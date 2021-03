Charlotte Bennett: exasesora de Andrew Cuomo lo acusa de acoso sexual

Charlotte Bennett es la segunda exasesora en acusar al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de acoso sexual.

El gobernador también ha sido objeto de críticas cada vez mayores por sus políticas de hogares de ancianos relacionadas con COVID-19. Sin embargo, la historia de Bennett se suma a una creciente controversia por acoso sexual que rodea al gobernador demócrata.

Bennett alegó a The New York Times que el gobernador le hizo una serie de comentarios personales que la incomodaron. Dijo que el gobernador nunca trató de tocarla físicamente. Bennett es ahora directora de operaciones en Primary Maternity Care.

Cuomo está divorciado de Kerry Kennedy, la hija de Robert F. Kennedy, y su relación con la celebridad Sandra Lee terminó en 2019.

Esto es lo que necesita saber sobre Charlotte Bennett y sus acusaciones:

I believe survivors. Much love and strength to Lindsey Boylan and Charlotte Bennett.

We need an independent investigation of @andrewcuomo’s behavior and we need it now.

https://t.co/hm20iHZWZT

— Tiffany Cabán (@tiffany_caban) February 28, 2021