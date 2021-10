Twitter bromea sobre la caída de Facebook e Instagram

Durante una interrupción de larga duración que involucró a Facebook, Instagram y WhatsApp, Twitter reconoció oficialmente la gran cantidad de personas que acudían en masa a su plataforma con un tweet. Incluso Facebook e Instagram tuvieron que publicar oficialmente sobre el accidente en Twitter ya que todos sus servicios estaban inactivos.

Mientras todos esperaban noticias sobre lo que vendrá después de la interrupción de Facebook e Instagram que ha afectado a personas de todo el mundo, Twitter se unió con un tuit divertido. La cuenta oficial de Twitter abordó el gran número de personas que acudían a su red social.

Con un simple tweet, Twitter escribió: “hola literalmente a todos”.

El tuit rápidamente se volvió viral. En el momento de la publicación de este artículo, ya tenía más de 470.000 me gusta.

La cuenta oficial de WhatsApp respondió rápidamente, tuiteando “¡hola!” con un emoji de una mano saludando.

Una persona respondió con un meme sobre la gente que viene a Twitter en este momento y Twitter respondió: “Los reales ya estaban aquí”.

real ones were already here

En respuesta al tweet de una persona sobre cuántas personas hay en Twitter en este momento, Twitter respondió: “bastante literalmente”.

La cuenta oficial de Twitter de McDonald’s también participó de lo ocurrido.

Todas las plataformas de Facebook se han visto obligadas a compartir sus actualizaciones en Twitter ya que todos sus servicios están inactivos. Incluso la página de actualización de estado de Facebook está inactiva porque la página está alojada en el dominio de Facebook, que está bloqueado.

WhatsApp tuiteó aproximadamente una hora después de que comenzara la interrupción, escribiendo: “Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!”

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021