La sincera confesión de Koeman sobre Mbappé: ¿qué dijo?

🚨 𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 !! The players @mterstegen1 and @OscarMingueza are fit and in the squad for #BarçaGetafe! pic.twitter.com/z6KYYFzViL

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 28, 2021