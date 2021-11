¿Quién es el juez Bruce Schroeder, que preside el caso de Kyle Rittenhouse?

Bruce Schroeder es el juez de circuito del condado de Kenosha que preside el juicio de Kyle Rittenhouse.

Schroeder, de 75 años, el juez de circuito actual con más años de servicio en Wisconsin, se ha convertido en el foco de controversia en algunos rincones durante el juicio por todo, desde sus fallos previos al juicio hasta su tono de llamada y su comportamiento severo (su teléfono celular sonaba “Dios bendiga a los EE.UU.” varias veces en la corte). Otros han defendido al juez que habla duro; se ha convertido en un punto álgido en el juicio. ¿Cuál es su partido político? Fue nombrado por un gobernador demócrata, pero eso fue hace décadas.

Schroeder también ha sido objeto de memes (vea algunos de ellos aquí). Ha estado en el banco desde 1983 en Kenosha, Wisconsin. Rittenhouse, de 18 años, es el adolescente acusado de homicidio por la muerte a tiros de Joseph Rosenbaum y Anthony Huber durante una noche de incendios provocados, protestas y disturbios tras el tiroteo de la policía contra Jacob Blake (un fiscal de distrito luego autorizó al oficial en ese tiroteo. ) Rittenhouse también está acusado de herir a Gaige Grosskreutz. Él está reclamando defensa propia.

Parte de la cobertura de los medios nacionales sobre Schroeder ha sido mordaz. Vanity Fair escribió: “El juez de Kyle Rittenhouse es el peor”. Pero otros han defendido la reputación del juez.

“Tiene la reputación de hacer lo que cree que es lo correcto y de ser un pensador independiente”, dijo a CNN William Lynch, un abogado jubilado que fue miembro de la junta de la ACLU de Wisconsin.

Esto es lo que necesita saber sobre el juez Bruce Schroeder:

1. El juez, que fue designado por un gobernador demócrata, fue fiscal en la práctica privada primero

“Esto no es ni será un juicio político”, dijo Schroeder desde el banquillo durante el juicio. Pero las críticas y el apoyo a él a menudo se han derrumbado en líneas políticas, al igual que las percepciones del juicio y los tiroteos de Rittenhouse. ¿Cuál es su origen?

Schroeder se desempeñó como fiscal de distrito en la década de 1970 y luego se desempeñó en la práctica privada, según Ballotpedia. El mandato del juez expira en 2026, según The Milwaukee Journal Sentinel.

¿Cuál es su partido político? El periódico informa que Schroeder fue nombrado juez por primera vez por el gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Earl, en 1983. No está claro si su política ha evolucionado o cambiado desde entonces.

El juez se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette, según Ballotpedia. Obtuvo una licenciatura en 1967 y un J.D.en 1970 de esa universidad en Milwaukee, Wisconsin.

2. El tono de llamada del juez sonó “Dios bendiga a los EE.UU.” y pidió a la sala del tribunal que aplaudiera a los veteranos

Judge Schroeder’s phone rings in the middle of the Rittenhouse trial, and it just happens to be the theme song from the Trump rallies when he walks on stage. Go figure. pic.twitter.com/3LE44QwNkB — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) November 10, 2021

Schroeder causó controversia cuando su tono de llamada sonó en la corte, y la gente identificó la melodía como God Bless the USA de Lee Greenwood. Algunas personas notaron que el presidente Donald Trump tocó la canción en los mítines; la popular canción se remonta a la década de 1980 y al derribo del vuelo 007 de Korean Air Lines. Incluso después de que el tono de llamada generó titulares nacionales, el teléfono celular del juez sonó en la corte al menos dos veces más, reproduciéndolo.

Raw Story fue uno de esos medios que le dieron al juez una cobertura desfavorable sobre el tono de llamada, escribiendo una historia que se titulaba: “El abogado de derechos civiles sorprendió al juez de Rittenhouse, el tono de llamada del teléfono es el tema principal de Trump”.

Además, Schroeder pidió a los veteranos militares en la sala del tribunal que se identificaran para recibir una ronda de aplausos tanto en el Día de los Veteranos como en el cumpleaños de la Infantería de Marina de los EE. UU. Esto también causó controversia porque, como señaló Associated Press, el único veterano en la corte el Día de los Veteranos fue un testigo de la defensa, lo que significó que el juez alentó al jurado a aplaudir a un testigo de la defensa que estaba a punto de testificar.

“Creo que damos un aplauso a las personas que han servido a nuestro país”, dijo Schroeder, según AP. Steven Wright, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin, dijo a la AP que pensaba que el aplauso fue un error porque el juez se arriesgó a hacer que ese experto en defensa pareciera más creíble en la mente del jurado.

3. El juez ha dictado una serie de fallos controvertidos y le gritó al fiscal





En la corte, Schroeder llamó la atención cuando reprendió enérgicamente al fiscal Thomas Binger. Schroeder estaba molesto porque Binger mencionó el silencio posterior al arresto de Rittenhouse, ya que la Constitución de los Estados Unidos otorga a los acusados ​​el derecho a permanecer en silencio.

“El problema es que esto es una grave violación constitucional para que hable sobre el silencio del acusado”, dijo Schroeder. “Estás justo en el límite, y puede que hayas terminado, pero es mejor que te detengas”. Más tarde explicó en la corte: “Ayer hablaba de la Constitución y de cómo la ha interpretado la Corte Suprema durante 50 años”.

El juez también estaba enojado con Binger porque creía que Binger estaba tratando de obtener referencias ante el jurado sobre un video que Schroeder dictaminó que no se podía mostrar al jurado. Esa decisión también ha provocado controversia porque supuestamente muestra a Rittenhouse hablando de disparar a los ladrones de tiendas CVS; sus abogados dijeron que no hizo nada más que “sentarse pasivamente y mirar” en ese video. Schroeder dijo que el video y otro eran “muy diferentes de los tiroteos y sugerirían incorrectamente que debido a que Rittenhouse hizo o dijo algo más desagradable, tenía la propensión a matar gente”, informó el Milwaukee Journal Sentinel en ese momento.

El juez tampoco permitió que el jurado viera un video que la fiscalía afirma, según el Milwaukee Journal Sentinel, que captura a Rittenhouse “golpeando a una niña que estaba peleando con su hermana en junio de 2020”. Ambos videos ocurrieron antes de los tiroteos en días diferentes.

El juez también causó controversia en las instrucciones del jurado al dictaminar que la ley de Wisconsin significa que los fiscales deben demostrar que Rittenhouse tenía un arma de cañón corto para condenarlo por el cargo de armas de fuego ilegales que enfrenta. No presentaron pruebas sobre el cañón en el tribunal; la ley en cuestión es confusa, reconoció el juez.

El juez ha dictado algunas sentencias que también ayudan a la fiscalía. Está permitiendo que los fiscales afirmen que Rittenhouse provocó que el primer hombre al que dispararan, Joseph Rosenbaum, lo persiguiera presuntamente apuntando con un arma a otro hombre. La defensa niega que lo haya hecho y dice que la evidencia de la fiscalía es demasiado borrosa para contarla. Pero el juez permitió que la instrucción de provocación fuera al jurado, lo que ayuda a la acusación porque significa que la defensa tendría que demostrar, si el jurado cree que ocurrió la provocación, que Rittenhouse trató de retirarse de la situación y le dio a Rosenbaum un aviso adecuado de lo que estaba haciendo. entonces, para obtener el beneficio de la autodefensa.

Schroeder también negó una moción anterior del equipo de la defensa, que quería informar a los miembros del jurado sobre los antecedentes penales de Rosenbaum.

Sin embargo, en otro fallo, dijo que los hombres baleados no podían ser llamados víctimas en el tribunal, lo que dijo que era una regla de larga data en su sala de audiencias porque prejuzga el caso. Pero luego dictaminó que los hombres baleados podían llamarse saqueadores, alborotadores o incendiarios, dependiendo de si los abogados podían probar que participaron en tales actos. También negó la solicitud de un fiscal de emitir una orden de arresto contra Rittenhouse cuando no actualizó su dirección ante el tribunal. En otro fallo que provocó controversia, Schroeder no permitió que los fiscales le dijeran al jurado que Rittenhouse fue fotografiado con miembros de los Proud Boys porque sucedió varios meses después de los tiroteos.

4. Schroeder, quien ha recibido muchas amenazas desde que comenzó el juicio, hizo una broma sobre la comida asiática

The judge in the Kyle Rittenhouse trial breaks for an hour recess for lunch: “I hope the Asian food isn’t coming on one of those boats in Long Beach harbor.” pic.twitter.com/YqvwkYLlK8 — Alex Salvi (@alexsalvinews) November 11, 2021

El juez de Rittenhouse hizo una broma durante el almuerzo que causó controversia. “Espero que la comida asiática no llegue … no esté en uno de esos barcos a lo largo del puerto de Long Beach”, dijo. Puedes ver el video de arriba.

Esto provocó críticas por parte de algunos. El ex gobernador de Vermont, Howard Dean (D), dijo que era un ejemplo de “cómo no ser un buen juez” y tuiteó: “El sistema de selección en Wisconsin también es muy defectuoso. Son elegidos después del nombramiento inicial y no hay edad de jubilación. Es por eso que tenemos jueces inmoderados e inadaptados como este en todo el país”.

Schroeder has provided an example of how not to be a good judge. The selection system in Wisconsin is also badly flawed. They are elected after initial appointment and there is no retirement age. This is why we have intemperate and unfit judges like this all over the country. https://t.co/cppmyKxR5O — Howard Dean (@GovHowardDean) November 11, 2021

“Daña a nuestra comunidad y nos pone en el punto de mira de las microagresiones, así como de la violencia física real”, dijo John Yang, presidente y director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice-AAJC, a CNN.

Daily Mail informó que el juez ha recibido una serie de amenazas desde que comenzó el juicio, acusándolo, sin ninguna evidencia, de estar en el Klan, amenazando con escupirle en la cara y devolver la venganza a sus hijos.

En una controversia, según The Milwaukee Journal Sentinel, Schroeder fue capturado en un video que decía en el banco “toma a los blancos, mata a la (palabra n)”.

“Schroeder recordó que fue durante el tiempo de inactividad entre audiencias, pero mientras una transmisión de Zoom todavía estaba en vivo. Dijo que él, el personal de la corte y los abogados estaban discutiendo noticias sobre protestas por estatuas de figuras militares confederadas”, informó el periódico, y agregó que dijo que estaba citando una orden dada por el teniente general Nathan Bedford Forrest en una discusión.

“Usé deliberadamente la orden repugnantemente ofensiva tal como fue pronunciada porque pensé (y todavía lo hago) que es tremendamente inapropiado velar la maldad espantosa de esta orden odiosa y asesina con un sustituto más delicado”, escribió Schroeder, según el periódico. El video ocurrió antes del juicio de Rittenhouse.

5. Schroeder tuvo algunas controversias antes del juicio de Rittenhouse

Julie Jensen mysteriously died #otd in 1998. She left a letter to a neighbor pointing at her husband as the killer https://t.co/YQvpXUKaLa pic.twitter.com/6b6aiHhLFw — Daily News Flashback (@NYDNFlashback) December 3, 2016

Destacan dos casos anteriores en la carrera de Schroeder. Generaron titulares para él antes del juicio de Rittenhouse.

Según The Milwaukee Journal Sentinel, presidió el caso de Mark Jensen, quien fue acusado de envenenar a su esposa, Julie Jensen, con anticongelante; siempre ha mantenido su inocencia y afirma que Julie se quitó la vida. Sin embargo, había escrito una carta indicando que nunca lo haría, que sospechaba del comportamiento de su esposo y que temía “mi pronta muerte”. Esta carta se ha llamado la “carta de la tumba” de Julie.

Schroeder lo permitió como prueba. El problema es que Mark Jensen tiene derecho a confrontar a su acusador y Julie está muerta, por lo que no puede interrogarla. Sin embargo, Schroeder dictaminó que Mark perdió ese derecho al hacer que Julie no estuviera disponible para testificar. Hubo varias decisiones judiciales sobre este caso, pero finalmente una corte federal y la Corte Suprema del estado no estuvieron de acuerdo con el juez. El caso ahora se está volviendo a juzgar años después.

Además, en la década de 1980, Schroeder ordenó de manera controvertida que una persona condenada por abuso de menores se hiciera una prueba de detección del SIDA debido a su trabajo de prostitución. También dio la misma orden a otras prostitutas, diciendo, según un artículo del Chicago Tribune: “Me preocupa el hombre que frecuenta a una prostituta que tiene sida y luego se va a casa y le transmite el virus a su novia oa su esposa , y nace un bebé que luego muere de SIDA. ¿Qué pasa con los derechos de ese niño?”

Schroeder condenó previamente a un hombre en un juicio de banco que usó la palabra N en una disputa sobre el estacionamiento en un centro comercial.

