¿Cuál fue la causa de la muerte de Evelyn Sakash?

Evelyn Sakash era una diseñadora de escenarios ganadora del premio Emmy que fue encontrada muerta debajo de un montón de basura en su apartamento de Nueva York.

¿Cuál fue la causa de su muerte? Según E! News, la mujer de 66 años murió de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, “un endurecimiento de las arterias que restringe el flujo sanguíneo”.

El sitio de noticias de entretenimiento informó que el cuerpo de Sakash fue descubierta cuando su hermana contrató a limpiadores para deshacerse de los escombros en su apartamento. Vivía en College Point, en Queens, Nueva York.

Esto es lo que necesita saber:

Sakash fue reportada como desaparecida

En febrero de 2021, el Departamento de Policía de Nueva York anunció la desaparición de Sakash.

El New York Daily News informó que su hermana la encontró “tumbada boca arriba bajo los escombros”.

Según el Daily News, ganó un premio Emmy en 2003 por su dirección de arte en la serie de televisión Between the Lions. El sitio de noticias informó que la policía había registrado antes los escombros llenos de perros sin descubrir el cuerpo de Sakash.

Su perfil de IMDB enumera múltiples trabajos como directora de arte o en el departamento de arte, incluidos Orange is the New Black, Taxi, The Big Green, Langoliers y otros programas.

“Mientras los trabajadores limpiaban su casa en marzo de 2021, su cuerpo momificado fue encontrado en el piso de su cocina debajo de la basura”, se lee ahora en el perfil.

Una página de GoFundMe dice que la familia de Evelyn la había buscado durante meses

Sin embargo, una página de GoFundMe creada originalmente para ayudar a encontrar a Sakash dijo que desapareció en septiembre de 2020.

“Hermanos y hermanas, nuestra hermana Evelyn Sakash está desaparecida desde septiembre de 2020. La hermana de Evelyn, Ellen Brown, ha estado pagando de su bolsillo dinero para complementar los recursos de investigación. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, “¿qué puedo hacer para ayudar? Considere hacer una donación a esta página Go Fund Me para que Ellen y el resto de la familia de Evelyn puedan encontrar las respuestas que buscan desesperadamente. Es más importante que nunca encontrar a Evelyn y reunirla con todos los que la aman. ¡Gracias a todos!”, se lee.

La gente expresó sus condolencias por la muerte de Sakash en esa página. Recordaron su talento y su naturaleza amable. Estos son algunos de los comentarios:

“Rezo para que su familia encuentre la paz. Se ha ido pero nunca será olvidada”.

“Evelyn y yo trabajamos juntas brevemente como asistentes de diseño en ‘La Cage’ a principios de los 80. Mujer muy talentosa, muy dulce; conocerla fue un punto brillante en esa parte de mi vida. Me alegro de que esté en paz ahora”.

“Es muy triste escuchar esto. Evelyn fue extremadamente amable y generosa conmigo”.

“Te extrañamos Evelyn, mi querida amiga talentosa”.