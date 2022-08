¿Cuál fue la causa exacta de la muerte del depredador sexual Jeffrey Epstein?

Epstein fue encontrado muerto en su celda de la cárcel el sábado 10 de agosto de 2019. Después de los informes que afirmaban que Epstein se había roto los huesos del cuello, las preguntas sobre su muerte comenzaron a aumentar. Sin embargo, el médico forense jefe de la ciudad de Nueva York ha confirmado desde entonces que Epstein murió ahorcado.

Los cuerpos policiales le dijeron recientemente a TMZ que Epstein sufrió una hemorragia petequial. La marca corporal específica se define como “una pequeña marca roja puntiforme, que es un signo importante de asfixia causada por algún medio externo de obstrucción de las vías respiratorias. A veces también se les llama petequias”, según Encyclopedia.com.

Dado que la presencia de hemorragia petequial indica asfixia, a menudo se observa en casos de estrangulamiento y suicidio por ahorcamiento. Curiosamente, las petequias conjuntivales (que aparecen en los ojos) se encuentran con mayor frecuencia en pacientes que mueren por causas naturales.

“Se documentaron con mayor frecuencia en muertes naturales (39,2%), con la mayor incidencia en casos de enfermedad cardiovascular, seguida de asfixia, traumatismo craneoencefálico y trastornos del sistema nervioso central”, según Science Direct.

No está claro si Epstein tenía una hemorragia petequial en la cara, en los ojos o ambos.

Esto es lo que necesita saber:

La hemorragia petequial se observa comúnmente en casos de suicidio y también puede ser el resultado de estrangulación y asfixia

La hemorragia petequial está presente a menudo en sujetos que han sido ahorcados, estrangulados o asfixiados. Según un estudio destacado por EvidenceProf Blogger, la presencia de petequias no “prueba el estrangulamiento y su ausencia no lo refuta; son simplemente un marcador de aumento de la presión venosa cefálica”. Del mismo modo, su presencia no probaría ni desaprobaría el suicidio.

La hemorragia petequial está presente cuando una persona sufre “una lesión resultante de una presión sostenida que hace que los vasos sanguíneos de la cara y los ojos revienten”, según un extracto de State V. Maynard.

Los informes indican que Epstein fue encontrado en su celda con una sábana alrededor del cuello. Los cuerpos policiales le dijeron a TMZ que los “ojos de Epstein se desorbitaron cuando la sábana que le envolvía el cuello le cortó el suministro de aire”.

“Nos dijeron que las sábanas de la cama estaban atadas a la parte superior de una litera y Epstein se arrojó de la litera superior o tenía los pies en el suelo y se inclinó hacia adelante para cortar el suministro de aire. Las autoridades creen que lo primero es cierto, porque tirarse de la litera superior y caer violentamente al suelo podría explicar por qué se fracturó el hueso hioides”.

La causa de la muerte de Epstein estaba bajo investigación después de los resultados iniciales de la autopsia

Aquellos que cuestionaron la muerte de Epstein tuvieron aún más sospechas después de los resultados de su autopsia. Un informe anterior de Heavy analiza el hueso hioides roto, que puede ocurrir en casos de estrangulación.

Además de los huesos rotos y la hemorragia petequial antes mencionados, otras circunstancias curiosas que rodean la muerte de Epstein, como la ausencia de controles de celda en las horas previas a la muerte de Epstein, han llevado a las autoridades a profundizar más.

La oficina de Sampson ha solicitado información adicional, incluidos videos de la cárcel, según The Washington Post. La información adicional puede haber ayudado a determinar si había o no alguien más en la celda de la cárcel de Epstein en el momento de su muerte.

El viernes 16 de agosto de 2019, Sampson confirmó que la muerte de Epstein fue efectivamente un suicidio, según TMZ.