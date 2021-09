¿Quién es Cassandra Laundrie, hermana de Brian Laundrie?

Cassandra Laundrie, a quien llaman Cassie, es la hermana de Brian Laundrie y el único miembro de la familia Laundrie que ha hablado públicamente sobre la desaparición de Gabby Petito.

El FBI y otras agencias policiales están llevando a cabo una búsqueda masiva de Brian Laundrie después de que el cuerpo de su prometida de 22 años, Gabby Petito, fuera encontrado cerca del parque nacional Grand Teton en Wyoming el domingo 19 de septiembre de 2021. Las autoridades dictaminaron que su muerte fue un homicidio. La causa oficial de su muerte está pendiente de los resultados finales de la autopsia, informó The Guardian. Se informó que Petito desapareció 10 días después de que Laundrie regresara solo a casa de un viaje por el país.

Cassie Laundrie, de 32 años, habló con Good Morning America antes de que se encontrara el cuerpo de Petito y cuando todavía se la consideraba una persona desaparecida.

Esto es lo que necesita saber:

1. Cassie Laundrie compartió postales que Petito envió a sus hijos desde el viaje

Petito envió cartas y postales a los hijos de Cassie Laundrie desde su viaje por carretera con Brian Laundrie, firmando las notas, “Tía Gabby”. Cassandra Laundrie compartió los mensajes con ABC 4.

“¡¡Las rocas aquí son tan geniales!! El tío Brian y yo hemos visto muchos tipos de rocas diferentes, sabía que hay diferentes tipos de rocas, pero no sabía que algunas son formaciones diferentes, ¿verdad?” decía una postal, que parecía ser del Parque Nacional Arches. “Las rocas que son más populares en el parque se llaman hoodoos, ¡nombre gracioso, cierto!”

Otra carta compartió su encuentro con una ardilla.

“¡Oh Dios mío! El tío Brian y yo estábamos sentados en una roca comiendo un bocadillo después de una larga caminata, ¡y la ardilla más gorda que he visto! ¡¡Vino justo a mi regazo !! ” decía otra tarjeta.

2. Petito le envió un mensaje de texto a Cassandra Laundrie desde la carretera y le pidió fotos de sus hijos que regresaban a la escuela

Petito permaneció en contacto con la familia de Laundrie en casa, enviando un mensaje de texto optimista a Cassandra Laundrie que compartió con ABC 4.

El texto, fechado el 10 de agosto, hablaba de que los hijos de Cassie Laundrie volvían a la escuela. Ella pidió fotos de ellos.

“Estamos en arcos en este momento, así que no tenemos el mejor WiFi, pero te enviamos un correo”, escribió en el texto, junto con un emoji de abrazo.

Otro mensaje de texto, del teléfono de Petito a su madre, generó sospechas, dijo la madre de Petito, Nichole Schmidt, a los investigadores, según WFLA. Schmidt dijo a las autoridades que el texto del 27 de agosto de 2021 fue la última comunicación que recibió.

“¿Puedes ayudar a Stan? Sigo recibiendo sus mensajes de voz y llamadas perdidas”, decía el texto, según una orden de registro revisada por WFLA.

Schmidt dijo que Stan es el abuelo de Gabby Petito, pero que Petito nunca se refirió a su abuelo por su nombre de pila.

3. Cassie Laundrie emitió una declaración enviando sus condolencias a la familia de Petito

Cassie Laundrie emitió un comunicado a ABC News después de que se encontró el cuerpo de Petito.

“En este momento, mi esposo y yo queremos expresar nuestras condolencias y oraciones a la familia Petito. Gabby fue una influencia divertida y amorosa para “los chicos”, como ella siempre los llamaba. Apreciaremos todo el tiempo que pasemos con ella”, dijo el comunicado.

Steven Bertolino, el abogado de Christopher y Roberta Laundrie, emitió una breve declaración después de que se encontró el cuerpo que coincidía con la descripción de Petito, según FOX News.

“La noticia de Gabby Petito es desgarradora. La familia de Laundrie ora por Gabby y su familia”, dice el comunicado.

4. Cassandra Laundrie dijo que Petito era “como una hermana” y que Petito & Laundrie siempre se arreglaban después de una pelea

Cassandra Laundrie habló con Good Morning America el viernes 17 de septiembre de 2021, cuando la búsqueda de Petito estaba en curso. Cassie Laundrie dijo que Petito era “como una hermana” y que sus hijos la amaban.

“Mi familia y yo queremos que encuentren a Gabby a salvo. Es como una hermana y mis hijos la aman”, le dijo a GMA. “Todo lo que quiero para ella es que vuelva a casa sana y salva, y que esto sea un gran malentendido”.

Ella dijo que cada vez que la pareja se peleara, se tomarían un tiempo para controlar sus emociones y reconciliarse.

“Siempre que pelean se toman un pequeño descanso y regresan y se ponen bien, porque eso es lo que se hace en pareja”, dijo.

5. Cassandra Laundrie dijo que no le ha hablado a su hermano y que está cooperando con la investigación

Cassandra Laundrie le dijo a Good Morning America que no había hablado con su hermano desde que regresó a casa del viaje por el país sin su prometida.

“No he podido hablar con él”, dijo. “Ojalá pudiera hablar con él”.

Agregó que ha estado cooperando con las autoridades.

“He cooperado de todas las formas posibles. Ojalá tuviera información o daría más ”, dijo. “Esto es todo lo que tengo.”

