Arrestan a mujer por crear una falsa alarma de bomba en el Boston Children’s Hospital

Catherine Leavy fue arrestada en relación con una falsa amenaza de bomba en agosto de 2022 en el Boston Children’s Hospital, dicen las autoridades. La sospechosa enfrenta cargos federales, anunció el FBI, el fiscal federal de Massachusetts y la policía de Boston en una conferencia de prensa el 15 de septiembre. Leavy es de Westfield, Massachusetts, dijeron las autoridades.

La fiscal federal de Massachusetts, Rachael Rollins, dijo que la amenaza fue llamada por teléfono a la centralita del hospital. La persona que llamó dijo, según Rollins, “Hay una bomba en el camino al hospital. Será mejor que evacues a todos. Enfermos. Rollins dijo que los investigadores obtuvieron órdenes de arresto y rastrearon la llamada a un teléfono T-Mobile propiedad del sospechoso. El FBI dijo que fue arrestada en su casa en Westfield “sin incidentes”. En la conferencia de prensa, las autoridades la identificaron incorrectamente como Kathleen Leavy, y algunos reporteros la nombraron como Kathleen Levy, pero los documentos judiciales muestran que su nombre se escribe como Catherine Leavy.

Rollins dijo que el sospechoso fue acusado de un cargo de hacer una amenaza de bomba telefónica falsa. El sospechoso, que enfrenta hasta 5 años en una prisión federal si es declarado culpable, compareció ante un juez de primera instancia el 15 de septiembre y está detenido en espera de una audiencia de detención programada para el viernes 16 de septiembre de 2022 al mediodía, dijo Rollins. Llamó a la amenaza “perturbadora por decir lo menos” y agregó: “Los engaños de las bombas causan miedo, pánico y una desviación de recursos que tienen un impacto real en nuestras comunidades”. Rollins dijo que no podía comentar más sobre el motivo.

El hospital ha enfrentado amenazas en las redes sociales después de que personas influyentes de derecha, incluido “LibsofTikTok”, difundieran información errónea anti-LGBTQ, sobre la atención brindada a niños y adolescentes transgénero, informó The Washington Post. Raichik negó cualquier responsabilidad por las amenazas y le dijo a The Washington Post: “Condenamos al 100 % cualquier acto/amenaza de violencia”.

Antes de la amenaza de bomba, la fiscal federal de Massachusetts, Rachael Rollins, emitió un comunicado en el que decía: “Las noticias de hoy sobre las supuestas amenazas dirigidas al programa de salud transgénero del Boston Children’s Hospital son perturbadoras, por decir lo menos. Los niños merecen la oportunidad de prosperar y crecer como ellos mismos. Se debe permitir que los padres/tutores y los proveedores de atención médica que los apoyan en ese viaje lo hagan sin amenazas ni acoso. Quiero dejar en claro que el Departamento de Justicia garantizará la igualdad de protección de las personas transgénero ante la ley”.

Esto es lo que necesita saber:

No se encontraron explosivos en el Boston Children’s Hospital después de la amenaza de bomba del 30 de agosto

Según la policía de Boston, no se encontraron explosivos después de la amenaza de bomba del 30 de agosto en el hospital infantil. Las calles alrededor del hospital estuvieron cerradas durante aproximadamente una hora, dijo el departamento en un comunicado. La amenaza se recibió alrededor de las 8:00 p.m., dijo la policía. El hospital recibió la amenaza y contactó a la policía, según las autoridades. El escuadrón antibombas de la Policía de Boston respondió a la escena, dijeron las autoridades en un comunicado. El hospital recibió una amenaza no especificada el 9 de septiembre que provocó un aumento de las patrullas en el área, según WCVB.

Junto con la amenaza de bomba, el Boston Children’s Hospital dijo en un comunicado que recibió “actividad hostil en Internet, llamadas telefónicas y correos electrónicos de acoso, incluidas amenazas de violencia hacia nuestros médicos y personal”. El hospital agregó: “Estamos profundamente preocupados por estos ataques a nuestros médicos y personal alimentados por información errónea y falta de comprensión y respeto por nuestra comunidad transgénero”.

Después de la amenaza de bomba, el Boston Children’s Hospital dijo en un nuevo comunicado: “Estamos aliviados de que no se haya encontrado ninguna bomba y de que los empleados y pacientes estén a salvo. Nos mantenemos alerta en nuestros esfuerzos para luchar contra la difusión de información falsa sobre el hospital y nuestros cuidadores. Estamos comprometidos a garantizar que el hospital sea un lugar seguro para todos los que trabajan aquí y vienen aquí. Proporcionaremos información adicional a medida que podamos. … Nos movimos rápidamente para proteger a nuestros pacientes y empleados, y estamos trabajando con la policía y expertos externos mientras investigan de cerca esta situación”.

En su comunicado de prensa anterior a la amenaza de bomba, Rollins agregó: “Como dijo recientemente el fiscal general Merrick Garland: ‘En el Departamento de Justicia, consideramos que confrontar los delitos motivados por el odio es nuestra obligación tanto legal como moral’. He hecho del enfrentamiento los delitos motivados por el odio una prioridad de mi administración, establecer una unidad dedicada a la investigación y enjuiciamiento de violaciones a los derechos civiles. También hemos trabajado incansablemente para enviar un mensaje a los grupos de odio de que la Oficina del Fiscal Federal está abierta para trabajar. Nuestra línea directa recientemente establecida, 1-83-END-H8-NOW, ha resultado en docenas de llamadas y continuaremos buscando todas las pistas”.

Rollins agregó: “Si bien la libertad de expresión es de hecho la piedra angular de nuestra gran nación, el miedo, la intimidación y las amenazas no lo son. No me quedaré de brazos cruzados y permitiré que la actividad criminal basada en el odio continúe en nuestro Distrito”. Rollins dijo que otras amenazas que involucran al hospital siguen bajo investigación, incluido el incidente del 9 de septiembre. El FBI dijo que ha habido más de una docena de amenazas al hospital hasta el momento.

‘LibsofTiktok’ había publicado sobre el Boston Children’s Hospital, lo que llevó a Facebook a suspender la cuenta del influyente de las redes sociales de derecha de su plataforma

La desinformación sobre la atención médica para niños trans y las amenazas contra el hospital llevaron a Facebook a suspender “LibsofTikTok” de su plataforma, informa MassLive.com. “LibsofTikTok” está a cargo de Chaya Raichik, un agente inmobiliario con sede en Brooklyn que ha acumulado más de 1,3 millones de seguidores y apareció en Fox News con Tucker Carlson. Raichik y su página han ganado prominencia rápidamente entre los medios de derecha. Facebook revocó su decisión de suspender permanentemente la cuenta 24 horas después de hacerlo.

LibsofTikTok compartió un video el 11 de agosto de un médico del Boston Children’s Hospital hablando sobre “histerectomías de afirmación de género”. El hospital infantil dijo que no realizan histerectomías de afirmación de género ni extirpación de órganos sexuales en pacientes menores de 18 años. El hospital dijo en un comunicado que un paciente con “disforia de género persistente y bien documentada” debe tener al menos 18 años y tener una carta de un médico recomendando la cirugía, según The Boston Globe. El comentarista derechista Matt Walsh tuiteó a su millón de seguidores el 11 de agosto: “Debe haber un esfuerzo organizado para luchar contra las drogas y la mutilación de niños. Debería haber mítines fuera de los hospitales que masacran a los niños. Debería haber marchas en Washington con cientos de miles de personas. Trataré de hacer que esta pelota ruede”.

Alejandra Caraballo, instructora de la Clínica de Derecho Cibernético de la Facultad de Derecho de Harvard, le dijo a The Globe: “Desde una perspectiva personal, es absoluta, moralmente repugnante y censurable que la gente esté atacando un hospital infantil. Están tomando prestadas las mismas páginas del libro de jugadas contra el aborto”, que según ella incluye acechar, acosar y publicar información personal, también conocida como doxing, sobre proveedores médicos individuales, informó el periódico. Caraballo agregó: “No solo van tras el objetivo. tratan de aislar a las personas que hablan por ellos y también tratan de silenciarlos”.

Después de la amenaza de bomba, Raichik le dijo a Jack Posobiec en el podcast Human Events Daily que la amenaza de bomba era falsa y sugirió que alguien trató de incriminarla a ella y a sus aliados de derecha, según Media Matters. Agregó que Seth Dillon, director ejecutivo del sitio de sátira derechista Babylon Bee, había ofrecido una recompensa de $20,000 por información sobre el sospechoso de la amenaza:

Entonces, la idea de que uno de mis seguidores vaya y pida una amenaza de bomba es ridícula. Quiero decir, simplemente, no tiene ningún sentido. No creo que eso sea cierto. Así que no creemos que fuera uno de mis seguidores. Probablemente sea una persona de izquierda tratando de suspenderme. Independientemente de quién sea, si estamos en lo cierto o no, se debe encontrar a la persona. Quiero decir, si colocas una amenaza de bomba en un hospital, quiero decir, eso es algo horrible de hacer. Deberían ser encontrados. Deberían ser procesados. Y esperamos que lo sean. Entonces, ya sabes, Seth y yo pensamos, ya sabes, ayudemos a la policía de Boston o quien sea y ofrezcamos una recompensa en efectivo. Tal vez alguien se presente y brinde información y podamos atrapar al criminal que hizo esto, no solo eso, sino que ahora otro director ejecutivo de una compañía de medios entró e igualó la oferta de Seth, por lo que ahora es una recompensa en efectivo de $ 40,000 por información que conduzca a la llamador.

Raichik agregó: “Todos escribieron en sus artículos sobre cómo, ya sabes, esto es algo realmente horrible que le suceda a un hospital infantil. Entonces pensé, ya sabes, seguro que querrían saber sobre esta recompensa en efectivo, ¿verdad? Quiero decir, ¿quién no lo haría? ¿Derecha? Tal vez podrían ayudarnos a correr la voz al respecto y podríamos atrapar a esta persona. Quiero decir, eso es lo que pensé, al menos. Porque quién no querría serlo, quién no querría ayudar a atrapar a una persona que llamó por una amenaza de bomba a un hospital infantil, ¿verdad?

Raichik, Walsh y otros derechistas también cuestionaron si se había hecho alguna amenaza de bomba en las semanas posteriores a la llamada falsa. Chris Rufo, mejor conocido por alimentar la indignación republicana contra la teoría crítica de la raza y otros problemas sociales y culturales, inicialmente dijo que la policía de Boston le dijo que no recibieron ninguna llamada al 911 del Boston Children’s Hospital informando sobre la amenaza. Pero el 15 de septiembre, después de que los funcionarios anunciaran que se había realizado un arresto, Rufo tuiteó: “Además, el Departamento de Policía de Boston ahora me dice que *hubo* una llamada al 911 de BCH a BPD, en contradicción con declaraciones anteriores. … Si el informe de NBC News es exacto y el FBI ha detenido a la persona que hizo la amenaza, es una buena noticia: las amenazas de violencia deben castigarse con todo el peso de la ley”.

