Donald Trump regresa a la Casa Blanca. ¿Se curó de la COVID-19?

El presidente estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca, después de pasar tres días hospitalizado y tener fuertes síntomas del coronavirus. Su retorno a la residencia oficial de los mandatarios de Estados Unidos tiene a muchos preguntándose si ¿significa eso que se curó de la COVID-19?

Los médicos han reconocido que este no es el caso. “En las últimas 24 horas (…) cumplió o superó todos los criterios estándar de alta hospitalaria”, dijo Conley en rueda de prensa, en la que sostuvo que el mandatario no ha tenido fiebre por más de 72 horas y que sus niveles de oxígeno son normales”, dijo su doctor Sean P. Conley.

“Aunque es posible que aún no esté completamente fuera de peligro, el equipo y yo estamos de acuerdo en que todas nuestras evaluaciones, y lo más importante, su estado clínico, respaldan el regreso seguro del presidente a casa, donde estará rodeado de atención médica de clase mundial 24/7”, agregó el galeno en un parte médico dado poco antes de que Trump saliera del hospital militar Walter Reed por su propio pie.

Fuentes no identificadas dijeron a la prensa que Trump estaba teniendo problemas dentro del hospital. Sus asesores médicos habrían considerado que la salud del mandatario mejoraría si no estaba en un lugar a disgusto. Los políticos habrían intentado capitalizar la situación. De hecho, la salida del hospital estuvo llena de momentos perfectos para tomar fotos que le hicieran ver fuerte y victorioso frente al virus.

El traslado del Walter Reed a la Casa Blanca fue en el helicóptero Marine One y subió lento pero seguro las escaleras de la mansión presidencial.

La decisión de Trump y de sus médicos de dejarle regresar a la residencia de la Casa Blanca ha dejado a muchos con la boca abierta, pero lo más impactante fue lo que hizo poco antes de salir y cuando se puso en el balcón.

Primero, al anunciar que salía del hospital publicó este tuit.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020