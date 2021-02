Buscan camión cisterna con al menos 80 migrantes que pidieron ayuda al 911 [AUDIO]

El pasado 8 de febrero, un hombre atrapado en un camión de cisterna de color blanco, junto con al menos otras 80 personas, toda inmigrantes indocumentados, presuntamente víctimas de trata de personas, hizo una llamada de auxilio al 911 para pedir ayuda a las autoridades del condado de Bexar en el área de San Antonio, en Texas, de acuerdo a Dallas News.

El sujeto, aseguró en medio de la angustioso llamada telefónica que se encintarán el interior de un camión de cisterna y que el aire poco a poco se les ha ido acabando, por lo cual necesitaban ser rescatados lo antes posible. Pese a su llamado de auxilio, y la ardua labor de las autoridades locales y federales, quienes de inmediato lanzaron el operativo de búsqueda,, no se ha podido encontrar el paradero de este vehículo. De igual manera la Agencia de Inmigración y Aduanas (CBP) también se encuentra en la búsqueda del camión.

#11Feb Las autoridades de Texas realizan una intensa búsqueda para localizar un camión cisterna que al parecer lleva unos 80 migrantes indocumentados, iniciada a raíz de un dramático pedido de ayuda al 911. Reportó @Doricer para #VIVOplay por: https://t.co/AyzOvt2CQ3 pic.twitter.com/Xky9wtnUNC — VIVOplay (@vivoplaynet) February 11, 2021

Por su parte, la cadena de televisión CBS News, dio a conocer detalles de la llamada, en la que se logra escuchar a las personas al interior del vehículo, pedir ayuda. Esa noche del lunes 8 de febrero, el hombre en su llamada de emergencia afirmaba que “estaban luchando por poder respirar en el camión en el que viajaban y que estaban atrapados en el mismo, sin embargo, no sabían su ubicación”, aseguró Dallas News citando CBS News, medio que obtuvo la grabación.

“No podemos respirar”

El hombre, quien habla en español, aseguró en la llamada que se están muriendo por falta de oxigeno, y que algunas de las personas que se encuentran con él, ya no pueden respirar. Al fondo de la llamada, varias personas piden insistentemente ayuda, debido a la falta de aire.

La duración total de la llamada fue de cuatro minutos y en ella se podían escuchar gritos, llantos y respiraciones agitadas de las personas. A continuación puede escuchar el audio proporcionado por Telemundo, el cual puede resultar algo pertubador.

La llamada al 911 de inmigrantes pidiendo ayuda en un camión | Noticias Telemundo

En palabras textuales, el sujeto le dice a la operadora de 911:

– “Necesitamos ayuda. Nos estamos muriendo. No tenemos más oxígeno”, – afirma el hombre que hizo la llamada

– “¿Cuántas personas hay?”, preguntó el operador del 911, a lo que el hombre respondió que al menos unas 80 personas.

– ¿Ve algo? – pregunta un operador del 911

– No, no, no podemos ver nada, Dios, no tenemos oxígeno. Es un camión cisterna, un camión cisterna blanco – dice la voz

– ¿Tiene otro teléfono celular? – pregunta el operador de 911.

-¡Ayuda! ¡Santo sea Dios, ayuda! -vuelve a decir el hombre de manera desesperada, hasta que la comunicación finalmente se pierde y la llamada se cuelga.

Según el reporte, el número de emergencias 911, recibió más de una llamada desde el interior de la cisterna, que se dirige con rumbo desconocido en el estado de Texas.

Autoridades buscan un camión cisterna con posiblemente 80 migrantes después de una desesperada llamada al 911 en Texas https://t.co/Anhf0MWn8Q pic.twitter.com/kSlqMbDP3v — NoticiasETX (@NoticiasETX) February 11, 2021

Por su parte, Javier Salazar, el alguacil del condado de Bexar, en declaraciones recopiladas por Univision, le dijo KABB que la llamada fue bastante desgarradora y que quedaron muy conmovidos por esta situación.

“Es desgarrador escuchar porque claramente detrás de la persona que llama, en el fondo, se puede escuchar a otras personas en el vehículo, en el remolque, y también gritan pidiendo ayuda en español y dicen que se han quedado sin aire. Estás escuchando literalmente a personas que creen que están a momentos de la muerte”, dijo.

Además, Javier Salazar, aseguró que “Apostaría mucho dinero a que, si los contrabandistas encuentran a alguien en la parte trasera de ese tráiler que está enfermo como resultado de las condiciones en las que estuvieron expuestos o incluso si alguien está muerto, no harán lo correcto. Van a botar un cuerpo o lo van a abandonar en un hospital tal vez, ciertamente no van a hacer lo correcto”, finalizó.

Se busca desesperadamente el camión cisterna blanco

Para agilizar la búsqueda de este vehículo y poder rescatar a las personas que van allí adentro, las autoridades y la oficina del sheriff del condado de Bexar, han decidido difundir las imágenes de la cámara de vigilancia, de lo que seria el respectivo vehículo, según La Razón.

En las imágenes de la cámara de vigilancia, se pudo ver el camión cisterna con un depósito de color blanco, pero para los agentes, es muy difícil identificar si este es o no el camión que buscan, en una ciudad en la que se transportan miles de estos vehículos.

Pese a esto, las autoridades llegaron hasta el lugar donde quedó captado el camión blanco, pero no encontraron ningún rastro de este. Sin embargo, y de acuerdo a Telemundo San Antonio, el dueño de negocio donde la cámara grabó el camión aseguró que el vehículo estuvo estacionado allí durante aproximadamente algunos 40 minutos.

Buscan en Texas un camión cargado de inmigrantes en peligro | Noticias Telemundo

Finalmente, y de acuerdo a Univisión el camión fue visto en la I-35 cerca de la carretera Fischer, la noche del lunes 8 de febrero, y que este trailer de 18 ruedas, se detuvo en la misma carretera.

Lamentablemente, la interestatal 35 es una las principales vías que atraviesa todo el país y es la ruta más utilizada para ingresar personas ilegales e indocumentados hacia Estados Unidos. Muchas de ellas, en condiciones deplorables, que pueden causarles varias enfermedades e incluso la muerte.

Al momento de publicar esta noticias, las autoridades competentes todavía no han encontrado del camión cisterna de color blanco.

Si tiene información del paradero de este vehículo, no dude en llamar a la línea de información anónima de Seguridad Nacional (866) 347-2423.

911 call from immigrants trapped in a tanker truck in TX

