Candice Reed: vídeo de maestra burlándose de nativos es viral

Candice Reed es una profesora de matemáticas de Riverside, California, que está siendo criticada por ponerse un tocado falso de nativos americanos y bailar en un salón de clases mientras hace mimicas de hacha de guerra.

El video de Candice Reed bailando en el aula de la escuela secundaria John W. North en Riverside, CA, se ha vuelto viral, incluso en TikTok.

“Una grabación de uno de nuestros maestros ha circulado ampliamente en las redes sociales”, escribió la Administración del Distrito Escolar Unificado de Riverside en un comunicado. “Estos comportamientos son completamente inaceptables y una descripción ofensiva de las vastas y expansivas culturas y prácticas de los nativos americanos. Sus acciones no representan los valores de nuestro distrito. El maestro ha sido puesto en licencia mientras el Distrito realiza una investigación”.

Heavy se ha comunicado con el director de la escuela y el superintendente del distrito para buscar comentarios adicionales. En el video, Reed baila y salta por la habitación, cantando y chillando, “SOH CAH TOA” y haciendo cánticos falsos de tomahawk.

Un estudiante nativo americano grabó el video en su clase de matemáticas

Akalei Brown, quien se define a sí misma como “Nativa de Los Ángeles: Taos-Kanaka Maoli. Historiadora – Defensora de los jóvenes de crianza temporal – Artista textil”, compartió el video en su página de Instagram.

“¡Ayer, un estudiante nativo americano filmó este video en su clase de matemáticas!”, escribió.

“Después de varios minutos de ‘war hooping & tomahawk cut’ por parte del maestro, el estudiante comenzó a filmar porque él, ‘sintió que se estaba cometiendo violencia contra él y que tenía derecho a grabar’. Esto fue tomado en la escuela secundaria John W. North en Riverside, CA. Al principio, el estudiante notó que la maestra estaba sacando un tocado de plumas falsas y cuando se lo puso, pensó, ‘¿qué va a hacer?’”, Escribió Brown.

“¡Estoy compartiendo este video porque estos comportamientos ya no se pueden esconder debajo de la alfombra! ¡Como adultos, debemos defender a nuestra juventud! ¡Ayúdenos a correr la voz y COMPARTE! Este estudiante tiene un nombre nativo y se identifica externamente como nativo americano.

¡Necesitamos acabar con el abuso y la discriminación contra los jóvenes indígenas en las escuelas! No hay excusa para este tipo de comportamiento. Ya no estamos en la década de 1960, ella debería saberlo mejor”.

Luego incluyó información para el director de la escuela y el superintendente del distrito.

El anuario de la escuela indica que Reed ha hecho esto antes

John W. North High School shared this from a 2012 yearbook. This teacher Candice Reed has been doing this for awhile now. CLEARLY the school was fully aware of what she's been doing and fully approved of this mockery.

La gente compartió una foto de 2012 de Reed con un tocado similar en un anuario escolar y una captura de pantalla que dice: “Bailando de un extremo al otro del salón, la maestra de matemáticas Candice Reed usa un tocado indio para enfatizar los conceptos básicos de geometría. “Encuentro que si les cuento una historia usando matemáticas en el camino, es como un dispositivo de memoria”. Puede que se quede con ellos para siempre “.

“Todos van a tener una mala mañana. Candice Reed debe darse cuenta de que no es así como enseñamos la cultura nativa. Siempre. La total falta de respeto es estupida”, escribió un hombre en Twitter.

El Distrito Escolar Unificado de Riverside valora la diversidad, la equidad y la inclusión, y no aprueba un comportamiento en contra de estos valores”, escribió el distrito. “Estamos profundamente comprometidos con la implementación de prácticas y políticas inclusivas que honren la rica diversidad de nuestro distrito y la región en general. Trabajaremos con nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad para recuperar su confianza”.

La gente criticó a Candice Reed en las redes sociales

Anyone see the fuct up video of that white teacher in California, wearing a head dress, dancing around, and doing the tomahawk chop in a classroom, and a Native student recorded her.

La respuesta en las redes sociales al video de Reed fue muy negativa.

“Cualquiera ve el video de esa maestra blanca en California, vistiendo un tocado, bailando y haciendo el hacha de guerra en un salón de clases, y un estudiante nativo la grabó. Lo acabo de ver en Facebook y literalmente vomité en la boca ”, escribió una mujer en Twitter. “Ni siquiera un tocado, un par de plumas hechas de papel de construcción, se supone que parece un tocado”.

It took me all of 5 minutes to research this. Her name is Candice Reed.

La gente criticó a Reed, diciendo que el baile era racista.

WHY IS NO ONE TALKING ABOUT CANDICE REED'S RACIST DISPLAY?! Please call/email the school with the resources below. Absolutely despicable.

“Despida a Candice Reed, por favor”, escribió otra persona en Twitter.

La gente también escribió comentarios enojados en la página de Facebook del distrito escolar. “Esperando que el distrito tome la decisión correcta y termine su empleo. No hay forma de que un maestro crea que este tipo de comportamiento es aceptable. El hecho de que lo hayas permitido durante AÑOS es insondable. HACER MEJOR”, escribió uno.

