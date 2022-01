Hombre hispano mató a un oficial de policía en Texas: Charles Galloway

El cabo Charles Galloway era un Comisionado del Precinto 5 del alguacil del Condado de Harris que murió en un tiroteo durante una parada de tráfico en Houston el 23 de enero de 2022. Galloway recibió varios disparos, dijo la oficina del alguacil. El nativo de Texas de 47 años había sido comisionado durante 12 años, dijeron las autoridades. El sospechoso no ha sido arrestado ni identificado públicamente.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:45 a.m. en la cuadra 9100 de Beechnut Street en el suroeste de Houston, dijo la oficina del alguacil. Galloway estaba tratando de detener un vehículo cuando el conductor salió y comenzó a disparar contra la patrulla de Galloway. Galloway recibió varios impactos de bala y murió en el lugar de los hechos.

El agente Ted Heap dijo en un comunicado: “El cabo Galloway no tuvo la oportunidad de defenderse en este ataque brutal. No podemos tener gente así en nuestras calles. No quiero criar a mi familia, a mis nietos, en un condado donde este tipo de delincuencia está muy extendida. El cabo Galloway era muy querido por los hombres y mujeres con los que servía. Hay muchos oficiales destrozados para quienes él significó mucho en sus vidas”.

La oficina del alguacil agregó: “El sospechoso es descrito como un joven hispano. Conduce un Toyota Avalon blanco de modelo más nuevo. El Departamento de Policía de Houston está a cargo de la investigación del tiroteo del Cabo Galloway. Los servicios funerarios están pendientes”. El sospechoso se dio a la fuga después de disparar y matar a Galloway, dijo la policía. Usó un “arma de asalto”, dijo la policía. Las autoridades dijeron que el motivo de la parada de tráfico sigue bajo investigación.

Heap agregó: “Lo que estamos viendo es lo que parece ser una base regular en las calles del condado de Harris, algo tiene que parar. Eso tiene que parar. Estos no son asaltos, estos no son ataques, estos son asesinatos brutales. brutales… Tenemos que poner fin a esto. Todos los recursos del condado de Harris, así como los recursos de la ciudad de Houston, la oficina del fiscal de distrito, trabajarán para hacer justicia al cabo Galloway”.

El cabo Charles Galloway se unió a la oficina del alguacil en 2009 y fue oficial de capacitación de campo

La oficina del Precinto 5 del alguacil del condado de Harris dijo: “El cabo Galloway se unió a nuestra familia del Precinto 5 en 2009, sirviendo a los residentes del condado de Harris durante más de 12 años, más recientemente en nuestra División de carreteras de peaje, donde se desempeñó como oficial de capacitación de campo. Tenía 47 años”. A Galloway le sobreviven su hija y su hermana, según la oficina del alguacil. Galloway vivía en Houston y era originario de Snyder, Texas, según su página de Facebook.

Heap dijo en una conferencia de prensa que Galloway fue “brutalmente asesinado”. Junto con su familia, Heap dijo que a Galloway le sobreviven sus compañeros oficiales, “que fueron entrenados por él, a quienes él asesoró y que lo van a extrañar muchísimo”. Y agregó: “Son hombres y mujeres que salen a diario, no por el sueldo y no por los días libres y no porque les guste trabajar en el turno de día o de noche, es porque quieren hacer una diferencia en su comunidad. Y esto es lo que está pasando. Tenemos que ser capaces de abordar esto en todos los ámbitos”.

El jefe de policía de Houston, Troy Finner, agregó en la conferencia de prensa: “Como dijo el alguacil, esto tiene que terminar. Solo pido oraciones por la familia y por todo el departamento de policía”. Finner dijo: “Esto no tiene sentido. No tiene ningún sentido en absoluto. Nuestra unidad especial de investigación y homicidios ha tomado la iniciativa. Y un mensaje para este sospechoso: ‘Lo mejor que puedes hacer es entregarte. Pacíficamente’. Una vez más, solo pido oraciones por la familia”.

La jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, también habló en la conferencia de prensa ofreciendo sus condolencias a la familia de Galloway. Ella dijo que habló con la hermana del oficial: “Esta es una tragedia que nadie debería enfrentar”, dijo Hidalgo. “Vi allí un grupo de agentes del orden público que trabajaban con este héroe y lo que veo es gente comprometida y dedicada al servicio, dedicada al sacrificio por la seguridad pública de este condado, que ahora tienen que preguntarse aún más qué sucede cada vez que salen ahí a las calles y dejan atrás a sus familias. Estoy profundamente entristecida”.

Heap dijo a los reporteros que Galloway trabajó en diferentes aspectos en la división de patrulla del departamento y que fue oficial de entrenamiento de campo durante los últimos años. “Durante ese tiempo, el cabo Galloway realmente cambió de turno, decidió pasar a un turno de noche para poder convertirse en un oficial de entrenamiento de campo”, dijo Heap. “Su papel fue tomar muchos de estos jóvenes oficiales que prestaron juramento y asesorarlos. Enseñándoles lo que se necesita para ser seguro, un oficial eficiente. Y eso es de lo que él se enorgullecía”.

Heap también destacó: “Era muy querido por los hombres y mujeres con los que sirvió, y también hay muchos oficiales muy destrozados a quienes él significó mucho en sus vidas. Porque él era el que estaba sentado en el asiento delantero con ellos. Él fue quien les enseñó qué hacer y cómo llevarlo a cabo para que fuera seguro para sus familias”.

Un amigo dijo en un tributo a Galloway que era “imposible que él no te cayera bien” y que “el mundo es un lugar más oscuro ahora sin él en el”

El amigo de Galloway, Edward Yawn, escribió en un tributo al cabo en Facebook: “He estado tratando de encontrar las palabras correctas, pero realmente no hay ninguna para algo tan terrible como esto. El cabo Charles Galloway era un querido amigo mío. Si lo conocías, sentías que era tu mejor amigo. No importaba si no lo habías visto en semanas o meses, solo decía: “¿Qué pasa, hombre?”, Como si no hubiera pasado el tiempo. El mundo es un lugar más oscuro ahora sin él en el. Era imposible que no te cayera bien porque él nunca lastimaría a nadie por su propia voluntad”.

Yawn agregó: “Y ahora se ha ido porque una basura humana nos los arrebató de este mundo demasiado pronto”. Espero algún día ser la mitad de bueno que Chuck. Finalmente, para el asesino que asesinó brutalmente a mi amigo, sepa esto: Ahora, TODOS vamos por USTED. Y no nos detendremos. Charles Galloway, tu vida me importaba. Tenemos el reloj aquí, hermano”.

El agente adjunto Danny Luna agregó: “Mi hermano ha pagado el último sacrificio. Un día triste aquí para nosotros en el PCT 5 del condado de Harris. Charles Galloway, lo extrañaremos mucho. Gracias por todo lo que has hecho. DEP HERMANO. Usted nunca será olvidado, señor”.

Otro amigo, Robert F. Junior, escribió en Facebook: “Ni siquiera tengo palabras para explicar cómo me siento. Perdimos a un hermano de azul, un compañero de trabajo y un BUEN amigo. Charles Galloway siempre fue amable y no importaba si habían sido días, semanas o meses, siempre te veía y te decía ‘cómo has estado, cómo está la familia’. Pido oraciones por su familia y por nuestro departamento de policía durante este tiempo difícil. Descansa en paz amigo, lo tenemos aquí. BIENAVENTURADOS LOS FABRICANTES DE PAZ, PORQUE ELLOS SERÁN LLAMADOS HIJOS DE DIOS.”

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.