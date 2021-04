¿En qué consiste la campaña “Save Ralph” y por qué es viral?: [VIDEO]

Durante la semana en curso, a través de las redes sociales, se hizo viral el cortometraje del conejo Ralph. Este pequeño video, el cual ha sido animado, narra la tortuosa vida que lleva Ralph en lo que se denomina “su trabajo”, cuando es sometido a distintas pruebas de artículos de belleza y cosmética que posteriormente serán fabricados y lanzados al mercado para el uso humano.

El video de ciencia ficción que describe la problemática del maltrato animal ha sido reproducido más de 400.000 veces en redes sociales, como parte de una campaña dirigida por la Sociedad Protectora de Animales Internacional.

Jeffrey Flocken, presidente de Humane Society International, dijo de acuerdo a Blu Radio que “#SaveRalph es una llamada de atención al hecho de que los animales todavía sufren por los cosméticos y que llegó el momento de que esto se detenga”.

En alrededor de cuatro minutos que dura el video, Taika Waititi, Ricky Gervais, Zac Efron, Olivia Munn, Pom Klementieff, Tricia Helfer y otras voces se unieron para ayudar a Humane Society of the United States HSI en la realización de esta producción audiovisual. Esta producción tiene como finalidad el sembrar conciencia sobre todo el sufrimiento que padecen los animales, y hace un llamado de atención a los consumidores y los responsables de formular políticas para que se involucren con este objetivo, y prohibir las pruebas cosméticas en animales, según HJCK.

“En la actualidad disponemos de abundantes métodos confiables que no ocupan animales para garantizar la seguridad de los productos, por eso no hay excusa para hacer que animales como Ralph sufran en las pruebas de cosméticos o sus ingredientes”, aseguró Jeffrey Flocken.

A continuación puede ver el video completo aquí:

En el mensaje se lee:

En el cortometraje, Ralph su protagonista, muestra ante las cámaras durante una entrevista, cómo es un día normal de su jornada laboral. En esta rutina como “evaluador” dentro de un laboratorio de toxicología, un comienzo de escena muestra cómo el conejo explica mientras cepilla sus dientes porque tiene un ojo lastimado y no escucha por uno de sus oídos. Un acto que se repite una y otra vez que refleja el dolor del animal y sus molestias en la espalda por pasar varias horas haciendo las pruebas de los productos. Además, dice que él ha sido creado para esa labor, y que morirá al igual que sus padres, y hermanos. Y que sus hijos también desempeñarán esa misma labor el resto de sus vidas.

En la siguiente escena, el conejo se encuentra en un laboratorio ‘listo’ para hacerle más pruebas. En esa escena el cortometraje incluso muestra a otros conejos que saludan a Ralph y le preguntan si los que lo están grabando los pueden sacar de allí. “Por favor, amigo, estamos muy asustados, yo no quiero morir’, dice uno de los conejos en cautiverio.

La escena siguiente es una de las más dolorosas y reales de ver, pues una mano humana se acerca a Ralph y sin ninguna contemplación le aplica un líquido a su ojo derecho, el cual aún estaba en buen estado. Seguramente, la terrible escena no alcanza a demostrar lo mucho que sufren los animales que ahora mismo hacen parte de los testeos de los productos de belleza.

La siguiente toma sigue siendo devastadora, pues se ve al conejo protagonista, saliendo del laboratorio con un cuello ortopédico, con los dos ojos afectados, con una herida en su espalda y en general con lesiones en todo su cuerpo, generadas por la cantidad de químicos probados en él a tal punto que ya no puede ver.

Para cerrar el cortometraje de cortos minutos, las personas pueden leer una frase que dice: “Ningún animal debería morir y sufrir en nombre de la belleza”.

Meet Ralph. He’s had a tough life, which isn’t surprising given he’s used as a cosmetics tester. Let’s work together to help animals just like Ralph by signing @HSIGlobal’s petition. Link in bio. #SaveRalph pic.twitter.com/ognxTCAsZN

— Zac Efron (@ZacEfron) April 7, 2021