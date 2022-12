Bryan Kohberger: Acusado del asesinato de los estudiantes de Idaho arrestado en Pensilvania

Un sospechoso está bajo custodia por los asesinatos de alto perfil de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que fueron encontrados asesinados en su casa fuera del campus en noviembre de 2022, según NBC Filadelfia. Ha sido identificado por la estación de noticias como Bryan Christopher Kohberger.

NBC Filadelfia reveló por primera vez la historia del arresto del sospechoso, que ocurrió en Pensilvania, cerca de las montañas Pocono.

Según los registros judiciales en el condado de Monroe, Pensilvania, el sospechoso fue arrestado el 30 de diciembre de 2022 por la policía estatal de Pensilvania. Según 6ABC, el FBI ayudó en el arresto. Kohberger enfrenta cargos de asesinato en Idaho, informa la estación de noticias. Fue identificado como una persona de interés y rastreado hasta Pensilvania, de donde es originario, según los registros judiciales.

Los registros judiciales muestran que Kohberger compareció ante el tribunal después de su arresto el 30 de diciembre. Se enfrenta a la extradición a Idaho, según los registros judiciales. Está detenido en la prisión del condado de Monroe, según muestran los registros. La fianza fue denegada, según los registros judiciales. No quedó claro de inmediato si contrató a un abogado.

El Departamento de Policía de Moscú anunció que se realizará una conferencia de prensa a la 1:00 p.m. hora local, 4:00 p.m. Este, en Idaho para revelar nueva información. Los fiscales y la policía de Moscú no han proporcionado ningún detalle sobre el arresto. Los registros judiciales muestran que Kohberger es originario de Albrightsville, Pensilvania. Kohberger es un estudiante de posgrado en la Universidad Estatal de Washington que está cursando su doctorado. en justicia penal y criminología, según el sitio web de la universidad.

Bryan Christopher Kohberger mug shot. Courtesy: Monroe County Correctional Facility https://t.co/gGdWLru0vz pic.twitter.com/JErr0TX1bn — Brian Entin (@BrianEntin) December 30, 2022

Según la historia de NBC Filadelfia, que salió a la luz el 30 de diciembre de 2022, el hombre fue “detenido cerca de las montañas Pocono” en relación con los homicidios del 13 de noviembre de 2022 de Xana Kernodle, Ethan Capin, Kaylee Goncalves y Madison Mogen. .

Kohberger fue puesto bajo custodia en el condado de Monroe, Pensilvania, según informes

La historia de NBC Filadelfia no indica ningún motivo. El hombre fue mencionado en la historia de NBC Philadephia como una “persona de interés”. Las autoridades aún no han confirmado el arresto. NBC New York llamó sospechoso al hombre en su titular.

Según NBC Filadelfia, el hombre está bajo custodia en el condado de Monroe, Pensilvania.

Su arresto también fue confirmado por otros medios de comunicación. “Un oficial de la ley confirmó el arresto a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el oficial no podía discutir públicamente los detalles de la investigación antes de un anuncio formal que se espera para el viernes”, escribió AP.

La policía de Moscú, Idaho, anunció que realizará una conferencia de prensa el 30 de diciembre de 2022

Moscow Police Announce Press Conference Today at 1 p.m. MOSCOW, Idaho – The Moscow Police Department will hold a press… Publicado por City of Moscow Police Department en Viernes, 30 de diciembre de 2022

En un comunicado de prensa publicado en su página de Facebook, la policía de Moscú anunció que realizará una reunión a la 1:00 p.m. conferencia de prensa el viernes 30 de diciembre de 2022 en la Cámara del Ayuntamiento en 206 E. 3rd Street del Ayuntamiento de Moscú.

El jefe de policía James Fry “brindará una actualización de la investigación en curso sobre el cuádruple homicidio que ocurrió en 1122 King Road el domingo 13 de noviembre”, dice el comunicado de prensa. “Estarán presentes funcionarios del Departamento de Policía de Moscú, la Policía Estatal de Idaho, la Ciudad de Moscú y la Universidad de Idaho”.

La conferencia de prensa se transmitirá en vivo aquí.

El comunicado de la policía no abordó la historia de NBC Filadelfia sobre el arresto de un sospechoso, pero dijo: “Por favor, espere todas las consultas de los medios hasta después de la conferencia de prensa”.

