The Bachelorette 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?

Katie Thurston, la favorita de los fans en “The Bachelor”, encabeza la temporada 17 de “The Bachelorette”, que se estrena este lunes 7 de junio a las 8:00 p.m. ET/PT en ABC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes para ver una transmisión en vivo de “The Bachelorette” en línea de manera gratuita:

Ahoramismo puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver “The Bachelorette” en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. También puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puede ver “The Bachelorette” en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Vidgo

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero puede obtener su primer mes por solo $10:

Prueba gratuita de Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puede ver “The Bachelorette” en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que puede probar gratis con una prueba de siete días:

Prueba gratuita de Hulu TV

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver “The Bachelorette” en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Avance de ‘The Bachelorette’ 2021





Play



Meet Katie Thurston's Men! – The Bachelorette Summer 2021 Twenty-nine charming men and one mystery box hope to get lucky in love with Katie Thurston when the fiery 17th season of “The Bachelorette” premieres MONDAY, JUNE 7 (8:00-10:00 p.m. EDT), on ABC. 2021-05-18T04:25:06Z

Katie Thurston fue una concursante bastante popular en la temporada de Matt James de “The Bachelor” y, como tal, la gerente de marketing del banco de 30 años del estado de Washington ganó el codiciado concierto de la próxima “Bachelorette”.

En el estreno de la temporada, “29 solteros y una caja misteriosa” competirán por el corazón de Thurston, según el comunicado de prensa de ABC.

Los hombres son los siguientes:

• Aaron, de 26 años, agente de seguros de San Diego, California.

• Andrew M., de 31 años, fiscal adjunto de distrito de Newport Beach, California.

• Andrew S., 26 años, jugador de fútbol profesional de Viena, Austria

• Austin, de 25 años, inversionista de bienes raíces de Mission Viejo, California.

• Brandon, 26 años, gerente de autopartes de Queens, Nueva York.

• Brendan, 26 años, aprendiz de bombero de Toronto, Ontario, Canadá

• Christian, de 26 años, agente de bienes raíces de Boston, Massachusetts.

• Cody, 27 años, gerente de ventas de cremalleras de San Diego, California.

• Connor B., 29 años, profesor de matemáticas de Nashville, Tennessee.

• Conor C., de 28 años, ex jugador de béisbol de Costa Mesa, California.

• David, 27 años, especialista en productos técnicos de Nashville, Tennessee.

• Gabriel, de 35 años, empresario de Charlotte, Carolina del Norte.

• Garrett, de 29 años, gerente de marketing de software de Salinas, California.

• Greg, de 27 años, representante de ventas de marketing de Edison, Nueva Jersey.

• Hunter, 34 años, estratega de software de Houston, Texas

• Jeff, de 31 años, vendedor de piel quirúrgica de Jersey City, Nueva Jersey.

• John, de 27 años, barman de Pacific Beach, California.

• Josh, de 25 años, consultor de TI de Miami, Florida.

• Justin, de 26 años, consultor de ventas de inversiones de Baltimore, Maryland.

• Karl, 34 años, un orador motivacional de Miami, Florida.

• Kyle, 26 años, reclutador técnico de Fort Lauderdale, Florida.

• Landon, 25 años, entrenador de baloncesto de Dallas, Texas.

• Marcus, de 30 años, corredor de bienes raíces de Portland, Oregon.

• Marty, de 25 años, bailarín de Reno, Nevada.

• Michael, 36 años, propietario de un negocio de Akron, Ohio

• Mike, de 31 años, propietario de un gimnasio de San Diego, California.

• Quartney, 26, emprendedor de nutrición de Dallas, Texas

• Thomas, de 28 años, corredor de bienes raíces de Poway, California.

• Tre, de 26 años, ingeniero de software de Covington, Georgia.

• ??????, ??, en una caja de ??????





Play



Katie Thurston Is The Bachelorette! – Premieres MONDAY JUNE 7 8|7c on ABC Katie Thurston will be the next star of the 17th season of “The Bachelorette," premiering MONDAY JUNE 7 8|7c on ABC! Among the season 25 women, Katie emerged as a leading voice, who repeatedly stood up against bullying and negativity in the house, and women all over America applauded her for speaking up for what… 2021-04-25T18:44:09Z

La descripción del estreno adelanta que: “Katie Thurston emprende su viaje para encontrar el amor con su encanto, ingenio y actitud sensata de la que los fanáticos se enamoraron durante su tiempo en ‘The Bachelor’. Con la ayuda del ex Solteras y mentoras Kaitlyn Bristowe y Tayshia Adams a su lado, Katie está lista para conocer a sus hombres; con 30 posibles pretendientes afortunados haciendo todas las paradas, accesorios y movimientos con la esperanza de llamar su atención antes de la primera ceremonia de la rosa. Abróchate el cinturón, será una temporada como ninguna otra en ‘The Bachelorette'”.

“The Bachelorette” se transmite los lunes a las 8:00 p.m. ET/PT en ABC.

Descargo de responsabilidad: Heavy Inc. tiene relaciones de afiliación con varios proveedores de contenido de transmisión y puede recibir una comisión si se suscribe a un servicio a través de un enlace en esta página.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Caso ‘Gone Girl’: ¿Qué pasó con Matthew Muller, secuestrador de Denise Huskins?