Muere Cedric McMillan: ¿Cuál fue la causa de muerte del fisicoculturista?

El fisicoculturista Cedric McMillan ha muerto a la edad de 44 años.

Su muerte fue confirmada en Instagram en una publicación del 13 de abril de 2022 de su patrocinador, Black Skull USA.

¿Cuál fue su causa de muerte? Generation Iron informó a través de fuentes que McMillan “sufrió un ataque al corazón mientras estaba en la caminadora”, pero señaló que esto no estaba confirmado.

Esto es lo que necesitas saber:

En noviembre, McMillan reveló que estaba “lidiando con problemas respiratorios y cardíacos” por contraer COVID el año anterior. Él desarrolló neumonía y fue colocado en soporte vital, informó Generation Iron.

En un momento de 2021, no se presentó a la final del Legion Sports Fest, lo que reveló que la culpa era de “una serie de problemas médicos”.

“Estaba casi muerto”, le dijo a Generation Iron sobre su batalla con el COVID.

Black Skull USA escribió:

Según Bleacher Report, McMillan era un competidor de Mr. Olympia que también sufrió un accidente de ciclismo de montaña en 2020.

De acuerdo con Barbend, él dijo esto sobre ese accidente:

Así que estoy aquí montando y bajando una colina alrededor de una curva, y de alguna manera perdí la tracción en la llanta trasera que me sacó de la colina. Así que aquí estoy, en bicicleta de montaña en la colina j######, y lo único en lo que puedes pensar es en ‘qué me va a detener’, ¿sabes? Algo me va a detener, ¿verdad? Entonces, cuando salí de la bicicleta, no estoy exactamente seguro de qué golpeé primero. Estoy en una curva hacia la izquierda, me golpeé la cadera izquierda y el hombro izquierdo, y en algún momento, mientras rodaba, creo que intenté amortiguar la caída con la mano o agarrándome del manillar. Sé que la parte de atrás de mi mano fue lo que golpeó.