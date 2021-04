Carl Mock: así era el guía de parques natural que murió por el ataque de un oso

Carl Mock era un guía de parques naturales que vivía en West Yellowstone, Montana. Murió a causa de las heridas sufridas al ser atacado por un oso grizzly, según una página de GoFundMe.

Charles Mock, de 40 años, estaba pescando solo cerca del campamento de Baker’s Hole a unas tres millas de West Yellowstone cuando fue atacado el jueves. Pudo llamar al 911 y lo llevaron a un hospital de Idaho Falls, según el Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana. Mock murió en el hospital el sábado, dijo la página de recaudación de fondos.

Mock fue guía en Backcountry Adventures, quien lo describió como un “querido amigo” en las publicaciones de Facebook.

Esto es lo que necesita saber:

Family and friends of Carl Mock, who was attacked by a grizzly bear on Thursday, say that he passed away this morning: https://t.co/DwkxGv91NV

— KRTV Great Falls MT (@KRTV) April 18, 2021