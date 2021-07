¿Quién es Chandler Halderson, hijo de pareja desaparecida en Wisconsin?

Chandler Halderson es un joven de Wisconsin cuyos padres desaparecieron misteriosamente y quien está acusado de proporcionar información falsa a las autoridades sobre la desaparición de la pareja.

La pareja desaparecida son Bart y Krista Halderson. Chandler es un recién graduado de la universidad técnica en tecnología informática, trabajó como salvavidas y asistente de enseñanza, según su página de LinkedIn. Escribió en la página que es un Eagle Scout.

Ahora se han encontrado restos humanos y las autoridades están trabajando para identificarlos.

Chandler M. Halderson, de 23 años de edad, “se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado de Dane por el cargo de proporcionar información falsa en una investigación de persona desaparecida. Chandler es hijo de Bart y Krista”, escribió el Departamento del Sheriff del condado de Dane en un comunicado en Facebook.

“Los miembros de la Oficina del Sheriff del condado de Dane primero quieren extender nuestros pensamientos y oraciones a los amigos y familiares de Bart y Krista Halderson. Este ha sido un momento difícil y emotivo y la Oficina del Sheriff del condado de Dane está haciendo todo lo posible para cerrar esta investigación y hacer justicia”, señaló el departamento.

Bart Halderson era un contador público certificado y gerente de impuestos en Madison, según su página de LinkedIn.

Esto es lo que necesita saber:

1. Chandler Halderson, le dijo a los medios “Los encontraremos”, afirmando que sus padres habían desaparecido y que no regresaron de un fin de semana festivo del 4 de julio

Fue Halderson quien denunció la desaparición de sus padres. “Los encontraremos”, dijo Chandler Halderson sobre sus padres a WKOW-TV. “Es mejor no escuchar las teorías negativas”, dice, y agrega que su madre le envió un mensaje de texto para decirle que la pareja llegó a su cabaña de manera segura pero luego desapareció.

Añadió: “Quizás estén en un casino, sus teléfonos apagados, sin recepción. Tal vez estén en un barco, divirtiéndose con sus amigos”.

“Nuestra investigación comenzó el miércoles 7 de julio, cuando Chandler informó que sus padres habían desaparecido aproximadamente a las 11:30 am de ese día. Según Chandler, sus padres habían dejado su casa en Village of Windsor el viernes por la mañana temprano con una pareja desconocida para pasar el fin de semana festivo del 4 de julio en su cabaña en White Lake, WI, pero no regresaron como se esperaba”, escribió el Departamento del Sheriff.

“Nuestros investigadores comenzaron de inmediato los esfuerzos para ubicar a los Halderson, incluida la comunicación con la Oficina del Sheriff del condado de Langlade para verificar la propiedad en White Lake, pero no se encontró a nadie en esa residencia”.

La declaración inicial de las autoridades para personas desaparecidas decía:

La Oficina del Sheriff del Condado de Dane está pidiendo ayuda al público para localizar a una pareja desaparecida de la Villa de Windsor. Hoy temprano, un miembro de la familia informó que Bart y Krista Halderson fueron vistos por última vez el jueves 1 de julio de 2021 en su casa. Planearon un viaje al condado de Langlade, Wisconsin este fin de semana y la familia no ha podido confirmar si llegaron a salvo. No hay ningún vehículo asociado a la pareja. Bart tiene 50 años y Krista 53 años. Si alguien tiene información sobre la pareja, comuníquese con el Centro de Comunicaciones del Condado de Dane al 608.255.2345 o con la Línea de Información de la Oficina del Sheriff del Condado de Dane al 608.284.6900.

2. Las autoridades encontraron restos humanos

Hubo un final trágico.

“A medida que avanzaba la investigación y los detectives entrevistaban a amigos, familiares y vecinos de la pareja desaparecida, se proporcionó información que resultó en que los detectives encontraran restos humanos en una propiedad rural en el condado de Dane el jueves 8 de julio”, escribieron los investigadores.

“Se obtuvo una orden de registro para la propiedad y los agentes continúan registrando ese terreno en busca de pruebas adicionales”.

Agregaron: “La Oficina del Médico Forense del Condado de Dane también respondió a esa escena el jueves por la noche y llevará a cabo una autopsia de los restos en algún momento este fin de semana. Es importante mencionar que los restos aún no han sido identificados. Esta sigue siendo una investigación en proceso”.

En Facebook, Bart Halderson escribió que se graduó de la Universidad de Wisconsin-Madison, se graduó de Valders High School y vivió en DeForest, Wisconsin. Su publicación más reciente fue de 2012 y fue un gráfico sobre una exhibición de autos. No se pudieron encontrar páginas de redes sociales de Chandler y Krista.

La pareja vivía en una casa de clase media valorada en unos $370.000 dólares.

3. Un familiar escribió: “Nada tiene sentido”

Un pariente, Blake Halderson, escribió en el hilo de comentarios del Departamento del Sheriff: “Gracias a todos por sus oraciones y cualquier ayuda que puedan brindar para encontrarlos. Tan difícil esperar actualizaciones y no poder hacer nada para ayudar. También aprecio todo el trabajo que están haciendo las autoridades para encontrar a Bart y Krista. Siempre hemos sido grandes partidarios de la policía, pero nunca pensamos que estaríamos en una situación como esta y necesitaríamos tanto su ayuda. Gracias a todos.”

Añadió: “Todo lo que puedo decir es que nada tiene sentido y estamos esperando noticias. Estoy seguro de que la policía está haciendo todo lo posible para localizarlos, pero agradezco todos sus comentarios y oraciones”.

Una mujer escribió bajo el comentario: “Fui su veterinaria en Plymouth durante muchos años. Los amo, tan amables, cariñosos y gentiles. Esperando más allá de toda esperanza que los encuentren sanos y salvos”.

Ninguno de los Haldersons tiene antecedentes penales en Wisconsin.

Antes de su arresto, Halderson concedió una entrevista a Adam Duxte de Fox 47. Dijo: “Mi último mensaje que recibí de ellos, iban a White Lake para el 4 de julio, hay algunas festividades que dan vueltas, mejores precios de bebidas en los bares, cosas así. White Lake, Wisconsin. Su plan, que yo sepa, iban al condado de Langlade a una cabaña, su cabaña. En el camino, podrían haberse detenido en muchos lugares, pero no los conocería todos. Pero está a unas 3 horas al norte de Madison o del condado de Dane”.

Añadió: “Trajeron, o fueron recogidos por sus amigos, de quienes nunca supe el nombre. Asumí que era alguien de quien estaba al tanto, como sus vecinos cercanos en la calle o sus mejores amigos en el lado este, así que eso es lo que asumí, nunca pregunté más sobre eso. Entonces los recogieron y todos subieron allí, como una pareja más”.

5. Halderson escribió que tenía experiencia en la instalación de paneles solares y ” era salvavidas”

En LinkedIn, Chandler Halderson escribió que era estudiante en Madison Area Technical College. En 2021, escribió que recibió un título de asociado en “Administración y gestión de tecnología informática/de la información”.

Escribió: “La mayor parte de mi experiencia consiste en ser salvavidas y tecnología, pero no se detiene ahí. Tengo un gran conocimiento de los paneles solares y el proceso de instalación que los acompaña. También tengo experiencia en la enseñanza y el liderazgo cuando era asistente de maestros para un curso de instalación en una universidad local”.

En 2020, trabajó como asistente de enseñanza durante dos meses en MATC, escribió: “Creé una clase en línea para que los estudiantes trabajaran en tareas y exámenes, así como asistí al instructor con la enseñanza y mantuve horas de oficina para preguntas”.

De 2014 a 2017, trabajó como instructor de natación en la YMCA en Sheboygan y Sun Prairie, Wisconsin, y señaló: “He enseñado a nadar en la YMCA y también he sido salvavidas durante 3 años”.

Esta es la versión original de Heavy.com

