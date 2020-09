Carta envenenada dirigida al presidente Trump es interceptada por el FBI

Según el periódico The New York Times, en información detallada por un oficial, este sábado los investigadores federales interceptaron una carta enviada a la sala de correos de la Casa Blanca, dirigida al presidente Donald Trump, a la cual después de realizársele dos pruebas de seguridad antes de ser entregada al mandatario, confirmó la presencia de “Ricino”, un veneno letal, por lo que esta, fue clasificada de inmediato como un documento altamente peligroso que no debía ser abierto.

Igualmente, los investigadores del FBI y el Servicio Secreto, están trabajando en determinar de dónde proviene la carta, quien la envió, y si a través del sistema postal se ha enviado más de esta correspondencia, basando sus hipótesis de que la carta habría sido enviada desde Canadá, y el remitente sería una mujer ciudadana de este país. “En este momento, no se conoce ninguna amenaza para la seguridad pública”. Informó el FBI sobre el hallazgo.

#FBIStatement: "The FBI and our U.S. Secret Service and U.S. Postal Inspection Service partners are investigating a suspicious letter received at a U.S. government mail facility. At this time, there is no known threat to public safety." pic.twitter.com/jsBMIsDHbt

— FBI Washington Field (@FBIWFO) September 19, 2020