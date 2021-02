¿Por qué los católicos no comen carne el Miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza es el comienzo de la temporada de Cuaresma. Los católicos y algunas denominaciones protestantes observan la Cuaresma, que es una temporada de penitencia y reflejo de los pecados en las semanas previas a la Pascua.

Los católicos tradicionalmente se abstienen de comer carne de animales de sangre caliente los viernes durante la Cuaresma. Esta obligación de la Iglesia se aplica también el Miércoles de Ceniza.

Esto es lo que necesitas saber:

During this season of #conversion, let us renew our faith, draw from the “living water” of hope, and receive with open hearts the love of God, who makes us brothers and sisters in Christ. #Lenthttps://t.co/LA8HkEjcRv

— Pope Francis (@Pontifex) February 17, 2021