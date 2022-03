Charlie Sheen negó en 2020 las acusaciones de violación de Corey Feldman. Descartó con vehemencia haber violado al amigo de Feldman y compañero estrella infantil Corey Haim en el set de la película Lucas. En una declaración a Page Six, publicada a través de un publicista en news.com.au, Sheen dijo: “Estas acusaciones enfermizas, retorcidas y extravagantes nunca ocurrieron. Punto. Insto a todos a considerar la fuente y leer lo que su madre, Judy Haim, tiene que decir”.

La madre de Corey Haim, Judy Haim, negó que Sheen fuera responsable de abusar de su hijo cuando la denuncia surgió por primera vez en 2017. En declaraciones a Entertainment Tonight, dijo: “Mi hijo nunca mencionó a Charlie, nunca hablamos de Charlie. Si mi hijo estuviera aquí para escuchar todo esto, vomitaría”.

Sheen fue acusado de violar a Haim en el documental de Feldman, My Truth: The Rape of Two Coreys.

Haim tenía 13 años y Sheen, 19, cuando trabajaron en Lucas

En el documental, Feldman compartió: “Esto no fue como algo que dijo de pasada. No fue como, ‘Oh, por cierto, esto sucedió’. Lo explicó con mucho detalle. Me dijo: ‘Charlie me inclinó entre dos remolques y me puso aceite Crisco en el trasero y me violó a plena luz del día. Cualquiera podría haber pasado, cualquiera podría haberlo visto’”.

En sus memorias reveladoras de 2013, Feldman escribió: “En algún momento durante la filmación de Lucas, Haim explicó que un hombre adulto lo convenció de que era perfectamente normal que los hombres mayores y los niños más jóvenes en el negocio tuvieran relaciones sexuales, que era ‘lo que hacen todos los muchachos’”. No nombró a nadie en esas afirmaciones.

La ex esposa de Feldman, Susannah Sprague, se hizo eco de lo que Feldman dijo en el documental. “Compartió conmigo que en el set de Lucas fue violado cuando era niño”, dijo Sprague en el documental. “Me dijo que fue su coprotagonista y me dijo que fue Charlie Sheen quien lo hizo”.

Dominick Brascia acusó a Sheen de abusar de Haim en 2017

Esta no es la primera vez que alguien acusa a Sheen de abusar de Haim.

En 2017, Dominick Brascia, ex actor y amigo cercano de Haim, afirmó al National Enquirer que Sheen había abusado sexualmente de Haim. Brascia le dijo al National Enquirer: “Haim me dijo que tuvo relaciones sexuales con Sheen cuando filmaron Lucas. Me dijo que fumaban marihuana y tenían relaciones sexuales. Dijo que tuvieron sexo anal. Haim dijo que después de que sucediera, Sheen se volvió muy frío y lo rechazó”.

Otro “confidente de Sheen desde hace mucho tiempo” también le dijo a The National Enquirer que Sheen dijo una vez que estaba involucrado en una “relación” con Haim, pero que fue consensuado.

Posteriormente, Sheen demandó al National Enquirer por difamación, según Entertainment Weekly.

Un portavoz de Sheen le dijo a People: “Él niega absolutamente las acusaciones”.

En los documentos judiciales, obtenidos por People, el abogado de Sheen dijo que la historia era “una campaña de difamación atroz, hiriente y repugnante, afirmando falsamente que el Sr. Sheen sodomizó a un actor famoso de 13 años, Corey Haim, ahora fallecido. De hecho, el Sr. Haim falleció en 2010 y la supuesta conducta ocurrió hace más de treinta años, cuando el Sr. Sheen tenía 19”.