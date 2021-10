California exigirá a los niños de edad escolar la vacuna contra el COVID

El estado de California pasó durante el pasado viernes a ser el primer estado de los Estados Unidos en emitir un mandato de vacunación contra el virus del Covid-19 para estudiantes de 12 años y mayores a partir del año 2022.

El gobernador Gavin Newsom, así lo precisó, al decir que esta vacuna pasará a ser parte del plan de vacunación de los menores de edad, y que será requerido por los planteles educativos a la hora de aceptar un estudiante en su institución. La vacuna Covid-19 será requisito indispensable para asistir a la escuela, haciendo parte de las diez más exigidas, dentro de las cuales están las del sarampión, y las paperas.

California se convirtió en la primera entidad de Estados Unidos que exige la vacuna contra COVID-19 a estudiantes desde los 12 añoshttps://t.co/OCTDh01QQo — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 2, 2021

“Queremos terminar con esta pandemia. Todos estamos cansados”, dijo Newsom durante una conferencia de prensa tras visitar una escuela de San Francisco. “Nuestras escuelas ya requieren vacunas para el sarampión, las paperas y más. ¿Por qué? Porque las vacunas funcionan”, dijo Newsom en declaraciones citadas por AP News. “Se trata de mantener a nuestros niños seguros y saludables. Las vacunas funcionan. Es el motivo por el que California está al frente del país en prevención de cierre de escuelas y tiene la tasa más baja de contagios”, añadió.

Sin embargo, durante sus declaraciones, el mandatario explicó que la solicitud de la vacuna estaría sujeta a la aprobación que diera el gobierno federal para que este segmento de la población pudiera acceder a ella.

El plan que contempla el gobernador consiste en que cerca de 6.7 millones de estudiantes de colegios públicos y privados que cursen los grados de séptimo a grado doce, estén completamente inmunizados contra el virus del Sars-Cov-2 y sus variantes. Igualmente, el ejecutivo pretende gradualmente ir incorporando a los niños más pequeños al plan de vacunación una vez haya sido autorizada la vacuna por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) ​​de los Estados Unidos.

De hecho, actualmente solo los menores de entre 12 y 15 años de edad, pueden recibir la vacuna de emergencia desarrollada por Pfizer-BioNTech, y para los niños de 5 a 11 años todavía la vacuna se encuentra en fase de pruebas.

“Una vez que llegue la aprobación final para cualquier persona de 12 años o más, California exigirá vacunas para los estudiantes a partir del séptimo grado”, dijo Newsom, añadiendo que “todavía hay una lucha” para llevar a California a donde debe estar en la contención de la pandemia, por lo que “se debe hacer más y mejor”.

En caso tal de ser aprobada, la vigencia de la norma entraría en pleno el semestre después de que el gobierno federal de su aval, es decir, si se autoriza en enero, el mandato regirá a partir del mes de julio.

California se convirtió este viernes en el primer estado de Estados Unidos en exigir la vacuna contra la covid-19 para estudiantes de 12 años y mayores.https://t.co/FEXKZwrDz7 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 1, 2021

Además, el funcionario se refirió a las exenciones que cobijarían a algunos estudiantes, dentro de las cuales hizo referencia a aspectos de cultura religiosa, y de asuntos médicos. Enfatizó en que aquellos que no quieran ajustarse a la medida, se verán obligados a cumplir con sus programas escolares bajo la modalidad de estudio en casa.

“Los estudiantes no vacunados contra el Covid-19 tendrán la opción de inscribirse en una escuela completamente en línea, asistir a programas de estudio independiente, o recibir educación en el hogar”.

¿Qué tan cerca esta la vacuna contra COVID-19 para niños?

California se vuelve el primer estado de EE.UU. en convertir la vacuna contra el covid-19 en un requisito para ingresar al sistema educativo.https://t.co/gUJ7XfOtsD — CNN en Español (@CNNEE) October 2, 2021

De acuerdo con LA Times, el 20 de septiembre, Pfizer anunció que buscaría una autorización de uso de emergencia para su antígeno contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años.

El martes pasado, la compañía ofreció una actualización, señalando que le dio a la FDA los datos sobre los ensayos de las fases dos y tres que realizó con niños, aunque aún no presentó la solicitud de uso de emergencia. Pfizer explicó que planea solicitar esa autorización antes de fin de mes, un comunicado de prensa que la compañía emitió el martes detalló que esperaba la presentación formal “en las próximas semanas”.

No hay un calendario de cuánto tiempo podría llevar el proceso de aprobación. A modo de comparación, Pfizer presentó la vacuna para la autorización de uso de emergencia para adultos el 20 de noviembre de 2020 y recibió esa aprobación tres semanas después, el 11 de diciembre. La autorización total de la FDA se otorgó el 23 de agosto de 2021. La Associated Press informó que una persona que sabe del tema, pero no se encuentra autorizada para discutirlo públicamente, enfatizó que los antígenos podrían estar disponibles alrededor del Día de Acción de Gracias o posiblemente a principios de noviembre, dependiendo de qué tan rápido se mueva la FDA para revisar la solicitud y los datos.

Por su parte, el lunes por la mañana, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la Dra. Rochelle Walensky, le indicó a ABC que la agencia estaba “esperando con entusiasmo” esa información.

“Tan pronto como [los datos de la vacuna] se envíen a la FDA, sé que la institución está planeando revisar estos datos con urgencia, pasarán de la FDA a los CDC, y los revisaremos con una celeridad similar”, explicó Walensky en “Good Morning America” de ABC. “Y espero que en el orden de las semanas”.

Entre tanto, el jefe de vacunas de la FDA indicó a principios de este mes que tiene “muchas esperanzas” de que los antígenos se autorizarán y distribuirán para niños de 5 a 11 años para fines de este año. En la misma entrevista, agregó que una vez que la FDA reciba los datos de Pfizer, “vamos a hacer un trabajo exhaustivo en eso tan rápido como podamos” y llegar a una decisión “con suerte, en cuestión de semanas, en lugar de meses”.

¿Cuándo podrán inocularse los niños menores de 5 años?

California exigirá vacuna contra COVID-19 a alumnos de escuelas públicas y privadas https://t.co/zDGdlwRpoc — Los Angeles Times (@latimes) October 3, 2021

Según New York Times, Pfizer comentó en julio que esperaba tener resultados para los ensayos en niños de 5 a 11 años en septiembre, para niños de 2 a 5 años un poco después, y bebés, así como niños pequeños, de 6 meses a 2 años en octubre o noviembre. Dice la farmacéutica que se ha cumplido con esos primeros resultados, sin retrasos informados en los ensayos para ninguno de los grupos de edad más jóvenes.

Mientras informó que Moderna también planeaba realizar pruebas experimentales para niños de hasta 6 meses.

California obligará a los estudiantes de escuelas públicas y privadas a vacunarse contra covid, será la vacuna número 11 https://t.co/q52VYTtNUI via @CNNEE — Juan Carlos Lopez (@jclopezcnn) October 3, 2021

La conclusión es entonces que las pruebas experimentales están en curso, y se debe esperar más información en el próximo mes o en 60 días.

LEER MÁS: Twitter bromea sobre la caída de Facebook e Instagram