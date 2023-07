Fuerza Regida: Arrestaron al vocalista Jesús Ortiz Paz en Los Ángeles [VIDEO]

Por medio de un video viral publicado en redes sociales, se conoció la noticia del arresto del vocalista del grupo mexicano Fuerza Regida, Jesús Ortiz Paz, más conocido como JOP, en la ciudad de Los Ángeles, California en Estados Unidos. Puede ver las imágenes a lo largo de esta publicación.

Los hechos, los cuales acontecieron en la madrugada domingo 15 de julio, cuando la agrupación mexicana Fuerza Regida se presentó en la noche del sábado 15 de julio, en el estadio BMO Stadium de Los Ángeles, en el marco de su gira “Otra peda 2023”, según El Informador.

Tras terminar el exitoso concierto al que de acuerdo con Los Angeles Times, asistieron 22.000 mil fanáticos de la agrupación de corridos tumbados, con un lleno total, el cual duró aproximadamente unas dos horas y media, algunos integrantes de la agrupación fueran detenidos por la policía de Los Ángeles, según reportó Billboard.

¿Por qué arrestaron a Jesús Ortiz Paz?

De acuerdo con información de medios locales, el Departamento de Policía de la ciudad de Los Ángeles, se encontraba realizando una parada de tráfico a eso de la 1:30 de la madrugada, muy cerca de la zona de Hawthorn Avenue y La Brea Avenue en Hollywood, cuando los la agrupación al terminar su show, decidieron continuar su celebración por las calles de la ciudad, lo cual ocasionó todo un caos.

En ese momento, a causa del desorden vial, los agentes de policía detuvieron un carro Rolls-Royce Cullinan y un Cadillac Escalade, procedieron a requisar a los cantantes y los automoviles, y fue allí en donde en uno de los vehículos encontraron un arma de fuego, informó KTLA.

En el video, grabado por algún seguidor, se puede ver el momento cuando los oficiales de seguridad esposan al cantante Jesús Ortiz Paz, junto con los cantantes Chino Pacas y Calle 24, los cuales tienen contratos firmados con Street Mob Records, sello discográfico asociado con Jesús Ortiz Paz. Asimismo, según KTLA, un hombre identificado como representante de uno de los artistas (Jimmy Humilde) también fue arrestado.

Finalmente, de acuerdo con el diario AS, según los informes, Jesús Ortiz Paz, Chino Pacas e integrantes de Calle 24 fueron dejados en fueron liberados dos horas después sin ningún tipo de cargos en su contra, tal y como lo aseguró los representantes legales de la banda.

“Después de haber terminado su exitosa e histórica presentación en el BMO Stadium de Los Ángeles, ante más de 22,000 personas y en donde se dirigían a una fiesta para celebrar junto a sus fans, el grupo Fuerza Regida junto a Chino Pacas y Calle 24, fueron detenidos aproximadamente a las 12:45 a.m. por la policía de Hollywood de Los Angeles, por alrededor dos horas. Cerca de las 2:15 a.m. todos ellos fueron liberados y no se les presentó ningún cargo”, dijo Rancho Humilde, sello discográfico de la banda, StreetMob Records y el abogado de Fuerza Regida, Walter Mosley, en un comunicado emitido a Billboard.

Por su parte, Jimmy Humilde, fundador y CEO de Rancho Humilde, escribió sobre lo sucedido en su cuenta de Instagram: “Qué noche tan increíble, y la gente quiere hacer que la noticia sea mala en vez de buena. Por qué no hablan del sold out en vez del incidente (que por suerte no pasó nada de nada)”.

Fuerza Regida lleno total en Los Ángeles

Cabe mencionar que antes de lo sucedido, la agrupación que comenzó su gira “Otra Peda 2023” el pasado fin de semana con presentación en Dallas, Texas, hizo vibrar a todos los asistentes en el BMO Stadium de Los Ángeles (casa de los LAFC de la Major League Soccer) en donde tuvieron un lleno total con más de 22.000 mil personas, que disfrutaron y cantaron al ritmo de exitosos temas como “Igualito a mi apá”, “En la radio hay un cochinero”, “Sabor fresa”, “Dijeron que no la iba a lograr” “TQM”, “El muchacho alegre”, “Bebe dame” y más.

Al finalizar, la agrupación quiso seguir la fiesta en un “after party”, pero las cosas no continuaron como lo tenían planeado. Afortunadamente este incidente no pasó a mayores.

