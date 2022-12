Año Nuevo 2023: ¿Cómo ver la bola caer en vivo desde Times Square?

¡Feliz víspera de Año Nuevo! La celebración más autentica para celebrar el Año Nuevo en los Estados Unidos ajusta todos sus detalles para que miles de personas disfruten del espectáculo que realiza la ciudad de Nueva York, para que cuando el reloj marque las 00:00 horas del 31 de diciembre, en el Times Square caiga la bola de cristal y de la bienvenida al año 2023.

El show de 60 segundos, lo podrán ver no solo las personas que se congreguen sobre la Gran Manzana, sino todo aquel que quiera disfrutar del gran evento desde cualquier lugar del mundo, ya que diferentes medios de comunicación transmitirán todo el espectáculo y la programación especial que acompañara esta peculiar tradición.

El acceso al evento será gratuito, solo hay que llegar temprano al lugar para obtener el mejor lugar de vista. Según ViveUSA, el mejor punto para ver el show es la calle Broadway, especialmente desde 43rd Street hasta 50th Street. Otro sitio privilegiado se extiende por Seventh Avenue.

Así mismo, está la posibilidad de que reserves una cena en alguno de los hoteles o restaurantes aledaños al Times Square y desde aquí disfrutar en la tranquilidad el cambio de año, y viendo por supuesto la bola caer.

Mira el lanzamiento de la bola en vivo para 2022-2023

El Webcast de Times Square es un gran recurso para ver el lanzamiento de la Bola en Times Square en vivo. La transmisión comienza a las 6:00 p.m. hora del Este, y contará con actuaciones sin comerciales durante toda la noche. Puede ver la transmisión en vivo en varios sitios web, incluido TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc, y TimesSquareBall.net. También puede ver un video de transmisión en vivo incrustado aquí en este artículo a continuación.

La transmisión a continuación comienza a las 6:00 p.m. hora del Este, y durará hasta poco después de las 12:00 a.m. hora del Este, cuando el reloj cambia al año 2023.

Si la transmisión anterior no se inserta correctamente en su navegador, también puede ver el video en vivo en este enlace.

Según Times Square NYC, los siguientes eventos están programados para esta noche. Todas las horas que se enumeran a continuación corresponden a la zona horaria del este para el evento de Año Nuevo de 2022.

• 6:00pm a 6:03pm Iluminación y elevación del baile de Nochevieja de Times Square

• 6:04pm a 6:06pm Historias de juerguistas de Times Square

• 6:07pm a 6:19pm Espectáculo cultural chino SAFA

• 6:20pm a 6:27pm Espectáculo de danza de Nochevieja de ANEW

• 6:30pm Times Square 2023 Gorros, Globos, Collares, Guantes y Bufandas

• 6:58pm a 7:00pm Cuenta regresiva por hora de Kia con Jonathan Bennett

• 7:01pm a 7:02pm Historias de juerguistas de Times Square

• 7:03pm a 7:19pm Actuación musical de Nochevieja de Chelsea Cutler

• 7:58pm a 8:00pm Cuenta regresiva por hora de Kia con Jaymes Vaughan

• 8:01pm a 8:02pm Historias de juerguistas de Times Square

• 8:03pm a 8:17pm Actuación Musical de Nochevieja a cargo de JVKE

• 8:23pm a 8:29pm ABC “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”: actuación de Jax

• 8:40pm a 8:43pm Tostada de cristal de Waterford

• 8:58pm a 9:00pm Cuenta regresiva por hora de Kia con Jeremy Hassell

• 9:02pm a 9:05pm Inspiración Kia NYE

• 9:15pm a 9:29pm “New Year’s Eve Live” de CNN: Actuación de Ava Max

• 9:34pm a 9:40pm Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” de ABC: Actuación de J-Hope

• 9:49pm a 9:52pm Celebra cada beso con Kay

• 9:57pm a 10:00pm Cuenta regresiva por hora de Kia con Planet Fitness

• 10:01pm a 10:02pm Historias de juerguistas de Times Square

• 10:04pm a 10:10pm Univision ¡Feliz 2023!: Actuación de Osmani García

• 10:11pm a 10:13pm Desafío de etiquetas de TikTok #KayKissCountdown

• 10:16pm a 10:19pm Aspectos destacados del Good Riddance Day presentado por Netspend

• 10:19pm a 10:22pm Estreno mundial de Planet Fitness

• 10:23pm a 10:25pm Momento “Elige Diversión” del Carnaval

• 10:31pm a 10:34pm Anuncio del Museo del Hip Hop

• 10:45pm a 10:53pm “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” de ABC: Actuación de New Edition

• 10:57pm a 11:00pm Cuenta atrás por hora de Kia con Raúl de Molina

• 11:02pm a 11:10pm ¡Feliz 2023! de Univision: Actuación de Sech

• 11:11pm a 11:15pm Beso de Nochevieja de Kay

• 11:17pm a 11:19pm Times Square celebra con el alcalde de Nueva York, Eric Adams

• 11:20pm a 11:25pm The Associated Press presenta los aspectos más destacados en video de la revisión anual de 2022

• 11:39pm a 11:46pm ABC “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”: actuación de Duran Duran

• 11:55pm a 11:58pm Actuación musical especial de Chelsea Cutler

• 11:59pm La cuenta regresiva de sesenta segundos

El alcalde de la ciudad de Nueva York presiona el botón de cristal de Waterford que señala el descenso del Baile de Nochevieja y dirige la cuenta regresiva final de sesenta segundos para el Año Nuevo en el escenario de cuenta regresiva.

El baile de fin de año de Waterford Crystal Times Square: La Bola iluminada desciende 70 pies en sesenta segundos. La Bola es una esfera geodésica, de doce pies de diámetro, con un peso de 11,875 libras. La Bola está cubierta con 2.688 triángulos de cristal Waterford e iluminada por 32.256 LED.

• 12:00 – Año Nuevo Al dar la medianoche, las luces del Baile de Nochevieja se apagan cuando los números del Año Nuevo “2023” cobran vida brillando en lo alto de Times Square.

Lanzamiento de confeti de Times Square y efectos pirotécnicos

El mundialmente famoso confeti de Nochevieja se lanza desde los tejados de los edificios de Times Square creando una ventisca de celebración de confeti de colores mientras los juerguistas dan la bienvenida al Año Nuevo acompañados de coloridos efectos pirotécnicos. Las tres mil libras de confeti incluyen decenas de miles de deseos de juerguistas de todo el mundo que esperan paz, amor, buena salud y un futuro mejor en el nuevo año.

• 12:15 – Fin del Show.

¿Cómo es la esfera de este año?

NEW YEAR'S EVE BALL: The New Year's Eve celebration in New York's Times Square features a ball drop. As you get ready to welcome 2023, here are some facts about the famous New Year's Eve Ball that is covered in Waterford Crystal triangles. pic.twitter.com/scmKnhM6s9 — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) December 29, 2022

La esfera de esta edición está hecha con 2 mil 688 cristales en forma de triángulo, de diferentes tamaños, y acomodados de diferentes formas para representar la sabiduría, el amor, la felicidad, la buena voluntad, la armonía, la serenidad, la amabilidad, la admiración, la fortaleza y la imaginación. La bola pesa más de 5 mil 300 kilos, mide más de 3 metros y medio de diámetro y está iluminada con más de 32 mil luces LED de diferentes colores, para crear un efecto de caleidoscopio, según el sitio oficial de Times Square.

Entre las 18:00 y las 18:03 hora local (23.00 y las 23.03 GMT), de este próximo sábado 31 de diciembre de 2022, la bola ascenderá por un mástil de 24 metros de altura, allí se suspenderá por seis horas, y justo a la media noche cuando se haga el cambio de año, la bola caerá.

Horario y canales para ver la caída de la bola en Times Square

About 200 new Waterford Crystal triangles were installed on the world-famous Times Square New Year's Eve ball – just days before the annual drop. The ball is covered with 2,688 triangles in total, weighs nearly 6 tons and is 12 feet in diameter. pic.twitter.com/zeBiGTnv72 — CBS News (@CBSNews) December 27, 2022

Para ver la bola caer, solo hace falta que el 31 de diciembre, a las 18 horas, ingreses al sitio oficial del Times Square: www.timessquarenyc.org.

Aquí el anfitrión del evento, Jonathan Bennett dará la bienvenida a todos los espectadores y presentará el show de la Asociación de Amistad Chino-Americana.

Otros artistas invitados en esta noche serán el grupo de baile Planet Fitness, KT Tunstall, Ja Rule, Ashanti y Journey. Como es propio de la fiesta, no puede faltar el brindis para recibir el año que comienza. Más tarde, a las 23:59 horas, comienza la cuenta regresiva para que la bola se deje caer con todas sus luces y acompañada de fuegos artificiales para señalar que el 2023 ya llegó.

Es de señalar que en otros lugares de Nueva York, habrá otros espectáculos de pirotecnia. El Central Park y Liberty Island, por ejemplo tendrán sus propio espectáculo de fuegos artificiales.

Transmisión televisiva

De acuerdo con Vive USA, las principales cadenas de televisión también ofrecen una cobertura de la caída de la esfera de Año Nuevo que incluye a decenas de artistas. NBC presentará un show a cargo de Miley Cyrus, con Dolly Parton como su coanfitriona, a partir de las 22:30 horas.

En CNN el programa de Año Nuevo está a cargo de Andy Cohen y Anderson Cooper, mientras que en ABC se transmitirá el Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve con Ryan Seacrest, Ciara, Liza Koshy, Billy Porter y Jessie James Decker. Ambas transmisiones arrancarán a las 20:00 horas.

¿Por qué una bola da la bienvenida al Nuevo Año en Times Square?

La tradicional celebración, tiene sus orígenes en el año 1907, pero ya la fiesta de Año Nuevo se celebraba desde 1904 por el dueño del New York Times Adolph Ochs, solo que esta vez quiso que la apertura de la nueva sede del periódico se hiciera por todo lo alto, y para ello festejo con todo un show de juegos pirotécnicos, según el sitio oficial de Times Square.

Más adelante, cuando se prohibieron los fuegos artificiales, Ochs no quiso dejar atrás la celebración, y se ideo crear una esfera con luces que cayera desde el edificio, sede del periódico.

La inspiración estuvo en las bolas empleadas en muchos puertos de mar, específicamente la del tejado del Observatorio Real de Londres, la cual descendía por un mástil todos los días justo en punto de la una del mediodía para que los capitanes de los navíos ajustaran sus cronómetros antes de emprender la navegación.

La primera bola fue hecha de Hierro y madera, con 100 focos, y fue un joven metalúrgico dueño de una fábrica de letreros, el encargado de cristalizar el proyecto.

En 1920 la bola se cambió a una construida en hierro forjado, y por último en 1955 se decidió hacer una más liviana, construyéndola en aluminio. Informa Vive USA, que en los ochenta se usó una bola con forma de manzana con luz roja y en 1988 se regresó el diseño de esfera blanca, pero en el 2000 se rediseñó para mejorar su tecnología. En 2007 se creó la bola actual, con cristales Waterford y luces LED de Philips, según el sitio oficial de Times Square.

