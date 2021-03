Cambio de hora USA 2021: ¿A qué hora se cambia la hora?

Este domingo 14 de marzo y hasta el 7 de noviembre del mismo año, Estados Unidos le dice adiós al horario de invierno para darle paso al horario de verano. A las 2:00 A.M los husos horarios como es costumbre cada año, deben ajustarse con una hora más, es decir, cuando el reloj marque las dos de la mañana, automáticamente todos los relojes marcarán las 3:00 A.M. en todo el territorio.

Sin embargo, del territorio norteamericano y sus islas, hay lugares que no adoptarán este nuevo horario como lo son el estado de Hawái, Guam, Samoa Americana, Puerto Rico y las Islas Vírgenes; asimismo, el estado de Arizona la única región que adelanta su hora es la Reserva India de la comunidad Navajo.

En cuanto a México, el cambio de horario solo se limita a la franja fronteriza con EE.UU, mientras que el resto del país lo hará en el mes de abril.

Just a friendly reminder to set your clocks one hour forward before you go to bed tonight. Tomorrow is when we spring ahead! This is also a good time to check and change the batteries in your smoke/carbon monoxide detectors. #DaylightSavingTime pic.twitter.com/Wcitz5CY0k

— NWS Houston (@NWSHouston) March 13, 2021