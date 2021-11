Juicio de Kyle Rittenhouse desató cantidad de Memes en redes [VER]

El juicio de Kyle Rittenhouse ha entrado en la conciencia popular a medida que la gente crea memes sobre las diferentes personas que aparecen en el juicio, a saber, el fiscal Thomas Binger, el juez Bruce Schroeder, el testigo al que llaman “Grambo”, Rittenhouse llorando y más.

Hay memes de personas que piensan que Rittenhouse debería ser absuelto; que piensan que Rittenhouse debería ser condenado; y aquellos que solo estén interesados en hacer comentarios sobre las acciones de las diversas personas involucradas.

Rittenhouse, de 18 años, es el adolescente de Antioch, Illinois, acusado de homicidio en la muerte a tiros de Joseph Rosenbaum y Anthony Huber y en la herida de Gaige Grosskreutz, junto con otros cargos. Su juicio ha comenzado en Kenosha, Wisconsin. Obviamente, se trata de asuntos muy serios, y no hay nada gracioso en lo que sucedió en Kenosha esa noche cuando estallaron incendios provocados, protestas y disturbios a raíz del tiroteo de Jacob Blake (el oficial finalmente fue absuelto por el fiscal local en ese tiroteo).

Sin embargo, al igual que otros casos de delitos importantes, los diversos personajes del juicio han sido objeto de burla. Aquí hay algunos memes en todas las direcciones:

El fiscal Thomas Binger ha sido el meme favorito

Prosecutors charge Rittenhouse with not wearing enough Flare. pic.twitter.com/WBqWiL6LVO — Bitcoin Florida Gator🐊 (@gator_bitcoin) November 10, 2021

El fiscal en el caso de Rittenhouse, Thomas Binger, un fiscal asistente del distrito en el condado de Kenosha, ha sido objeto de varios memes. Algunos se burlan de sus alfileres de solapa, otros se burlan de su presentación de prueba.

Rittenhouse Case Update Credit: Talex From Locals pic.twitter.com/lrSQHJrsXk — Nate The Lawyer (@NatetheLawyer) November 10, 2021

El juez de circuito del condado de Kenosha, Bruce Schroeder, ha aparecido en muchos memes porque ha sido el punto focal de varias controversias, incluido el latigazo verbal que le dio a Binger porque pensó que Binger estaba tratando de deslizar la información de la evidencia que ya había declarado admisible, además a pintar de mala manera el derecho del acusado a permanecer en silencio antes del juicio.

Looks like a bad day for Binger…#Rittenhouse #FreeKyleRittenhouse pic.twitter.com/S1CcfpPrhs — The Place To Be Reviews (@ThePlaceToBeRe1) November 8, 2021

@UncivilLaw here’s a little Binger meme to start your day pic.twitter.com/PB4rPiXUor — chris (@Chris_Sully0185) November 11, 2021

Binger having a meltdown right now pic.twitter.com/yFq1N941Km — Libertadores – Libertarian Memes (@LibertadoresAL) November 11, 2021

Otros memes se burlaron de la reacción de la fiscalía sobre cómo iba el caso.

Brett Kavanaugh was Kyle Rittenhouse's crying coach pic.twitter.com/pRhpzDNLr8 — Gritty is the Way (@Gritty20202) November 10, 2021

Even the wife's shoes are laughing at the #RittenhouseTrial prosecution right now pic.twitter.com/nLvVCC4evC — Memes So good Biden shit his pants (@strongheart82) November 8, 2021

Kyle Rittenhouse’s Prosecution making memes a reality 😎👌 pic.twitter.com/8jAlTbdCKT — SPACE FORCE: CHEPO TEAM (@ChepoTeam) November 8, 2021

Internet apodó a un testigo como ‘Grambo’

JoAnn Fiedler es una testigo que subió al estrado para decir que viajó a Kenosha para defender negocios. Personas en las redes sociales etiquetadas como “Grambo”.

The Kenosha Kid's backup. I simp ONLY FOR Based gRambo. #GRAMBO pic.twitter.com/0dC6GJZHPP — 0ortcloudclown Cometcowboy (@0Cometcowboy) November 9, 2021

Kyle Rittenhouse subió al estrado y lloró, allí nacieron los memes

Kyle Rittenhouse in the back after he finished crying: pic.twitter.com/32qEjljuzc — Bishop-Takes-Your-Queen (@SuperStraiyajin) November 10, 2021

Los acusados no siempre toman el banquillo de los testigos en los juicios. De hecho, es una decisión que conlleva mucho riesgo. En este juicio, Rittenhouse subió al estrado y, en un momento muy dramático, se derrumbó en el estrado y rompió a llorar.

A new meme format just dropped pic.twitter.com/XvCrjrQMWB — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) November 10, 2021

Esto provocó una ronda de memes. Algunas personas compararon sus lágrimas con las de Brett Kavanaugh.

I have to say, even though I think Rittenhouse was completely in the right in this case, this is a great meme. pic.twitter.com/nrg4hAByzu — FactualPhilemon, The Clown Chaser (@FactualPhilemon) November 10, 2021

Here is a Kyle Rittenhouse crying meme compilation I just made. Rittenhouse is guilty! pic.twitter.com/AEvwMVRzjb — A Lefty Gamer (@A_Lefty_Gamer) November 11, 2021

Insert crying kyle rittenhouse meme pic.twitter.com/ZpZJw0kwJZ — jacob hackett (@minusthejake) November 12, 2021

Gonna tell my kids this is Kyle Rittenhouse pic.twitter.com/D9EoXTHFI1 — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) November 10, 2021

LeBron James has a lot of nerve to make fun of Kyle Rittenhouse. pic.twitter.com/T8qW8d8uGq — @LibbyTard5 (@LibbyTard5) November 11, 2021

Otros testigos, como Gaige Grosskreutz, terminaron en memes. Grosskreutz es el hombre al que Rittenhouse le disparó pero sobrevivió. En el estrado de los testigos, testificó que apuntaba con su arma a Rittenhouse y avanzaba hacia él desde un metro a cinco pies de distancia.

El juez Bruce Schroeder provocó memes

Yes, Binger actually asked him this [OC] pic.twitter.com/vuY4oyWgZw — Libertadores – Libertarian Memes (@LibertadoresAL) November 11, 2021

Algunas personas estaban enojadas con el juez Bruce Schroeder. Otras personas están enojadas con los medios de comunicación o hacen memes para ganar puntos políticos. Algunas personas simplemente criticaron el juicio en general.

I’m convinced at this point the Judge in the Kyle Rittenhouse Trial is acting as his defense attorney and it’s exhausting and quite sad! #KyleRittenhouseTrial #KyleRittenhouseIsGuilty #KyleRittenhouse pic.twitter.com/kvHXRH3B3H — Andrew Zaffero (@AZaffero) November 10, 2021

The Rittenhouse judge today was in beast mode. That prosecutor took incoming the entire day. Rittenhouse is innocent and the judge knows it. pic.twitter.com/GOUKX4r8Ly — Wendy Rogers (@WendyRogersAZ) November 11, 2021

Otras personas tenían una opinión más favorable del juez que hablaba con dureza.

@RekietaMedia – Best I can do to make a Pulp Fiction Meme about that disgusting trickery by Binger over the obvious hearsay in the video he played in court pic.twitter.com/2UZfs5RL3h — Brooklyn Red Leg (@BrooklynRedLeg) November 4, 2021

tldr of the Rittenhouse trial pic.twitter.com/8cPryjuho2 — t (@lukewarm_t) November 11, 2021

Algunas personas se volvieron políticas.

Kyle Rittenhouse Trial be like…. pic.twitter.com/b7WBWm5ebX — 𝒩𝑒𝓋𝒶𝒹𝒶 𝑀𝑒𝓂𝑒𝓈 𝒻𝑜𝓇 𝐿𝒾𝒷𝑒𝓇𝓉𝓎 🌵🦃 (@NVMemes4Liberty) November 11, 2021

Losing my sides every time I see a new Rittenhouse meme. pic.twitter.com/MnmXCZ5Q3E — DinBap (@DinBap1) November 11, 2021

I get to reuse my Rittenhouse memes now pic.twitter.com/ODFRLQ7ZlX — bunT҉s ☭ (@retardwaffen) November 8, 2021

Rittenhouse case summarized pic.twitter.com/1Zz3VrvnD0 — matts idea shop (@MattsIdeaShop) November 11, 2021

El juicio llega a los alegatos finales el lunes 15 de noviembre de 2021, y luego el jurado deliberará.

Esta es la versión original de Heavy.com

