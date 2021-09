Tiroteo mortal en Florida deja cuatro muertos, entre ellos un bebé

Bryan Riley es un hombre de Florida y ex francotirador de la Marina acusado de disparar fatalmente a un bebé y otras tres personas en un “asesinato en masa” en una casa del condado de Polk antes de entregarse a la policía. Una niña de 11 años recibió varios disparos, pero se espera que sobreviva. Las autoridades creen que Riley no conocía a las víctimas. Fue herido durante un tiroteo con los agentes y fue tratado en un hospital antes de ser ingresado en la cárcel.

La policía respondió a la casa alrededor de las 4:30 a.m. del domingo 5 de septiembre de 2021, dijeron las autoridades del condado de Polk en una conferencia de prensa. Ningún oficial ni oficial de policía resultó herido en dos tiroteos que ocurrieron entre Riley y la policía, dijo el alguacil del condado de Polk, Grady Judd. Riley, que vestía chalecos antibalas y otro equipo de protección y tenía varias armas, le dijo a la policía que había consumido metanfetamina.

Una de las víctimas ha sido identificada como el juez Gleason, de 40 años. Las otras víctimas no han sido identificadas porque la Ley Marsy de Florida requiere el permiso de la familia de la víctima para revelar los nombres. La policía dijo que una de las víctimas era una mujer de 33 años, que fue asesinada a tiros mientras sostenía a un bebé de 3 meses en sus brazos. El bebé también recibió un disparo mortal. Una mujer de 62 años, madre y abuela de dos de las otras víctimas, fue la cuarta víctima.

La policía dijo que Riley también mató al perro de la familia de las víctimas, que se llamaba Diogi, en honor a un K-9 de la oficina del alguacil del condado de Polk que fue asesinado a tiros junto con el alguacil Matt Williams durante una persecución en 2006, dijo Judd. La niña de 11 años, estudiante de la escuela secundaria Lake Gibson, tenía siete heridas de bala y fue operada en un hospital de Tampa. Judd dijo: “Ciertamente se espera que se recupere y le agradecemos a Dios por eso”.

Riley, de 33 años, quien se describe a sí mismo como un superviviente, dijo a los agentes, “ya saben por qué hice esto”, después de que fue detenido, dijo Judd en la conferencia de prensa. Judd dijo que nueve horas antes de los asesinatos, Riley fue a la misma casa cerca de Lakeland, Florida, y le dijo a un hombre y una mujer afuera que “Dios me envió aquí para hablar con una de sus hijas”. Judd dijo que a Riley le dijeron que la mujer que estaba buscando no vivía allí. Judd dijo que Riley le dijo a su novia que Dios le había hablado y que tenía que salvar a una mujer llamada Amber, que se iba a suicidar.

“Él era un infante de marina. Hizo cuatro años de servicio y fue dado de baja honorablemente e hizo otros tres años como reserva. Fue enviado a Irak en 2008, Afganistán durante 2009-2010, y durante ese período de tiempo fue designado como francotirador”, dijo Judd sobre Riley, que vive en Brandon, Florida, a unas 35 millas de la escena del crimen. Riley trabaja como contratista de seguridad, dijo Judd. Tenía una licencia de armas oculta, dijo Judd.

“Localizamos a su novia, que fue absolutamente cooperativa y dijo que había estado saliendo con él aproximadamente cuatro años. Ella dijo que tenía PTSD”, dijo Judd. La novia de Riley dijo a los investigadores que lo había visto deprimido, pero nunca violento. “Ella dijo que hoy hace una semana, el domingo pasado, él hizo seguridad en una iglesia en Orlando. Y llegó a casa y dijo que Dios le hablaba y que ahora podía hablar directamente con Dios. Y ella dijo que nunca había visto ese tipo de comportamiento en él. Pero una vez más no fue violent”, dijo Judd. El alguacil agregó: “Prácticamente sin antecedentes penales. Cuando era un adolescente tuvo un pequeño cargo y luego casi nada. No estamos tratando con un criminal tradicional aquí. Pero con lo que estamos lidiando es con alguien que obviamente tenía problemas de salud mental, al menos esta última semana, tenía TEPT y si lo seguimos hasta el ejército, no lo sabemos “.

La policía aún está investigando y aún no se han presentado cargos contra Riley, dijeron las autoridades. No quedó claro de inmediato si contrató a un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Esto es lo que necesita saber sobre Bryan Riley y el homicidio cuádruple en el condado de Polk, Florida:

1. Bryan Riley le dijo a un hombre en la casa donde ocurrieron los tiroteos, “Dios me envió aquí” porque su hija iba a “cometer un suicidio”





Judd dijo que la oficina del alguacil recibió una llamada alrededor de las 7:30 p.m. el sábado 4 de septiembre de 2021, sobre un “vehículo sospechoso” o persona en North Socrum Loop Road en el área no incorporada del condado al norte de la ciudad de Lakeland.

“Tuvimos un agente que respondió que habló con la señora que dijo que notó este vehículo sospechoso estacionado al lado de North Socrum Loop Road y una persona extraña en él que dijo: ‘Dios me envió aquí para hablar con una de sus hijas’, que fueron solo seis minutos, el vehículo no estaba aquí, el sospechoso no estaba aquí. Pasamos los siguientes más de 20 minutos recorriendo el área”.





Judd dijo en este punto de la investigación: “No encontramos ninguna conexión entre nuestro tirador, nuestro asesino y nuestras víctimas. Vive en Brandon”. Dijo que el área donde ocurrió el tiroteo es una “mezcla de rural y suburbano. Una comunidad agradable de gente maravillosa”.

Riley le pidió a un hombre que estaba cortando el césped, que la policía cree que es Gleason, el hombre asesinado varias horas después, que hablara con su hija, Amber, pero el hombre le dijo: “No, no hay nadie aquí con el nombre de Amber”, Dijo Judd. Dijo que el sospechoso les dijo a los testigos: “Estoy aquí para hablar con Amber. Dios me envió aquí porque ella se va a suicidar”. Pero los testigos dijeron que confirmaron que no había ninguna Amber en la casa y le dijeron al sospechoso que se fuera y llamaron a la policía.

Judd dijo que los agentes respondieron y registraron el área en busca del vehículo durante unos 22 minutos, pero no pudieron localizarlo. “Por supuesto, es sábado por la noche, es una noche muy ocupada y no encontramos el vehículo en absoluto”, dijo Judd.

2. Riley, cuyo camión fue encontrado en llamas fuera de la casa junto con un camino de varillas luminosas, intercambió disparos con la policía dentro y fuera de la casa antes de rendirse, dijo el alguacil, agregando que el pistolero estaba “listo para la batalla”

Aproximadamente 9 horas después del primer incidente en la casa del condado de Polk, alrededor de las 4:30 am, un teniente estaba a unas dos millas de distancia en la intersección de la autopista 98 North y Duff Road en otra llamada y escuchó “dos descargas de disparos automáticos” en el dirección de la escena del tiroteo, dijo Judd.

“Como es de esperar, temprano en la mañana, cuando está muy tranquilo, el sonido viaja. Inmediatamente notificó a sus agentes para que respondieran al área y en los mismos segundos comenzamos a recibir llamadas al 911 de un tirador activo”, dijo Judd. “Tenemos un protocolo de tirador activo. Todos responden. El municipio más cercano fue la ciudad de Lakeland. El Departamento de Policía de Lakeland, que son nuestros colegas, amigos y nuestros socios, enviaron de inmediato todos sus recursos, así como todos los recursos que teníamos en los distritos circundantes”.

Judd dijo que cuando “se acercaron tácticamente” al área, los agentes y oficiales que respondieron vieron un “camión en llamas” y un “ruido de estallido en el patio delantero”. Dijo que “los agentes también notaron estas luces rompibles que se alineaban en el camino desde la carretera hasta la casa”. Más tarde describió las luces como barras luminosas.

Judd dijo que cuando se acercaron a la casa, los agentes vieron “a un individuo totalmente equipado con una armadura corporal. Y parecía que estaba listo para involucrarnos a todos en una situación de tirador activo. Pero no vimos un arma de fuego. Ahora entienda, estamos muy lejos en el área del campo, por lo que no es inusual ver gente con camuflaje. Pero estaba vestido y parecía como si llevara puesto un chaleco antibalas. E inmediatamente volvió corriendo a esta casa. No sabíamos quién era y no vimos un arma”.

Judd agregó: “En ese momento, escuchamos otra descarga y el grito de una mujer y el gemido de un bebé”.

El teniente del condado de Pasco, Duane Thompkins, intentó entrar a la casa por la puerta principal, pero estaba bloqueada, dijo Judd. Dio la vuelta y entró en la casa y se encontró con el pistolero e intercambiaron disparos antes de que Thompkins saliera de la casa. Judd dijo que creen que Thompkins le disparó a Riley durante ese tiroteo. Riley luego comenzó a disparar contra los oficiales frente a la casa, dijo Judd.

“Las unidades que respondieron luego dirigieron disparos para sacar a tres oficiales del camino que fueron inmovilizados por disparos a través del frente de la residencia. En ese momento, todo quedó en silencio. El apoyo aéreo aumentó. Nuestro helicóptero vio salir a un sospechoso con las manos levantadas. Y lo detuvimos. Le dispararon una vez. Lo esposamos”, dijo Judd. Luego, Riley fue trasladado al Hospital Regional de Lakeland, dijo Judd. Riley llevaba un chaleco antibalas, camuflaje, protección para las rodillas y protección para la cabeza, dijo Judd.

En la casa, los agentes llamaron a todos los que estaban adentro para que salieran y escucharon a la niña de 11 años pidiendo ayuda. Fue encontrada con múltiples heridas de bala y trasladada en avión a un hospital en Tampa, dijo Judd.

“Temíamos que hubiera trampas explosivas allí por lo que vimos. Analizamos lo que ahora creemos que es la camioneta del sospechoso”, dijo Judd. Lo tenía todo, hasta kits para detener la sangre, botiquines de primeros auxilios y estaba listo para la batalla. Ahora está bajo custodia, tenemos al niño de 11 años, mira a nuestros ayudantes a los ojos y dice: ‘Hay 3 muertos más en la casa’. Hicimos la entrada, primero con nuestros robots para asegurarnos de que no hubiera artefactos explosivos. Y en la casa, la casa principal, descubrimos a un hombre, una mujer y un niño en brazos de la madre, todos muertos a tiros. Fuimos a la casa que estaba justo detrás y encontramos a otra mujer asesinada a tiros”.

Judd agregó: “Este hombre mató a cuatro personas esta mañana, trató de matar a nuestros agentes y luego se rindió. Cuando salió de la casa la primera vez que no vimos un arma, nos disparó desde el interior de la casa, cuando salió de la casa por segunda vez tenía las manos en alto y se rindió”.

Judd dijo que el sospechoso les dijo a los agentes: “Saben por qué hice esto”, y les dijo que había tres personas en la casa. Según Judd, el sospechoso conducía un vehículo con matrícula de Florida del Cuerpo de Marines de EE.UU. y se describió a sí mismo como un “superviviente”. También les dijo a los agentes que estaba “tomando metanfetamina”, dijo Judd.

Dijo que hubo, “al menos decenas, si no cientos, de disparos esta mañana entre nuestro sospechoso y nuestros agentes que estaban dirigiendo el fuego hacia él para tratar de evitar que nos disparara. Fue una situación difícil. Y supuso al menos dos tiroteos en orden cercano con el sospechoso. Como me han dicho, será tratado y dado de alta del hospital y, obviamente, será ingresado en la cárcel. Nuestros detectives y la escena del crimen están trabajando en los cargos”.

“Si no es lo suficientemente malvado, disparó y mató al perro de la familia. Y si las ironías no son lo suficientemente horribles, esta es una pequeña ironía más”, dijo Judd. “El perro se llamaba Diogi. Y el perro lleva el nombre de uno de nuestros K-9 que fue asesinado a tiros en el cumplimiento del deber junto con el adiestrador de K-9″.

Judd dijo: “No sabemos la respuesta … y es posible que nunca lo sepamos, ¿cómo terminó en esa casa?” Y vivió en Brandon, y luego pudo encontrar el camino de regreso a esa misma casa nueve horas después. Su novia dijo que no hizo declaraciones sobre ser violento o peligroso con esas personas en esa residencia. Simplemente aparece en la etapa inicial … Da la casualidad de que él era el desafortunado que cortaba el césped y ahí es donde Bryan se detuvo”.

3. Riley sirvió en la Infantería de Marina de 2007 a 2011, fue supervisor del equipo de guardia para el académico contratista privado durante un año y trabajó en servicios de protección en varios países

Riley sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos desde enero de 2007 hasta marzo de 2011, según su perfil de LinkedIn. Estuvo en el 1er Batallón 6 de Infantes de Marina y el 1er Batallón de 9 de Infantería de Marina, y estuvo estacionado en Camp Lejeune en Carolina del Norte en un momento. Fue enviado a Ramadi en Irak en 2008 y Marjah en Afganistán de 2009 a 2010, según su LinkedIn.

Después de ser dado de baja honorablemente de los Marines, pasó un tiempo en las Reservas y también fue supervisor del equipo de guardia de Academi, un contratista militar privado originalmente fundado por el SEAL retirado de la Marina Erik Prince como Blackwater, de 2013 a 2014, dijo en LinkedIn. Luego trabajó como agente de protección ejecutiva para ESS Global Corp desde agosto de 2017 hasta febrero de 2019, donde dijo que “brindó una protección cercana a los clientes en varios países”.

El empleador más reciente de Riley aparece en su LinkedIn como Griffin Defense, donde dijo que ha sido un especialista en protección desde agosto de 2017. Escribió que, “Realizó una protección cercana en áreas como México, Nigeria, París y Perú”.

Riley, que usó un seudónimo en su perfil de Facebook, compartió una recaudación de fondos para “Stop Soldier Suicide” en marzo de 2021. Su página de Facebook lo muestra mientras estaba en la Infantería de Marina y mientras trabajaba en seguridad privada en todo el mundo. La novia de Riley publicó fotos que mostraban que le propuso matrimonio en julio de 2021 y estaban comprometidos. Su perfil también lo muestra con sus hijos pequeños.

La novia de Riley dijo a los investigadores que la semana pasada él le dijo: “Dios le dijo que fuera al socorro del huracán y que llevara suministros, así que durante toda la semana estuvo comprando suministros para poder hacer un viaje para brindar alivio del huracán Ida. Ella dijo que llegó a casa un día, se estaba volviendo más errático. No dormía por la noche. Y compró puros por valor de $1,000 para llevárselos como regalo de alivio. Y dijo que Dios dijo que él debería hacer eso”, dijo Judd.

La novia de Riley le dijo a la policía que regresó a Brandon después del encuentro el sábado por la noche. “Así que llegó a casa el sábado por la noche y dijo que vio a un hombre en una cortadora de césped y Dios le dio esta visión de que su hija Amber se iba a suicidar. Así que le dijo a este hombre que tenía que hablar con su hija Amber porque se iba a suicidar. Dios me lo dijo”, dijo Judd. “Y el tipo dijo que no hay nadie aquí con el nombre de Amber. Pero él insistió, el tipo le dijo que se fuera. Pero fue insistente. El tipo que creemos es la víctima 1, no estamos absolutamente 100% confirmados, creemos, nuestra víctima 1, va y busca otro testigo, que es una de nuestras víctimas, ella viene a hablar con él y le dicen: ‘Mira, amigo, aquí no hay ninguna Amber'”.

Judd agregó que mientras estaba en la escena, Riley dijo: “No es necesario que llames a la policía, porque yo soy la policía de Dios”. Habló con su novia y ella dijo que le dijo que no estaba hablando con Dios directamente. Ella dijo que él se enojó y dijo que “no hay lugar para escépticos en mi vida, Dios me dio un regalo y estoy hablando directamente con Dios”. Ella dijo que nunca antes habían discutido así. Nunca amenazó a nadie. Ella dijo que él “fue a su cueva de hombre y ella se fue a la cama”.

La novia de Riley, con quien ha estado saliendo durante unos cuatro años, está cooperando con la investigación, dijo Judd. Judd dijo que estaba “conmocionada” y que no sabía sobre el uso de drogas. Judd dijo que la información se basa en sus declaraciones. Van a registrar su residencia. Judd agregó: “Está tan mortificada y conmocionada como creo que todos nosotros. Dijo que no lo veía venir o que, obviamente, habría hecho algo al respecto”.

4. Riley, quien les dijo a los detectives que las víctimas “suplicaron por sus vidas y yo las maté de todos modos”, trató de quitarle un arma a un oficial en el hospital después del tiroteo

Riley intentó quitarle un arma a un oficial de policía de Lakeland mientras estaba en el hospital, dijo Judd en una conferencia de prensa. “Mientras lo trataban, se levantó de un salto e intentó agarrar el arma de un oficial de policía de Lakeland y tuvieron que pelear con él nuevamente en la sala de emergencias”, dijo Judd. “Una vez más lo amarraron, le dieron medicación para que no pudiera seguir peleando y siguieron tratándolo”.

Judd dijo: “Mientras se entrevista con nosotros, está tratando de convencernos de que es un enfermo mental. Está muy en sintonía con sus declaraciones y admisiones. Pero en un momento le dice a nuestros detectives: “Ellos suplicaron por sus vidas y yo los maté de todos modos”. Es malvado. Era un animal rabioso. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con la familia de los heridos y fallecidos. Es solo una bendición del buen Dios que durante el tiroteo y las subsiguientes descargas de los tiroteos, mis oficiales y nuestro colega del Departamento de Policía de Lakeland no fueron asesinados a tiros también”.

Judd dijo que tomará horas, horas y días completar la investigación de la escena del crimen. Dijo que han localizado dos o tres armas de fuego y diferentes calibres de casquillos de munición dentro de la casa. Dijo que creen que algunas de las víctimas murieron antes de que llegara la policía, pero no saben exactamente cuándo comenzó la situación. Los disparos fueron escuchados por un oficial alrededor de las 4:23 a.m.

Judd dijo: “Está tratando de jugar, juegos de palabras, con los detectives. Lo cual es un claro indicador de que sabía exactamente lo que estaba pasando. … Solo sabemos que teníamos un loco con muchas armas que disparó y mató a personas inocentes. … Cuando ves a alguien tan desalmado, tan calculado que dispararán a una madre que se aferra a su bebé de 3 meses, mata al bebé y dispara al perro de la familia …”

Judd dijo a los periodistas en una conferencia de prensa:

El hecho de que tenga problemas de salud mental no significa que no sea responsable penalmente. Él es responsable penalmente. Jugó juegos de palabras con nosotros durante las entrevistas para intentar establecer una defensa. Eso no funciona. Pero al final del día, cuando miras, este tipo, antes de esta mañana, era un héroe de guerra. Luchó por su país en Afganistán e Irak. Era un veterano militar condecorado. Y esta mañana es un asesino frío y calculado. Esta nación no hace lo suficiente por los enfermos mentales. Hay millones que tienen episodios de salud mental que no hacen esto. Entonces, que las personas tengan problemas con enfermedades mentales no significa que vayan a ser un asesino en masa. Este fue un tiroteo masivo. este fue un evento de tiradores activos. Pero Dios mío. Por horrible que sea, vemos tiradores masivos en teatros, iglesias, escuelas y negocios. Pero, ¿quién diría que en una comunidad con un índice de criminalidad bajo en 49 años que tendrías un tirador masivo a las 4:30 un domingo por la mañana en un vecindario tranquilo y seguro? Y es evidente cuando se mira su falta de antecedentes penales. Cuando estamos tratando con estos tiradores activos, estos agresores activos, estos no son criminales tradicionales. Este tipo era un asesino en masa.

Judd dijo que no hay comunicaciones conocidas que vinculen esta conducta con nuestro último par de semanas en Afganistán, haciendo referencia a la retirada de los militares del país y la muerte de 13 miembros del servicio, incluidos los marines. “Pero lo que sí sabemos es que tenemos a un chico que se estaba volviendo delirante y su novia dijo que empeoró progresivamente a medida que avanzaba la semana, pero aún así no estaba siendo violento, según ella. O amenazar con cualquier violencia”, dijo Judd.

5. Judd dijo que deseaba que Riley no se hubiera rendido y hubiera salido con un arma para que los agentes pudieran “dispararle mucho” hasta el punto en que pudieran “leer un periódico a través de él”, llamando a Riley un “cobarde”

Judd dijo que no se hicieron disparos después de que Riley salió de la casa con las manos en alto.

“Hubiera sido bueno si hubiera salido con un arma y luego hubiéramos podido leer un periódico a través de él y hubiéramos tenido una conversación diferente aquí esta mañana”, dijo Judd a los periodistas. “Pero cuando alguien decide rendirse, lo dejamos bajo custodia pacíficamente. Si nos hubiera dado la oportunidad, le habríamos disparado mucho. Pero no lo hizo, porque era un cobarde. Verás, es fácil disparar a niños, bebés y personas inocentes en medio de la noche cuando tienes el arma y ellos no. Pero no era muy hombre”.

Judd agregó: “Este es el país de Dios. Nuestro índice de criminalidad en este condado está en un mínimo de 49 años. El crimen nunca ha sido tan bajo. Nunca has estado tan seguro como ahora. Pero cuando tienes un chiflado como este, los datos estadísticos no hacen ninguna diferencia. Este tipo estaba conectado a la droga, a la metanfetamina. … Vino aquí para un tiroteo. No sabemos por qué. Vamos a averiguarlo”.

“Los locos con armas de fuego son peligrosos. La gente buena con armas mantiene a raya a los locos con armas. Y nuestros oficiales y oficiales de policía fueron las buenas personas con armas esta mañana”, dijo Judd. Dijo a los periodistas:

He hecho este trabajo toda mi vida adulta. Y he visto mucha tragedia y mucha tristeza. Y hay cosas que no puedes dejar de ver. Nunca podré dejar de ver a esa madre con ese bebé fallecido en sus brazos mientras ambos yacían allí muertos. Es un horror de la mayor magnitud. He visto otros eventos horribles antes. Esto se ubica en el top 10, top 5. Quizás top 3. Es triste cuando alguien muere a manos de un asesino. Este hombre es malo. Fue un asesinato en masa total no provocado y no hay suficientes adjetivos o descriptivos para señalar lo enojado que estoy con él o lo triste que estoy por la familia y cualquier cosa que dijera ciertamente, cualquier cosa apropiada para decir no es apta para la televisión o las redes sociales y he dicho algunas cosas bastante extravagantes antes. Para evitar seguir el camino sobre cómo me siento realmente, no debería decir nada.

Judd dijo que sus ayudantes y sus otros socios policiales en el condado entrenan para responder a situaciones de tiradores activos y esos protocolos se utilizaron durante el incidente. “¿Quién en el mundo esperaría tener un tirador activo en un vecindario a las 4:30 un domingo por la mañana?”

El jefe de policía asistente de la policía de Lakeland, Sam Taylor, hablando en nombre del departamento porque el jefe de policía de Lakeland, Rubén García, estaba en casa en cuarentena con COVID-19, “La escena es absolutamente horrible. Y hubiera sido más horrible si hubiéramos tenido a oficiales de policía o oficiales de policía heridos. Y por la gracia de Dios, no pasó. El diputado, el teniente se enzarzó en un tiroteo en la puerta, justo en la puerta trasera. Eligió hacer una entrada heroica en esa casa. Y luego tenemos otros diputados que estaban dispuestos a correr hacia los disparos”.

El fiscal estatal Brian Haas dijo en una conferencia de prensa el domingo por la mañana: “Este es un incidente horrible. Nuestra comunidad y muchas familias están sufriendo esta mañana. Estamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para llegar al fondo de esto. Sé que hay muchas preguntas. Más preguntas que respuestas en este momento. Pero la conclusión es que todos trabajaremos juntos, brindaremos apoyo a las familias de estas víctimas. Queremos respuestas, sin duda, pero vamos a obtener justicia para las víctimas y para nuestra comunidad. … Hay muchas cosas que simplemente no sabemos en este momento”.

Haas dijo en una conferencia de prensa posterior esa tarde: “La gran pregunta que todos tenemos es ¿por qué? Y lamentablemente y tan frustrante que no sabremos el por qué, tal vez nunca lo sepamos. Pero sabemos que mucha gente se ha visto muy afectada. Nuestra comunidad ha sido víctima de esta terrible tragedia. Es increíble, dado lo que vi en la escena, que ningún agente de la ley resultó herido o muerto. … Es increíble que no tengamos más víctimas según las armas y lo que vimos en la escena”.

