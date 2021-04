Semana Santa 2021: ¿Qué se celebra el Jueves Santo?

Los católicos y otros cristianos han estado celebrando la Semana Santa en el período previo a la celebración de la Pascua. Hoy es Jueves Santo.

El Jueves Santo conmemora la Última Cena y el Lavatorio de los Pies. La Biblia explica que durante esta fiesta de Pascua, Jesús también reveló que uno de los apóstoles lo traicionaría.

Este es típicamente el día en que los católicos practicantes terminan sus sacrificios de Cuaresma, explicó a Heavy el obispo Robert J. Brennan de la Diócesis de Columbus en Ohio. El Jueves Santo marca la transición de la Cuaresma al Triduo o a los tres días de la Pasión de Cristo.

Esto es lo que necesita saber:

Antes de su arresto y crucifixión, Jesús estaba en Jerusalén para celebrar la Pascua con sus amigos y familiares. Los católicos creen que durante esta fiesta, Jesús tomó pan y vino y los ofreció como su cuerpo y sangre.

La historia de la Última Cena se detalla en Corintios en la Biblia. La Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. Tiene esta versión en su sitio web:

Varias denominaciones cristianas difieren en cómo interpretar esta historia bíblica. La fe católica enseña la transubstanciación, lo que significa que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Sin embargo, una encuesta de Pew Research de 2019 encontró que solo alrededor de un tercio de los católicos estadounidenses realmente creen esto. Casi el 70% de los encuestados dijeron que veían el pan y el vino como símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús.

Jesús quiso dar ejemplo de servir a los demás al lavar los pies de sus discípulos durante la Última Cena. La lectura del Evangelio que los católicos escucharán hoy en la misa dice en parte:

“Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?

Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después.

Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo.

Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza.”