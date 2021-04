¿Pueden comer carne los católicos el Viernes Santo?

El Viernes Santo es uno de los días del calendario cristiano en que los católicos están específicamente obligados a abstenerse de comer carne. Es el día en que los católicos conmemoran el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz.

Renunciar a la carne se considera una forma comunitaria de penitencia para honrar el sacrificio de Jesús, explicó a Heavy el obispo Robert J. Brennan de la Diócesis de Columbus en Ohio. “Renunciar a la carne es un recordatorio de la necesidad de que todos nos arrepintamos”.

El obispo Brennan agregó que el Jueves Santo es tradicionalmente el día en que las personas terminan sus sacrificios de Cuaresma. Pero toda la Semana Santa “es también un tiempo de penitencia y la mayoría de la gente lo considera una extensión de la Cuaresma”.

Esto es lo que necesita saber:

De las tradiciones religiosas heredadas de mi familia, está la de no comer carne en Viernes Santo. Me causa un gran respeto y creo que no hace falta ser creyente para practicarla. Me apena quien se burla de ello, pues el catolicismo también forma parte de nuestro acervo cultural.

— Estefania Molina (@EstefMolina_) April 2, 2021