inglés) para rescatar estados mal manejados por los demócratas y con mucho crimen, con dinero que no tiene nada que ver con COVID-19. Hicimos una oferta muy generosa de 1.6 billones de dólares, pero como de costumbre ella no está negociando de buena fe. Estoy rechazando su petición y protegiendo el futuro de nuestro país. He dado a mis representantes la instrucción de dejar de negociar hasta después de las elecciones, cuando inmediatamente después de que yo gane, aprobaremos una ley de estímulo que se enfocará en estadounidenses trabajadores y pequeños negocios. Le he pedido a (el jefe de la bancada republicana mayoritaria en el Senado) Mitch McConnell que no atrase, sino que se enfoque a tiempo completo en aprobar a mi excelente nominada a la Corte Suprema Amy Coney Barrett”, expresó Trump en Twitter.

…request, and looking to the future of our Country. I have instructed my representatives to stop negotiating until after the election when, immediately after I win, we will pass a major Stimulus Bill that focuses on hardworking Americans and Small Business. I have asked…

