Brynn Hartman: mató a su esposo celosa de su éxito en 1998

Phil y Brynn Hartman tuvieron un breve matrimonio que terminó en la muerte de los dos. Brynn Hartman mató a Phil Hartman, y luego se suicidó, después de una relación tumultuosa llena de furia y celos.

Brynn Hartman, cuyo nombre de nacimiento es Vicki Jo Omdahl, soñaba con convertirse en actor. Sin embargo, su esposo, Phil Hartman, consiguió una serie de éxitos que alimentaron sus celos mientras luchaba por conseguir papeles pequeños. Phil Hartman triunfó en Saturday Night Live y NewsRadio. Brynn Hartman, mientras tanto, interpretó a una mesera en North y tuvo dos breves apariciones en Third Rock from the Sun.

Hartman se ganó el apodo de “Glue” en SNL.

“Él mantuvo el espectáculo unido. Dio mucho a todo el mundo y exigió muy poco.”, dijo el creador de SNL, Lorne Michaels, a PEOPLE.

Su historia se cuenta nuevamente en un episodio de 20/20 de ABC que se transmitió en mayo de 2020.

Esto es lo que necesita saber:

Brynn Hartman nació con el nombre original de Vicki Omdahl en un pequeño pueblo de Minnesota

Brynn Hartman era una chica de pueblo con grandes sueños de triunfar como actriz en Hollywood. Nació con el nombre original de Vicki Jo Omdahl en un pequeño pueblo de Minessota. Era hija de un ingeniero y del dueño de una tienda minorista, según su memorial en Find a Grave. Ella era “una estudiante promedio que creció en una familia estándar”.

Fue una de los cuatro niños que crecieron en la casa del norte de Minnesota, según dijo su hermano, Greg Omdahl, a ABC News. Dijo que su infancia fue idílica. Hartman la hermana divertida, pero un poco alborotadora.

“Ella siempre fue la instigadora de la diversión”, dijo Greg Omdahl a ABC News.

Vicki Omdahl abandonó la escuela secundaria y se casó con Douglas Torfin, un operador telefónico en su ciudad natal de Thief River Falls. Los dos pronto se divorciaron y ella comenzó a ejercer de modelo en Minneapolis. Con planes de avanzar en su carrera, se mudó a Los Ángeles para convertirse en modelo y actriz. Se convirtió en modelo de trajes de baño y fue a audiciones de actuación.

Brynn y Phil Hartman se conocieron en una cita a ciegas y él pensó que ella era la “chica de sus sueños”

Phil Hartman conoció a Brynn Hartman, poco después de su divorcio de Lisa Jarvis. En ese momento, Brynn Hartman era modelo de traje de baño. Se conocieron en una cita a ciegas en 1986, según PEOPLE. En 1987 ya estaban casados.

“Se casó con la chica de sus sueños”, le dijo a People un amigo que conoció a la pareja en sus primeros días.

A medida que la carrera de actor de Hartman explotó, también lo hicieron las inseguridades de Brynn Hartman. La amiga de Brynn, Suzan Stadner, le dijo People que Brynn “se sentía intimidada por Phil. Era un tipo muy seguro de sí mismo”.

Mientras tanto, Brynn Hartman luchaba contra la adicción a las drogas.

“Tenía un problema con la cocaína”, dijo su hermano, Greg Omdahl, a ABC News. “Ella consumió demasiada cocaína”. Dijo que animó a su hermana a buscar ayuda. “La convencí de que se sometiera a un tratamiento”, dijo.

Brynn Hartman se sometió a una cirugía plástica, en parte para promover su sueño de actuar y en parte porque su esposo se lo recomendó. Dijo que su rostro era demasiado redondo y que su barbilla no era lo suficientemente cuadrada, según informó People. Su cirujano plástico la describió como “muy insegura”.

“Ella quería ser la esposa perfecta de un actor de Hollywood”, dijo.

Aún así, Brynn Hartman solo logró obtener pequeños papeles en un programa de televisión y una película. Interpretó a una camarera en la película North, en 1994, y apareció en dos episodios de Third Rock from the Sun en 1998, según su perfil de IMDB.

Ella había abusado físicamente de su esposo antes de matarlo a tiros, según dijo el perfil. Phil presentaba al trabajo con rasguños en la cara.

“Brynn tenía un temperamento que la llevó a discusiones amargas con su esposo. Se puso muy celosa de su éxito. Se volvió más reprimida, lo que aumentó su sensación de fracaso como actriz”, decía su tributo en Find a Grave. “Brynn recurrió al alcohol y a las drogas, incluida la cocaína, en busca de alivio. Brynn fue a centros de rehabilitación para salir de las drogas. Debido a sus temores de que los fanáticos de las celebridades y los acosadores locos le invadieran la privacidad, Brynn había comprado varias pistolas y las tenía escondidas en casa”.

La noche de su muerte, Brynn Hartman consumió drogas. Ella y Phil Hartman se habían peleado. Él dijo que la dejaría si volvía a consumir drogas. Comenzó a beber y, a las 3 AM, entró en su habitación y le disparó a su esposo dos veces en la cabeza mientras dormía. Condujo hasta la casa de su amigo, Ronald Douglas, y le confesó el crimen. No le creyó, pero le quitó el arma después de que ella se la mostrara. Regresaron a la casa de los Hartman y Douglas vio el cuerpo. Llamó al 911 para informar del tiroteo a las 6:20 AM. Cuando la policía llegó se llevó a Douglas y a los niños de casa. Brynn Hartman se encerró en el dormitorio y se pegó un tiro. Un informe de la autopsia indicó que había consumido cocaína, alcohol y el antidepresivo Zoloft esa noche.