Arrestan a una mujer por hacerse pasar por su hija de 13 años en la escuela: Casey García

Casey García es una madre de Texas que dijo en videos publicados en YouTube que se hacía pasar por su hija de séptimo grado en su escuela para revelar amenazas a la seguridad. El acto llevó a su arresto, según muestran los registros de la cárcel del condado de El Paso.

García publicó tres videos en YouTube, incluido un video para documentar su experiencia haciéndose pasar por su hija de 13 años, un video que explica por qué lo hizo y un video que documenta su arresto. Si bien García no nombró la escuela en sus videos, El Paso Times informó que la madre de 30 años se hizo pasar por su hija en el Distrito Escolar Independiente de San Elizario. Los funcionarios de la escuela notificaron a la Oficina del Sheriff del condado de El Paso que García se hizo pasar por su hija en la escuela el martes 2 de junio de 2021, informó el periódico.

“Estoy demostrando un punto de que esto es con todos los sistemas escolares, escuelas privadas, escuelas públicas, no importa. Tenemos un problema. Ha habido demasiados tiroteos masivos en las escuelas”, dijo García en su video.

Esto es lo que necesita saber:

1. Casey García dijo que un maestro la sorprendió al final del día cuando le pidieron que se quedara después de clase

Casey Garcia of San Elizario was arrested Tuesday after the El Paso County Sheriff's Office said staff within San Elizario Independent School District identified her after she posed as a student within one of the district’s schools.https://t.co/HmwQEJfFXO — KOKH FOX 25 (@OKCFOX) June 5, 2021

Casey García documentó su experiencia en la escuela, comenzando con un video de 6 minutos que muestra su transformación de una madre de 30 años a una estudiante de secundaria, una explicación de por qué se hizo pasar por su hija y un video que muestra su arresto.

García se filmó a sí misma con su atuendo, que incluía una sudadera con capucha de Spider-Man, jeans ajustados y una máscara. Entró a la escuela y dijo “hola” a los miembros del personal mientras entraba, con la voz temblorosa. Más tarde dijo que estaba perdida.

“Oh Dios mío. Voy a quedar tan atrapada. De hecho, estoy realmente asustada ahora”, dijo en el video.

Varias personas hablaron con ella durante el día escolar, incluido un entrenador que le preguntó quién era ella y otros estudiantes. Una estudiante dijo que sabía que no era Julie, la hija de García, porque Julie es más alta.

García fue descubierta al final del día y enviada a la oficina del director, dijo en el video.

García dijo en su video: “Por qué me hice pasar por mi hija de 13 años. Una respuesta cruda pero real” que ella asistió a los siete períodos del día escolar de su hija antes de que la atraparan.

“Creo que el factor decisivo para mí fue en realidad entrar y hacerse pasar por un estudiante de séptimo grado. Quiero decir, no soy una gallina de primavera, pero no fue difícil. Y llegué a los siete períodos, hasta la última maestra, ella era mujer, y me dijo: “Julie, ¿puedes quedarte después de clases?” Ella me miró y (dijo): ‘Tú no eres Julie'”, dijo Casey.

Ella dijo que respondió: “No, no lo soy”.

“Me quité la máscara, me quité las gafas y dije: ‘No, no soy Julie. Soy la mamá de Julie’”, dijo García.

García dijo que la maestra estaba “atónita” y le preguntó por qué lo hacía. Ella respondió que era “para un experimento social”.

Dijo que pensó que quitarse la máscara para almorzar sería “el factor decisivo”, pero no fue descubierta.

Estuvo nerviosa durante todo el día, diciendo que tenía problemas para respirar y que sentía náuseas.

“Me quedé porque mira, nadie se dio cuenta de que estaba allí. Eso es un problema”, dijo.

2. Casey García mide 4 pies y 11 pulgadas de alto y enfrenta cargos de alteración de registros gubernamentales y allanamiento de morada

Sorry, this is so funny. What mom can do when she's only 4ft 11! // Casey Garcia, Texas mother, arrested after posing as daughter in middle school – The Washington Post – https://t.co/Z5XeniLmL5 — Nigel Cameron (@nigelcameron) June 7, 2021

Los registros de la cárcel del condado de El Paso de García muestran que es una mujer diminuta: mide 4 pies y 11 pulgadas de alto y pesa 105 libras. Es posible que su tamaño le haya facilitado pasar por una adolescente, especialmente cuando usa una mascarilla, lo que dijo en su video de YouTube que usó la mayor parte del día.

García fue acusada de alterar los registros del gobierno y allanamiento de morada, según muestra su historial en la cárcel. Su fianza total por los dos cargos se fijó en $7500 dólares. Se depositó una fianza en su nombre y fue puesta en libertad. Fue ingresada en la cárcel el viernes 4 de junio de 2021 y liberada ese mismo día.

Aquí está su historial de cárcel:

Ella dijo en uno de los videos que usó una loción autobronceadora y se tiñó el cabello para hacerse pasar por su hija.

3. García afirmó que el personal de la escuela estaba más preocupado por el uso de su teléfono que por su identidad





Play



Why I posed as my 13 year old daughter. A raw but real answer. #makeachange #safetyawareness 2021-06-04T02:08:01Z

García describió su experiencia haciéndose pasar por su hija de 13 años y dijo que se le permitió entrar después de que le pidieran su número de identificación y después de que un miembro del personal le preguntara si había firmado. Ella afirmó que los miembros del personal estaban más preocupados por el uso de su teléfono que sobre quién era ella.

“Yo estaba, ‘Oye, guarda tu teléfono’. No era un nombre. Yo no era una persona. Yo estaba, ‘Oye, guarda tu teléfono’”, dijo.

García continuó diciendo que ella era la única estudiante en una de las clases que asistía en persona.

“Los maestros estaban tan preocupados con los estudiantes que estaban en línea que no estaban prestando atención a los estudiantes que estaban allí físicamente”, dijo.

4. García destacó a los maestros de sus hijas, pero dijo que existen problemas de seguridad en todas las escuelas





Play



Going to school as my 13yr old daughter (Middle School edition) #middleschool #teenmom #safetyawareness 2021-06-03T02:38:27Z

Casey García no culpó a los maestros de su hija ni a ningún miembro del personal en todo el distrito escolar por sus videos de YouTube. En repetidas ocasiones se disculpó con la escuela y se negó a decir en el video a qué escuela asistía como una estudiante falsa. Pero, dijo, los problemas de seguridad son omnipresentes en todos los distritos escolares.

“No hice esto por ninguna otra razón que no sea para demostrar un punto”, dijo.

“Lamento que tuviera que ser ese distrito escolar específico”, continuó. “Lo siento mucho. Todos son gente maravillosa. El director es la persona más amable que he conocido y lamento que tengas que ser tú”.

Más tarde dijo que piensa que si los demás están de acuerdo o no, lo entenderán.

“Te apuesto a que cualquier otra persona puede hacer esto”, dice en el video. “Es por eso que hice esto, ya sea que estés de acuerdo conmigo o no”.

5. Casey García dijo que cree que demostró su punto y destacó los problemas que se propuso exponer





Play



Full video of the police coming to my house- 2021-06-04T18:17:10Z

Casey García dijo que quiere poner fin a la violencia en las escuelas. Los detectores de metales son necesarios y las mochilas no, dijo. García se dirigió a sus críticos y dijo que la gente debería estar más preocupada por los problemas que estaba tratando de resaltar, como los tiroteos en la escuela.

“¿Está más preocupado porque yo, un padre de familia, estaba sentado al lado de su hijo o realmente queremos esperar a que la próxima persona lleve su Segunda Enmienda al extremo?” ella dijo.

Dijo que si sus acciones marcan la diferencia, vale la pena.

“Esto ha ido demasiado lejos y mi integridad definitivamente se está poniendo en juego, así que también podría … Dios me dio una personalidad fuerte por una razón. Aquí está”, dijo.

“Expuse los peligros de nuestras escuelas y estoy tratando de proteger a mis hijos y los suyos”, continuó. “Si quieres venir a buscarme por eso, no hay nada más que pueda decir”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: The Bachelorette 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?