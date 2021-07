Falleció la estrella de TikTok, Caitlyn Loane tras publicar un último video

Caitlyn Loane era una estrella adolescente de la red social TikTok de origen australiano que publicó un último video bastante desgarrador antes de su muerte.

¿Cuál fue la causa de su muerte? Trágicamente, se suicidó, informó Daily Mail. En sus videos de TikTok, Loane, una granjera, publicó escenas de su vida rural.

Tenía solo 19 años de edad al momento de su muerte. Vivía en el norte de Tasmania, según The Sun.

Tenía más de 53.000 seguidores en TikTok, donde se hizo llamar @catieloane y escribió que era “Promoción de la mujer en la agricultura”. Puedes ver su último video a continuación.

Esto es lo que necesita saber:

El último video muestra escenas de la vida de Caitlyn Loane

Su último video es un montaje de escenas de la vida de Loane. “Quién está conduciendo a Tasmania #womeninag”, lo subtituló. La letra pregunta qué tan lejos conduciría alguien por la mujer de sus sueños.

“¿Qué hay de Tasmania?”, Escribió en una imagen.

Las fotos la muestran sonriendo y aparentemente feliz. Las fotos la muestran con su ganado y miembros de la familia. La gente ha llenado el hilo de comentarios con homenajes y comentarios.

“Esto es tan triste. Dios te bendiga Caitlyn. Siempre me hiciste sonreír, ahora descansa en paz”, escribió el usuario de TikTok.

“Voy a extrañar tus videos RIP”, escribió otro.

“Descansa en paz niña, te hiciste tassie orgullosa”, dijo otro.

“RIP hermosa, que vueles alto y libre. Mis condolencias a amigos y familiares en este momento”, dijo otro, mientras que otra persona se declaró “conmocionada por la noticia”.

La publicación más reciente de Loane en Facebook llegó a fines de junio y decía: “Si sabes quién ha recogido accidentalmente mis botas de fútbol, podrías preguntarles si pueden devolvérmelas, salud”.

El padre de Loane la describió como una “mujer joven encantadora y loca”

El padre de Loane confirmó su muerte y le dijo al Sun: “Las palabras no pueden describir nuestra pérdida. Era una joven encantadora y loca que era un miembro invaluable de nuestra familia”. Fox News informó que Loane era un “agricultor de cuarta generación”.

Su madre le dijo a The Sun que la “sonrisa iluminó la habitación” de Loane y que ella “no tenía miedo de ensuciarse las manos”.

Según The Sun, Loane trabajaba como administradora de ganado en la “finca ganadera de 1.400 acres (2.3 millas cuadradas) de su familia en Tasmania”.

Daily Mail informó que Loane habló con TasWeekend durante el Agfest Tasmania y dijo: “En 2018, me di cuenta de que la escuela no me estaba dando las habilidades y la experiencia que necesitaba, así que apliqué a Sunday Creek Cattle Station, en el Territorio del Norte, así que podría ganar experiencia y aprender más. Allí arriba las propiedades son enormes y se reúnen con helicópteros y a caballo. Fue la construcción de carácter y tuve que adoptar una gran ética de trabajo que aplico a mi propia empresa aquí en casa”.

Un amigo escribió un largo homenaje en Facebook que decía:

Para mi querida Catie. Oh, cuánto me duele el corazón al saber que nos has dejado a todos, la chica brillante, burbujeante, hermosa pero loca. Nunca olvidaré los buenos momentos y recuerdos que tenemos juntos. Todas las charlas nocturnas, los paseos nocturnos, los espectáculos de manejo de ganado juntos, correr un lodo en la escuela, los altibajos, pero nunca olvidaré ninguno de estos recuerdos. O las veces que hablamos de tener una propiedad como las hijas de McClouds o nos íbamos y simplemente viajábamos por el mundo. Es posible que no nos hayamos hablado o visto el uno al otro, pero cuando lo hacíamos, hablábamos durante horas y horas porque teníamos mucho que decirnos. Lamento mucho que hayas pasado por lo que hiciste, todavía no se siente tan real que nos hayas dejado a todos. Pero debes saber que nuestros recuerdos no han terminado, hasta que volvamos a encontrarnos mi preciosa niña. R.I.P 🤍

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: David Xavier Castro: joven baleado al salir de un partido de los Houston Astros