Buque de EE.UU. lanza disparo de advertencia a nave iraní

Este miércoles La Armada Estadounidense, informó que un buque de patrulla de la Marina de los Estados Unidos, realizó disparos de advertencia contra navíos de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, (IRGCN), cuando esta se acercó demasiado durante un patrullaje que realizaban en el Golfo Pérsico.

Según el diario La Tercera, los hechos ocurrieron cuando la Armada Naval estadounidense, al divisar embarcaciones de patrullaje iraní, muy cerca de ellos, emitieron “múltiples advertencias a través de radio puente a puente y dispositivos de megáfono”, a cuyo llamado de atención, los navíos de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hicieron caso omiso, continuando con sus maniobras de corto alcance.

“La tripulación de Firebolt hizo los disparos de advertencia y las embarcaciones iraníes se han alejado a una distancia segura de los buques estadounidenses”, explicó la Armada de Estados Unidos en un comunicado.

Según explicó una portavoz de la Quinta Flota de la Armada de EE.UU., la comandante Rebecca Rebarich, una de las naves de la Guardia Revolucionaria de Irán se cruzó delante de las dos embarcaciones estadounidenses, la ‘Monomoy’ y la ‘Wrangell’, hasta situarse a apenas 65 metros de distancia, lo que obligó a los navíos americanos a realizar maniobras defensivas para evitar la colisión

“The U.S. crews issued multiple warnings via bridge-to-bridge radio and loud-hailer devices, but the (Guard) vessels continued their close range maneuvers,” said Cmdr. Rebecca Rebarich, a spokeswoman for the Mideast-based 5th Fleet. https://t.co/It2iewTjT5

