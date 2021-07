Neymar reveló qué le dijo a Messi durante el abrazo en la final de Copa América

El exdelantero del FC Barcelona, Neymar Jr ha revelado lo que le dijo a Lionel Messi después de la final de la Copa América del sábado entre Brasil y Argentina en el Estadio Maracaná.

La Argentina de Leo Messi se quedó con el título luego de un 1-0 para poner fin a una sequía de 28 años sin levantar un trofeo y entregar al capitán de la Selección su primer título internacional con los mayores. Los dos jugadores fueron vistos abrazados tras el pitido final y Neymar explicó lo que le dijo a Messi en una publicación en Instagram.

“Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a convivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano Messi. Estaba triste pero le dije ‘hijo de p… me ganaste’. Estoy muy triste por haber perdido ¡pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. Odio perder pero disfruta tu título hermano. El fútbol esperaba este momento. FELICITACIONES HERMANO HDP”

Messi compartió tiempo con Neymar tras ganar la final

Leo Messi también pasó tiempo con Neymar y Leandro Paredes del Paris Saint-Germain después de la famosa victoria. Los tres jugadores fueron vistos charlando y riendo en el túnel de vestuarios, captados por las cámaras de televisión, como lo muestra 433.

Messi también habló con los reporteros después del partido y dejó en claro lo mucho que significa para él finalmente alzar un trofeo con Argentina y llenar un vacío que faltaba en su amplio gabinete de trofeos, según informó Goal.

“Siento que Dios me estaba guardando este momento, contra Brasil en la final y en este país. Lionel (Scaloni) tiene un gran mérito. Siempre quiso lo mejor para la selección nacional. Sabía cómo armar un equipo ganador y se merece su reconocimiento”, dijo. “Necesitaba quitarme la espina de poder lograr algo con la selección, había estado muy cerca durante muchos años. Sabía que en algún momento no iba a salir mal, iba a pasar y creo que no hay mejor momento que este”.

Leo Messi jugó lesionado

Puede que Messi no haya marcado en la final, pero no hay duda de lo influyente que fue en la campaña de Argentina en la Copa América. ESPN destacó lo dominante que fue el capitán en el torneo.

Lionel Messi's 2021 Copa America: Most goals ⚽️

Most assists 🎯

Most chances created 🧠

Champion 🏆 Player of the tournament. Again. pic.twitter.com/KfNagmYfYM — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2021

Sin embargo, el técnico Scaloni ha admitido por sorpresa que Messi jugó la semifinal y la final a pesar de sufrir una lesión en el tendón de la corva, según informó ESPN.

“Si supieras la forma en que jugó en la Copa América, lo amarías aún más”, dijo. “Nunca puedes prescindir de un jugador como él, incluso cuando no está completamente en forma como en este juego y el anterior”.

La victoria de Argentina sobre Brasil quedará grabada en la memoria por muchas razones. La victoria puso fin a la sequía de trofeos de La Albiceleste, le dio a Messi su primer título y fue la primera victoria de Argentina sobre Brasil en el propio terreno de la Selecao.

