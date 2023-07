Caravana de migrantes avanza en México hacia EE.UU.

Este martes 18 de julio y pese a todas las restricciones fronterizas derivadas del fin del Título 42 y de la nueva vigencia del Título 8 de los Estados Unidos, a la caravana de migrantes venezolanos que partió desde Hidalgo en México el pasado fin de semana intentando llegar al país, se unieron cientos de ciudadanos haitianos y africanos que también buscan cumplir el llamado “sueño americano”, informó Voz de América.

De acuerdo con El Diario NY, los migrantes salieron ahora del campamento del poblado Viva México, cerca del límite con Guatemala, tras rechazar los autobuses que prometió el Instituto Nacional de Migración (INM) para llevarlos a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas.

La caravana de migrantes sigue avanzando, esperan llegar a Tapachula y que las autoridades les brinden autobuses para salir de Chiapas Vía Manuel Núñez | Diario del Sur pic.twitter.com/5ceXsAEbyf — Diario del Sur (@diariosur_oem) July 18, 2023

Según se sabe la primera caravana esta conformada por cerca de mil migrantes venezolanos entre mujeres, hombres y niños, que cruzaron desde Guatemala hacia México sosteniendo en sus manos una bandera con la frase “Paz, Libertad, SOS”, reportó NMas.

Este primer grupo de migrantes afirma que espero por largos cinco dias en la ciudad de Hidalgo, a que las autoridades cumplieran con su promesa de acompañamiento y facilitación de transporte hasta la frontera norte, pero que fueron engañados, y por eso tomaron la decisión de emprender nuevamente su camino.

De hecho, dice el portal Latin US, que el venezolano Leonardo Espinoza argumentó que las autoridades de migración les informaron que los autobuses para ayudarles están por llegar, pero los han dejado esperando por días, por lo que han decidido caminar a pesar de los peligros y las altas temperaturas.

También la venezolana Gloria Roselli declaró a The Associated Press, mientras tomaba descanso al bordo de la carretera: “Solo pedimos que nos dejen avanzar, no estamos diciendo que nos vamos a quedar aquí en México, solamente queremos avanzar, llegar al sueño americano y trabajar porque aquí todos somos trabajadores”, según NTN 24.

Ella indicó que llevaba una semana de estar en México antes de sumarse a la caravana inicial, y que cargaba con una colchoneta de espuma para utilizarla en donde le tocara dormir.

En este mismo sentir varios venezolanos presentaron sus quejas por la falta de solidaridad del gobierno mexicano, denunciando además información confusa y errónea de Migración México, acerca de cómo llegar a los Estados Unidos y de cómo tramitar el asilo en el país, de acuerdo con Univision.

#AzucenaALas10 | En Chiapas, una caravana migrante con más de mil migrantes en su mayoría venezolanos, cubanos y colombianos comenzó a movilizarse este fin de semana pic.twitter.com/NGY8zcujOq — Azucena Uresti (@azucenau) July 18, 2023

“Venimos con un grupo de migrantes pidiendo al Gobierno que por favor se aboque al programa que tenemos acá. Nosotros, aquí vamos personas con niños que vendieron sus casas, sus carros, tienen un negocio, nos traen acá de pueblo en pueblo, queremos que por favor nos den respuesta en migración, que nos lleva de pueblo en pueblo para que hagamos gastos”, dijo Miguel Garrido.

“Caminar por las carreteras de la puerta de entrada de México es un Vía crucis. Le pedimos más apoyo al gobierno de México y un salvoconducto para no pasar por esta situación”, señaló a EFE Mariana, una joven que concluyó sus estudios universitarios en Venezuela, pero que al no encontrar trabajo, decidió migrar a Estados Unidos, según Latin US.

Por su parte, Beatriz, otra ciudadana venezolana, acusó a las autoridades mexicanas de haberla regresado varias veces a la frontera con Guatemala junto a su pequeño hijo, bajo condiciones extremas. “Nos han devuelto a Guatemala y nos mantiene bajo el sol. A bordo de una patrulla del Ayuntamiento de Suchiate”, comentó la mujer que además externó que su hijo va enfermo y con deshidratación, informó Excelsior.

Haitianos y africanos se unieron este lunes a una caravana de migrantes venezolanos que parte de la frontera sur de México rumbo a Estados Unidos pese a las crecientes restricciones migratorias de aquel país. Los migrantes salieron ahora del campamento del poblado Viva México,… pic.twitter.com/bSLt1sVwx7 — NMás (@nmas) July 17, 2023

Finalmente, se sabe que varias unidades de la Guardia Nacional, de la división de caminos, como miembros de la policía local y sureña, custodian el transito de la caravana sobre la carretera Hidalgo-Tapalucha, y que además autoridades del país han desplegado 20 mil efectivos de las fuerzas armadas a la zona de frontera norte y sur para hacer los operativos y deportaciones respectivas hacia Guatemala, evitando así el cruce ilegal hacia Estados Unidos.

