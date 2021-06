Brandon Álvarez: familia pide saber qué ocurrió con el joven fallecido en base militar

El cabo Brandon Javier Álvarez era un infante de la marina de los Estados Unidos de California que murió en la base militar de Bahréin el pasado 6 de junio de 2021, según sus afligidos familiares, están planteando preguntas sobre su muerte y están tratando de llamar la atención de la gente.

Hay una página de GoFundMe para ayudar a su familia. Según Thousand Oaks Acorn, el ejército estadounidense no reveló la causa de su muerte. Sin embargo, la familia exige respuestas y justicia en una serie de conmovedores homenajes en línea. Heavy se ha comunicado con el Cuerpo de Marines de los EE.UU. para obtener más detalles sobre la muerte del cabo Brandon Javier Álvarez, y conocer cómo murió Alvarez. El sitio también se acercó al hermano de Álvarez.

Un familiar negó en Facebook que la causa de la muerte fuera un suicidio y escribió: “Mi hermano, un infante de marina de los Estados Unidos fue encontrado muerto en su habitación el domingo 6 de junio. Sabemos por un HECHO que no se quitó la vida. Necesito a alguien que me ayude a correr la voz. Hay tantas preguntas sin respuesta”.

La publicación, en la página de Elva Castellanos, decía: “Se fue al Medio Oriente bajo las órdenes de PCS, porque le estaba yendo muy bien en su lugar de destino MCAS Miramar en San Diego. Le ofrecieron órdenes a Manama, Bahréin, estuvo allí solo dos semanas. Esto no suma. Quiero que todo el MUNDO sepa que algo no está bien y que Brandon era amado por muchos en su comunidad y hablé con él antes de irse a la cama y estaba FELIZ. FELIZ de estar vivo como siempre. Hay tantos detalles y preguntas sin respuesta, pero por favor TODOS, continúen compartiendo esto. SEAMOS LA VOZ DE BRANDON”.

Su prima, Ruby González, escribió: “#justiceforcplbrandonjavieralvarez mi primo fue encontrado muerta en su habitación en una base militar en el extranjero. Cualquiera que haya conocido a mi primo dice lo mismo ‘no tiene sentido'”.

Ella agregó: “Amaba la vida, amaba a su familia, amaba a su novia de más de 6 años, amaba su trabajo, amaba hacer reír a la gente, nunca fue un chico triste. Estaba motivado; tenía metas que compartía con toda su familia. Por favor, le ruego a cualquiera que vea esta publicación que vuelva a publicar con #justiceforcplbrandonjavieralvarez que no sea otra #justiceforvanessaguillen en la que los militares crean que no necesitan darnos respuestas; no quería morir y no merecía salir como lo hizo”.

Emily Alvarez escribió en Facebook, “Mi hermano de 22 años, Brandon Javier Álvarez fue asesinado… Lo encontraron muerto en su cuartel mientras servía en Bahréin. ¡Solo estuvo allí dos semanas! No estamos obteniendo la información adecuada sobre su caso de asesinato. Todo lo que sabemos es que lo encontraron muerto en su habitación”.

Ella agregó: “No entraré en todos los detalles, pero está claro que alguien mató a mi hermano. NUNCA haría nada intencionalmente para lastimarse a sí mismo. Solo quería un futuro mejor para él y su futura familia. Incluso si estaban en combate, lo que NO estaba, estaba DISPUESTO a luchar por su país. Era un infante de marina ORGULLOSO. ¡Y fue asesinado y traicionado misteriosamente! ¡Por favor corre la voz! ¡Mi dulce hermano no se merecía esto! Esto es algo demasiado jodido y NUNCA debería volver a pasarle a nadie. POR FAVOR AYUDENOS A DAR UNA VOZ A MI HERMANO. ¡COMPARTE LA HISTORIA DE Brandon Álvarez! DIOS LOS BENDIGA #justice4cplbrandonjavieralvarez”.

La familia de Álvarez dice que murió en Bahréin. Las imágenes de su madre encontrándose con su ataúd son desgarradoras. Una foto de la Fuerza Aérea de EE.UU. dice: “Un equipo de transporte del Cuerpo de Marines de EE.UU. traslada los restos de Marine Cpl. Brandon J. Alvarez de Newbury Park, California, 10 de junio de 2021 en Dover Air Force Base, Delaware. Álvarez fue asignado a FAST Co., regimiento de la Fuerza de Seguridad del Cuerpo de Marines Central, Bahrein”. Vea el video de su ataúd llegando aquí.

“Dos sargentos de la marina locales nos avisaron de su fallecimiento en Bahrein el 6 de junio de 2021 en las primeras horas”, dice la página de GoFundMe.

“La familia Álvarez se está acercando a la familia, amigos queridos, vecinos, conocidos y todos los que conocieron a Brandon para su apoyo durante este momento tan difícil. Era un activo infante de marina de los Estados Unidos, que nació en Thousand Oaks CA, el 31 de enero de 1999. Para todos los que lo conocían, era una persona amable, generosa y amorosa que amaba y quería defender nuestro país. Tenía muchos sueños para el futuro que lamentablemente no se cumplirán”.

El GoFundMe continúa: “Yo, su hermano mayor Víctor, que actualmente está sirviendo en nuestro gran ejército de los Estados Unidos, para Brandon, organizaré este fondo en su nombre y publicaré actualizaciones a medida que estén disponibles. Ayúdenos a lograr nuestro objetivo donando lo que pueda. Todo ayuda y sus donaciones serán muy apreciadas por nuestra familia”.

Su hermano ha publicado homenajes desgarradores en Facebook:

Escribió: “El apoyo que hemos recibido en estos últimos días ha sido muy apreciado por nuestra familia. Nuestro hermano fue conocido por muchas personas en nuestra comunidad y tocó a muchos corazones. Todos sabemos qué tipo de persona era Brandon. Quería sobresalir en la vida y enorgullecer a nuestra familia. A todos los que nos han estado apoyando en estos tiempos difíciles, solo quiero aprovechar el momento para agradecerles a todos y hacerles saber que continuaremos luchando por nuestro hermano y recibiremos la justicia que se merece por su trágica pérdida en nuestros corazones.”

Según el Thousand Oaks Acorn, el ataúd de Álvarez “estaba envuelto en una bandera estadounidense mientras los compañeros del servicio se ponían firmes para saludar a su camarada caído. El cabo fue asignado a la Central de la Compañía FAST (Equipos de Seguridad Antiterrorista de la Flota), Regimiento de la Fuerza de Seguridad del Cuerpo de Marines, Bahrein ”.

Su cuerpo llegó a Delaware el 20 de junio de 2021. La ex maestra de la escuela secundaria Sequoia, Shannon Baranski, escribió en las redes sociales: “Brandon era un trabajador increíblemente duro con una sonrisa contagiosa y sentido del humor”.

Víctor Castellanos organizó la recaudación de fondos. “El 6 de junio de 2021 mi madre María Cruz recibió la devastadora noticia de que su hijo Brandon Alvarez, nuestro hermano, nuestro amigo, un tío, novio de una increíble jovencita durante media década y finalmente un héroe estadounidense, ya no estaba con nosotros en esta tierra”.

Escribió: “Nuevamente, gracias por su amabilidad. Brandon seguirá viviendo en nuestros corazones y se lo extrañaremos mucho, pero nunca lo olvidaremos. La comunidad de Thousand Oaks y Conejo Valley perdió a un gran guerrero estadounidense y para aquellos que sirvieron antes que él en esta increíble comunidad, ¡siempre estaremos unidos y para siempre seremos fuertes en Thousand Oaks! #TOStrong”. El fondo había recaudado más de $16,000 al 22 de junio de 2021.

Una mujer escribió en Facebook: “No conozco a esta familia personalmente, pero me cuesta creer cómo ocurre otra muerte misteriosa por motivos militares y nadie sabe nada. Compartiendo para ayudar a esta familia a obtener justicia para su marine. #justice4cplbrandon”.

La prima de Álvarez dice que la familia se ha quedado en la oscuridad “en cuanto a las circunstancias de lo que realmente sucedió”

Deborah Cruz, prima de Álvarez, escribió una historia llamada “¿Qué le pasó realmente al cabo Brandon Javier Alvarez?” para el sitio Motherhoodthetruth.

“Nadie merece morir lejos de casa, solo en circunstancias dudosas. Mi primo, el cabo Brandon Javier Alvarez, era un buen hombre. Era un joven brillante, que amaba a su país, amaba a su familia y amigos y estaba emocionado por el futuro que estaba construyendo para él y sus seres queridos ”, escribió, y agregó que fue encontrado muerto“ en una no-combate. incidente relacionado”.

Ella agregó: “Lo encontraron muerto en su habitación el 6 de junio de 2021. Se lo conoce como un ‘incidente que no es de combate'”.

Ella concluyó: “Él se fue y la familia que dejó atrás para llorarlo se mantiene en la oscuridad sobre las circunstancias de lo que realmente sucedió. Esto no está bien, de ninguna manera. Necesitamos respuestas. Nada traerá de vuelta a Brandon, pero al menos, necesitamos la verdad. Su madre necesita justicia para su hijo. No podemos olvidar. Diga su nombre… Cabo Brandon Javier Alvarez ”.

Britani Cabrera escribió en Facebook: “¡Brandon Álvarez, no solo nunca dejaremos de buscar justicia! Sepa que su buen corazón, su cálida sonrisa y sus increíbles movimientos en la pista de baile aún serán recordados. tú eras siempre el bromista favorito de todos. Me gustaría pedirles a todos que me gusten, compartan y etiqueten cualquier tipo de medio de noticias … ”

Estos son algunos de los mensajes para el joven Álvarez.

“Dios bendiga a su familia y que encuentren justicia para este guerrero que tenía la intención de servir a nuestra nación. Vuela alto soldado, el señor tenía una misión más grande para ti”.

“También soy madre de un infante de marina estadounidense. Mi más sentido pésame para la madre y la familia. Que Dios les traiga paz y consuelo. Estaremos orando por usted”.

“Gracias Marine por proteger nuestro país. Que Dios te envuelva en sus brazos de amor y que vueles alto con los Ángeles”.

“En la literatura de la muerte, aquellos que nos dejan tienden a ser recordados como aquellos que no podían hacer nada malo, pero Brandon era realmente una persona increíble. Una persona increíble y una pérdida increíble para este mundo. Dondequiera que estés, te veré allí hermano”.

“Eras un alma hermosa y tu marca no debe olvidarse. #Justice4CplBrandonJavierAlvarez”.

La página de Facebook de Álvarez decía que vivía en Newbury Park.

