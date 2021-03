Cambio de hora USA 2021: ¿Se adelanta o se atrasa la hora?

Este domingo 14 de marzo y hasta el 7 de noviembre del mismo año, Estados Unidos le dice adiós al horario de invierno para darle paso al horario de verano. A las 2:00 A.M los husos horarios como es costumbre cada año, deben ajustarse con una hora más, es decir, cuando el reloj marque las dos de la mañana, automáticamente todos los relojes marcarán las 3:00 A.M. en todo el territorio.¿Qué se debe hacer con el reloj en el cambio de horario? ¿Se atrasa o adelanta la hora?

[Daylight Saving Time Begins 2am Tonight] – Do not forget to set your clocks ahead 1 hour before going to bed tonight. It is also a great time to check batteries in smoke detectors and NOAA weather radios. pic.twitter.com/WIxad4tKI9

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) March 13, 2021