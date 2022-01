Charles Franklin Barnes: sospechoso de fraude electoral en las elecciones de 2020

Charles Franklin Barnes es un hombre de Florida que enfrenta un cargo de delito grave por fraude electoral. Barnes está acusado de emitir más de una boleta, según la declaración jurada de arresto presentada por la Oficina del Sheriff del condado de Sumter.

Barnes y su esposa viven en The Villages, una comunidad de jubilados ubicada al noroeste de Orlando. Es el cuarto residente de The Villages arrestado por sospecha de fraude electoral en las últimas semanas, como señaló The Villages-News.

Esto es lo que necesita saber:

1. Barnes fue arrestado por un cargo de fraude grave

Barnes fue arrestado el 4 de enero por agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Sumter. El oficial que lo arrestó “entró en contacto” con Barnes en el Departamento de Policía de Wildwood, según la declaración jurada de arresto que está disponible en el sitio web del Secretario de Tribunales del Condado de Sumter.

El investigador escribió que una búsqueda en la base de datos reveló que había una orden judicial para Barnes en el condado de Sumter por posible fraude electoral, que es un delito grave de tercer grado en Florida. Barnes fue arrestado y llevado al Centro de Detención de Sumter Counter “sin incidentes”.

El monto de la fianza fue de $2,000. La declaración jurada incluye que la esposa de Barnes, Denise Barnes, pagó una fianza en efectivo. Barnes fue liberado aproximadamente 4.5 horas después de su arresto, según muestran los registros de los reclusos.

La declaración jurada no especifica en qué elección se acusa a Barnes de emitir más de una boleta, pero según la información del registro de votantes (consulte las secciones a continuación), fueron las elecciones de 2020.

2. Barnes no está registrado con un partido político en Florida

Barnes está registrado para votar en Florida desde octubre de 2019, pero no se registró como demócrata ni republicano. No está afiliado a ningún partido político, según los registros públicos del sitio web del Departamento de Estado de Florida.

Su esposa se registró para votar en Florida en febrero de 2021 como demócrata.

Según los registros de propiedad del condado de Sumter, Barnes y su esposa compraron su casa unifamiliar en The Villages en 2015. Su casa está en Callahan Villas y pagaron 170.100 dólares por ella, según muestran los registros de propiedad.

3. Barnes también se registró para votar en Connecticut en 2020

La declaración jurada de arresto no especifica dónde creen los investigadores que Barnes pudo haber emitido un voto adicional. Pero la investigación probablemente se centró en su estado natal de Connecticut.

Barnes todavía posee propiedades allí y, según WKMG-TV, Barnes estaba registrado para votar en Connecticut en 2020.

Al momento de escribir estas líneas, Barnes ya no está registrado para votar en Connecticut. Su nombre no aparece en una búsqueda en el sitio web del Secretario de Estado de Connecticut.

No está claro cuánto tiempo pasa Barnes en Connecticut. Pero en los registros de propiedad del condado de Sumter, la dirección postal de Barnes es una casa en Milford, Connecticut.

Según los registros de propiedad en Milford, que también están disponibles en línea, la casa de Milford es un rancho de 2 dormitorios y 1 baño que Barnes y su esposa han tenido desde al menos 1990.

4. Barnes era propietario de un negocio en Connecticut, pero es posible que esté jubilado ahora

Barnes era propietario y operaba un negocio en Milford, Connecticut. Una búsqueda de negocios registrados en Connecticut muestra que estaba en el negocio con su padre, Charles Barnes Sr.

Su primera empresa se llamó Accurate Neon Supply, Incorporated. Se registró en el estado en 1992 y se disolvió en 1997. El registro muestra que Barnes operaba la empresa desde su casa en Milford.

Los registros comerciales de Connecticut muestran que Barnes Sr. actualmente dirige una empresa llamada Barney’s Sign Service. La dirección asociada con Barney’s Sign Service es la misma dirección que Barney’s Sign & Crane, de la cual Barnes figuraba como propietario.

5. Barnes es el cuarto residente de The Villages acusado de fraude electoral

Barnes podría enfrentar hasta cinco años tras las rejas si es declarado culpable de fraude electoral, informó WKMG-TV.

Es el cuarto residente de The Villages en ser arrestado bajo sospecha de haber emitido más de una boleta durante las elecciones de 2020. Como informó Fox News, Jay Ketcik, 63, Joan Halstead, 71 y John Rider, 61, fueron arrestados en diciembre. Los tres se han declarado inocentes.

Ketcik y Halstead estaban registrados en el partido republicano, informa The Villages-News. Rider, como Barnes, no tenía afiliación oficial a un partido.

