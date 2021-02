Tracy Rollins es el hombre acusado de asesinar a la ex modelo Rebecca Landrith

Tracy Ray Rollins Jr. un hombre de Dallas, Texas ha sido arrestado y acusado de la muerte de la ex modelo Rebecca Landrith. Rebecca, quien anteriormente desfilo por la pasarela en la Semana de la Moda de Nueva York y fue modelo en eventos caritativos, fue encontrada a lo largo de una interestatal de Pensilvania con 18 balas en su cuerpo, de acuerdo a la policía.

Tracy Rollins, de 28 años de edad, fue arrestado en Connecticut, donde está esperando ser extraditado hacia Pensilvania, dijo la policía estatal. Este está siendo acusado de homicidio criminal y abuso de un cadáver en West Buffalo Township, condado de Union, según la hoja de registro presentada en su caso.

El cuerpo de Rebcca Landrith fue encontrado en la mañana del domingo 7 de febrero, a lo largo de la rampa de salida de la I-80 este cerca del marcador de la milla 199. Iba en dirección hacía Virginia y varios vínculos con Utah y Dakota del Sur, dijo la policía estatal. Ella tenía 47 años de edad.

1. Tracy Rollins fue identificado como el principal sospechoso porque Rebecca tenía su nombre e información de contacto escritos en una hoja de papel

Rebecca Landrith había escrito el nombre de su presunto asesino, junto con su dirección y número de teléfono y lo guardó dentro de su chaqueta de cuero, informó el Daily Item. Si bien no tenía una identificación suya, los investigadores creen que identificó al hombre que la asesinó. También tenía recibos de comida rápida y gasolineras que le daban un cronograma de sus viajes por el país. Esos recibos también se utilizaron para identificarla por las huellas dactilares en los recibos.

La Policía Estatal de Pensilvania hizo un cronograma de sus últimos días a través de los recibos y localizó las imágenes de vigilancia que mostraban a Rebecca junto a un hombre que coincidía con la descripción de Tracy Rollins en Wisconsin y Ohio, según la declaración jurada de causa probable presentada en su caso. Los datos de los teléfonos móviles también ayudaron a corroborar la cronología y brindaron información a la policía sobre el paradero de Tracy Rollins antes y después del asesinato. Estuvo en el área cerca de donde se encontró el cuerpo de Rebecca durante unos 15 minutos justo después de la medianoche del domingo, desde las 12:11 a.m. hasta las 12:26 a.m. Luego condujo hacia el este hasta Pittston, y luego se dirigió al norte hacia Maine, donde pasó la noche en una parada de camiones.

El martes, recogió una carga para la entrega de una fábrica de papel en Woodland, Maine, y escribió su nombre en un cuestionario de COVID-19, según documentos judiciales. Su Honda Civic 2007 con placas de Dakota del Sur fue remolcado desde una gasolinera CITGO cuatro días antes, después de que el propietario le dijera a la Policía de Milford en Connecticut que había estado abandonado allí durante varios días. Los empleados del Pilot Travel Center adyacente a CITGO dijeron a los investigadores que reconocieron la imagen de Rebecca Landrith y dijo que a menudo ella iba a la parada de camiones y mantenía con los conductores.

2. Tracy Rollins fue arrestado en una parada de camiones en Connecticut

La Policía Estatal de Pensilvania en Milton identificó a Tracy Rollins como el sospechoso y emitió una orden de arresto el miércoles 10 de febrero. El mismo día, la Policía Estatal de Connecticut y la Policía Estatal de Pensilvania lo detuvieron en Milldale, Connecticut, dijo la Policía Estatal de Pensilvania.

Los agentes le dijeron a Eyewitness News 3 que se enteraron de que Tracy Rollins conducía un remolque de tractor y lo ubicaron en TA Truck Stop en Meriden Waterbury Turnpike en Southington poco antes de las 11:00 p.m. Fue detenido sin incidentes y llevado al Centro Correccional de Hartford. Su fianza se fijó en $1 millón, y hoy estaba programado para comparecer ante el Tribunal Superior de Nueva Bretaña.

La policía alega que Rollins le disparó a Rebecca Landrith en al menos 18 veces en la cabina de su tractor-remolque Volvo 2018. Una autopsia recuperó 18 balas de su cuerpo, también en su cabeza y cuello. También sufrió heridas en las manos que indicaban que estaba tratando de protegerse, según documentos judiciales presentados en su caso. Los cargos de Tracy Rollins se presentaron en la oficina del juez de distrito judicial Jeffrey Mensch, Mifflinburg, Pensilvania. Está detenido con una fianza de $1 millón en el Hartford Correctional Center en Connecticut. Su lectura de cargos estaba programada para el jueves 11 de febrero.

3. Tracy Rollins le dijo a la policía que conoció a una mujer llamada “Leslie” cuando su auto se dañó en Connecticut

Tracy Rollins accedió a ser entrevistado por la policía estatal después de ser detenido durante una parada de tráfico. Fue visto al volante en una parada de camiones en Connecticut y detenido, según el Daily Item. La policía encontró un producto de limpieza en su camión durante la parada de tráfico.

Tracy Rollins negó conocer a Rebecca Landrith, pero dijo que conoció a una mujer llamada “Leslie” cuando su auto se averió en Connecticut. Dijo que viajaba con la mujer y que condujeron por Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York, a veces parando en algunas plazas. La policía se enteró de que Rebecca Landrith estaba usando el nombre de Leslie Myers cuando reservó una habitación de hotel en Milford, Connecticut en diciembre, según documentos judiciales.

La policía obtuvo una orden de registro para el camión de Tracy Rollins y dijo que descubrieron sangre y otras pruebas que indicaban que alguien había muerto allí. Se encontraron seis casquillos de proyectil de 9 mm e impactos de bala en la cabina, lo que indica que alguien recibió un disparo dentro de la misma. Se encontró sangre y otras pruebas humanas en la escalera superior fuera de la puerta del pasajero, según documentos judiciales.

4. Tracy Rollins les dijo a los agentes que no quería mentir durante la investigación de un presunto asesinato

Tracy Rollins acordó hablar con los policías y les dijo que no quería mentir durante la investigación de asesinato, escribió la policía estatal en documentos judiciales. Sin embargo, no le habían dicho que por eso lo interrogaban, dijo la policía.

“Al pedirle a Rollins información relacionada con sus viajes, Rollins dijo: ‘Odio empezar a mentirte porque esta es una investigación de asesinato’. Cabe señalar que en ningún momento durante la entrevista previa a esta declaración, Rollins informó ni presentó información de que se trataba de una investigación de asesinato”, escribió el agente Tyler Watson en la declaración jurada de causa probable presentada en el caso de Rollins.

Rebecca Landrith era nativa de Virginia y se crió en Alexandria, un suburbio de Washington, DC, según su sitio web.

5. Rebecca fue finalista de Miss Manhattan en 2014 y fue modelo de pasarela en la Semana de la Moda de Nueva York

La página de modelos, iStudio de Rebecca Landrith enumera sus credenciales, que incluyen modelaje de pasarela y moda. También fue finalista en varios concursos. En 2014, fue finalista del concurso Miss Manhattan en la ciudad de Nueva York y de la It Girl Miss Lady Liberty de Estados Unidos. La página también incluye decenas de fotos de modelos.

“Miss Rebecca Landrith ha aparecido en numerosos anuncios de productos, comerciales de video, revistas, actuó como modelo de portavoz en videos para empresas y sus sitios web, y en múltiples desfiles de pasarela de alta costura, incluida la Semana de la Moda ”, dice su biografía.

La página decía que medía 5 pies y 8 pulgadas de alto y 118 libras con medidas de 34-26-36, cabello rubio y ojos azules. La última vez que usó la página fue en 2014. Su biografía la describe como “muy experimentada” y dice que hace modelos de trajes de baño, editoriales / impresos, glamour, pasarela y alta costura.

“Belleza sorprendente”, comentó una persona sobre Rebecca Landrith.

Rebecca Landrith se identificaba en su sitio web como “Modelo y humanitaria de Nueva York”.

“Adoro la moda y la industria y soy una persona de clima cálido con un corazón cálido”, dice su sitio web. “He trabajado con fotógrafos realmente geniales y gente fantástica en esta industria”.

