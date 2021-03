Elisabeth Fritzl: secuestrada durante 24 años en un sótano por su padre. ¿Dónde está actualmente?

Elisabeth Fritzl es una mujer austriaca que sobrevivió al secuestro de su padre, Josef Fritzl, antes de escapar en 2008. Su historia inspiró la película de Lifetime “The Girl in the Basement”. Su padre fue condenado a cadena perpetua en 2009. Elisabeth Fritzl, quien fue violada y agredida por su padre, dio a luz a siete hijos mientras estaba detenida en el sótano.

La película de Lifetime, “The Girl in the Basement”, se inspiró en hechos reales y en la historia de Elisabeth Fritzl, pero se cambiaron algunos detalles. La película se estrenó el 27 de febrero de 2021. Según Lifetime, la película cuenta la historia de Sara, quien fue encarcelada por su padre antes de cumplir los 18 años, y fue violada y torturada en secreto por él durante 20 años después de que él le contara a su esposa que se había escapado de casa. “Después de décadas de cautiverio, Sara finalmente escapa y su familia descubre la devastadora verdad sobre lo que había estado sucediendo durante más de 20 años justo debajo de sus pies”, según Lifetime. La película está ambientada en una ciudad de Estados Unidos, en lugar de Austria.

En el horror de la vida real, Josef Fritzl admitió haber tenido cautiva a su hija en su casa de Amstetten, según The Guardian. Elisabeth Fritzl, nacida el 6 de abril de 1966, estuvo cautiva desde 1984 hasta 2008, informó el diario. Al igual que en la película, ella acababa de cumplir 18 años. Su padre había abusado de ella desde que cumplió 11 años, le dijo a la policía.

Tres de los niños que dio a luz estaban encerrados en el sótano con ella, mientras que uno murió justo después del nacimiento y los otros tres fueron criados por Josef y su esposa, Rosemarie, después de que él le dijera que eran huérfanos que había encontrado, informó The Guardian. Después de que una hija de 19 años de Elisabeth se enfermara, Josef la llevó al hospital para recibir tratamiento, lo que generó sospechas, según Time.

La policía comenzó a investigar, se enteró del abuso y Josef fue arrestado. Un año después, se declaró culpable de los cargos de incesto, violación, coacción y encarcelamiento, según The Guardian. Todavía está cumpliendo su cadena perpetua, pero en 2019 se informó que estaba enfermo, según un periódico local, Österreich.

Esto es lo que necesita saber sobre Elisabeth Fritzl, cuya historia inspiró “The Girl in the Basement”:

Elisabeth Fritzl vive en Austria en una casa “tipo fortaleza” con sus 6 hijos y “encontró el amor” con su guardaespaldas

VideoVideo related to elisabeth fritzl: secuestrada durante 24 años en un sótano por su padre. ¿dónde está actualmente? 2021-03-01T17:50:35-05:00

Después de escapar del cautiverio, Elisabeth Fritzl se reunió con sus tres hijos que habían sido criados por sus padres en el piso de arriba, según The Guardian. Recibieron apoyo de un centro psiquiátrico local y vivieron en un hogar que se les proporcionó. Se mudaron todos a una “fortaleza” en un remoto pueblo austríaco, según The Mirror. “Con su puerta de acero, cámaras de video, portón operado por CCTV y árboles protegiendo las ventanas, la familia está tratando de recuperarse del horror de las mazmorras. Esta casa no tiene sótano”, informó el diario en 2009.

Elisabeth Fritzl y su madre han trabajado para reparar su relación

VideoVideo related to elisabeth fritzl: secuestrada durante 24 años en un sótano por su padre. ¿dónde está actualmente? 2021-03-01T17:50:35-05:00

La madre de Elisabeth Fritzl, Rosemarie Fritzl, tenía 17 años cuando dio a luz. Según The Independent, la relación de Elisabeth con su madre se tensó después de que ella fue liberada. “No podía creer que su madre no supiera la verdad, que Rosemarie no estuviera aliada con Josef de alguna manera”, informó el periódico. Pero años después, sanearon su relación y se ven a menudo, según The Independent.

La tía de Elisabeth Fritzl, Christine, le dijo al periódico: “Cualquier sospecha que había se ha ido”.

Elisabeth Rohm, quien dirigió “The Girl in the Basement”, le dijo a Nicki Swift en una entrevista de febrero de 2021 que “estaba realmente conmovida por la historia de Elisabeth Fritzl.”

Rohm agregó: “Lo que el mundo necesita ahora son historias de esperanza. Y Elisabeth Fritzl, o cualquier mujer que haya sobrevivido a algo como esto que salga con vida y luego pueda continuar su vida y resurgir como un fénix de las cenizas de ese abuso, es una historia de esperanza y positividad. Fue muy oscuro, pero es una superviviente. Y por eso creo que es una hermosa historia. Es un testimonio del triunfo de la voluntad, de verdad”.